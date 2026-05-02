Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A gyergyószentmiklósi köztéri garázsok közel egyharmadát bontották el mindeddig – a többség még áll

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Közeleg a gyergyószentmiklósi Virág negyed déli részének korszerűsítése, ezért május 31-ig le kell bontani a területen álló, engedély nélkül épített garázsokat. Egy hónappal a határidő előtt 41 építményt számoltak fel, de a többség még áll.

Gergely Imre

2026. május 02., 18:122026. május 02., 18:12

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Közeleg a gyergyószentmiklósi Virág negyed déli részének teljes korszerűsítése, ehhez viszont először fel kell szabadítani a területet mindenféle engedély nélkül létrehozott építménytől. Ezeket a tulajdonosoknak kell felszámolniuk.

A negyedet bejárva az látható, hogy

az egykori garázsok és fészerek lassan eltünedeznek a közterületekről.

Egyeseknek már csak a hűlt helye maradt, máshol még a padlózat maradványai láthatók.

Sok garázsban nem autókat tartottak

A helyszínen az is megállapítható, hogy sok garázsban nem autókat tartottak, hanem kacattárolóként szolgáltak. A bontások után használt autógumik, régi televíziók, hűtőszekrény-alkatrészek, ócska bútordarabok, kopott gyermekjátékok, leszerelt mosdókagylók vagy éppen vécék is előkerültek –

olyan tárgyak, amelyeket tulajdonosaik hosszú évek alatt halmozhattak fel.

A városháza február végén szólította fel a tulajdonosokat a bontásra, azóta az építmények mintegy egyharmadának eltávolítását jelentették be az önkormányzatnál.

A polgármesteri hivatalnál érdeklődve megtudtuk, eddig 41 tulajdonos nyújtott be hivatalos kérelmet arra, hogy a lebontott építményt töröljék az adónyilvántartásból. Ez azt jelenti, hogy ennyi garázst már biztosan felszámoltak, de a tényleges szám ennél magasabb is lehet.

A folyamat szerint a bontást a tulajdonosnak kell jeleznie a pénzügyi osztályon. Ezután helyszíni ellenőrzéssel megerősítik a bontás tényét, majd az építményt törlik a nyilvántartásból attól a dátumtól, amelyet a tulajdonos a bontás lezárultaként megjelölt.

A hulladék elszállításába besegíti az önkormányzat

A leggyakoribb kérés a lakók részéről a bontási hulladék elszállítására vonatkozik. Sokan a tömbházi kukák mellé helyezik ki a törmeléket és egyéb hulladékot, amelyet a város mellékgazdasága nagy konténerek segítségével gyűjt össze és szállít el. A hivatal tapasztalatai szerint a tulajdonosok hozzáállása többnyire együttműködő,

különösebb ellenállás nem tapasztalható,

ami annak is köszönhető, hogy a városnegyed fejlesztési terveit ismertették a lakossággal.

Azok esetében, akik nem bontják le garázsukat a május 31-i határidőig, az önkormányzat végzi el a munkát, a költségeket pedig kiszámlázza a tulajdonosoknak. Amennyiben ezt nem fizetik ki, az összeg ráterhelődik az érintettek adójára.

A Virág negyed déli részén összesen 128, engedély nélkül épült garázst kell eltávolítani ahhoz, hogy elkezdődhessen a több mint 28 millió lejes beruházás, amely megújult utakat, új parkolókat, zöldövezeteket, játszótereket és korszerű infrastruktúrát hoz a környékre.

korábban írtuk

Átalakul a gyergyószentmiklósi lakótelep – de addig is le kell bontani több mint száz garázst
Átalakul a gyergyószentmiklósi lakótelep – de addig is le kell bontani több mint száz garázst

Teljes megújulás előtt áll Gyergyószentmiklóson a Virág negyed déli része, ehhez azonban le kell bontani az engedély nélkül épített garázsokat. A tulajdonosoknak május végéig fel kell szabadítaniuk az elfoglalt közterületeket.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 01., péntek

Hídfőnek ütközött egy autó Gyergyószentmiklóson

Hídfőnek ütközött egy autó Gyergyószentmiklóson, a város Gyergyószárhegy felőli kijáratánál. A balesetben két személy megsérült, egyikük a roncsok közé szorult.

2026. május 01., péntek

Hirdetés
2026. május 01., péntek

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó

Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.

2026. május 01., péntek

2026. április 30., csütörtök

Megrongálták a bérelt parkolóhely blokkolószerkezetét

Kevesebb mint egy hónap telt el azóta, hogy Gyergyószentmiklóson, egy Virág negyedi parkolóhely használata körül kialakult vita rendeződni látszott, most azonban újabb fordulat történt: valaki megrongálta a parkolásgátló szerkezetet.

2026. április 30., csütörtök

2026. április 30., csütörtök

Rendszámfelismerő kamerákkal lépnek fel az illegális szemétlerakás ellen Gyergyóújfaluban

Rendszámfelismerő kamerákat telepítettek a polgármesteri hivatal mögötti hulladéklerakóhoz Gyergyóújfaluban a szabálytalan szemétlerakás ellenőrzésére.

2026. április 30., csütörtök

Hirdetés
2026. április 28., kedd

Magasfeszültségű kábeleket szakított le egy kidőlt fa, közel 10 ezer fogyasztó maradt áram nélkül

Csaknem 10 ezer fogyasztó maradt áram nélkül, miután Borszéken kidőlt egy fa és leszakította a magasfeszültségű áramkábeleket, amelyek tüzet is okoztak.

2026. április 28., kedd

2026. április 28., kedd

Áramkábeleket szakított el egy kidőlt fa Borszéken, tűz is keletkezett

Száraz növényzet és cserjék gyulladtak ki Borszéken: a lángok egy magasfeszültségű vezetéket érintő meghibásodás miatt keletkeztek, miután egy fa rádőlt az oszlopra, és elszakította a vezetékeket.

2026. április 28., kedd

2026. április 27., hétfő

Le kell fóliázni a játéktermek ablakait Gyergyószentmiklóson

Rendkívüli ülést tartott hétfőn Gyergyószentmiklós képviselő-testülete, ahol két kérdésben hoztak döntést. Korlátozták a szerencsejáték-termek működését, és elfogadták a területrendezési dokumentációkat az elektromos töltőhálózat kiépítéséhez.

2026. április 27., hétfő

Hirdetés
2026. április 26., vasárnap

Öt tűzoltóautóval fékezték meg a lángokat Gyergyóvárhegyen

Két lakóház, két melléképület és a száraz növényzet is lángra kapott vasárnap Gyergyóvárhegyen. A tűzhöz több hivatásos és önkéntes egységet riasztottak, a lángok terjedését végül sikerült megfékezni.

2026. április 26., vasárnap

2026. április 26., vasárnap

Egymillió euróból teszik rendbe a mezei utakat Gyergyócsomafalván

Hét mezőgazdasági út újul meg és épül ki Gyergyócsomafalván, összesen 13 kilométer hosszan. Az egymillió eurós beruházás kivitelezése elkezdődött, a munkálatok nyomán jövő tavaszra stabilabb felületen közlekedhetnek a mezőre járó munkagépek.

2026. április 26., vasárnap

2026. április 25., szombat

Ízek, látvány, hangulat – elrajtolt az új gyergyószentmiklósi gasztrofesztivál

Sikeresen indult a gyergyószentmiklósi BBQ Street by Marble: a sült húsok illata, a látványos grillezés és a zenei programok már a nyitányon nagy tömeget vonzottak. A szervezők szerint a város nyitott az ilyen különleges gasztroélményekre.

2026. április 25., szombat

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!