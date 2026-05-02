A gyergyószentmiklósi köztéri garázsok közel egyharmadát bontották el mindeddig – a többség még áll

Közeleg a gyergyószentmiklósi Virág negyed déli részének korszerűsítése, ezért május 31-ig le kell bontani a területen álló, engedély nélkül épített garázsokat. Egy hónappal a határidő előtt 41 építményt számoltak fel, de a többség még áll.

Gergely Imre 2026. május 02., 18:122026. május 02., 18:12

Közeleg a gyergyószentmiklósi Virág negyed déli részének teljes korszerűsítése, ehhez viszont először fel kell szabadítani a területet mindenféle engedély nélkül létrehozott építménytől. Ezeket a tulajdonosoknak kell felszámolniuk.

Fotó: Gergely Imre

A negyedet bejárva az látható, hogy

az egykori garázsok és fészerek lassan eltünedeznek a közterületekről.

Egyeseknek már csak a hűlt helye maradt, máshol még a padlózat maradványai láthatók.

Sok garázsban nem autókat tartottak A helyszínen az is megállapítható, hogy sok garázsban nem autókat tartottak, hanem kacattárolóként szolgáltak. A bontások után használt autógumik, régi televíziók, hűtőszekrény-alkatrészek, ócska bútordarabok, kopott gyermekjátékok, leszerelt mosdókagylók vagy éppen vécék is előkerültek –

olyan tárgyak, amelyeket tulajdonosaik hosszú évek alatt halmozhattak fel.

A városháza február végén szólította fel a tulajdonosokat a bontásra, azóta az építmények mintegy egyharmadának eltávolítását jelentették be az önkormányzatnál.

A polgármesteri hivatalnál érdeklődve megtudtuk, eddig 41 tulajdonos nyújtott be hivatalos kérelmet arra, hogy a lebontott építményt töröljék az adónyilvántartásból. Ez azt jelenti, hogy ennyi garázst már biztosan felszámoltak, de a tényleges szám ennél magasabb is lehet. A folyamat szerint a bontást a tulajdonosnak kell jeleznie a pénzügyi osztályon. Ezután helyszíni ellenőrzéssel megerősítik a bontás tényét, majd az építményt törlik a nyilvántartásból attól a dátumtól, amelyet a tulajdonos a bontás lezárultaként megjelölt.

A hulladék elszállításába besegíti az önkormányzat A leggyakoribb kérés a lakók részéről a bontási hulladék elszállítására vonatkozik. Sokan a tömbházi kukák mellé helyezik ki a törmeléket és egyéb hulladékot, amelyet a város mellékgazdasága nagy konténerek segítségével gyűjt össze és szállít el. A hivatal tapasztalatai szerint a tulajdonosok hozzáállása többnyire együttműködő,

különösebb ellenállás nem tapasztalható,

ami annak is köszönhető, hogy a városnegyed fejlesztési terveit ismertették a lakossággal.

Azok esetében, akik nem bontják le garázsukat a május 31-i határidőig, az önkormányzat végzi el a munkát, a költségeket pedig kiszámlázza a tulajdonosoknak. Amennyiben ezt nem fizetik ki, az összeg ráterhelődik az érintettek adójára. A Virág negyed déli részén összesen 128, engedély nélkül épült garázst kell eltávolítani ahhoz, hogy elkezdődhessen a több mint 28 millió lejes beruházás, amely megújult utakat, új parkolókat, zöldövezeteket, játszótereket és korszerű infrastruktúrát hoz a környékre.

