A gyergyószentmiklósi köztéri garázsok közel egyharmadát bontották el mindeddig – a többség még áll

Közeleg a gyergyószentmiklósi Virág negyed déli részének korszerűsítése, ezért május 31-ig le kell bontani a területen álló, engedély nélkül épített garázsokat. Egy hónappal a határidő előtt 41 építményt számoltak fel, de a többség még áll.
A negyedet bejárva az látható, hogy
Egyeseknek már csak a hűlt helye maradt, máshol még a padlózat maradványai láthatók.
A helyszínen az is megállapítható, hogy sok garázsban nem autókat tartottak, hanem kacattárolóként szolgáltak. A bontások után használt autógumik, régi televíziók, hűtőszekrény-alkatrészek, ócska bútordarabok, kopott gyermekjátékok, leszerelt mosdókagylók vagy éppen vécék is előkerültek –
A városháza február végén szólította fel a tulajdonosokat a bontásra, azóta az építmények mintegy egyharmadának eltávolítását jelentették be az önkormányzatnál.
A polgármesteri hivatalnál érdeklődve megtudtuk, eddig 41 tulajdonos nyújtott be hivatalos kérelmet arra, hogy a lebontott építményt töröljék az adónyilvántartásból. Ez azt jelenti, hogy ennyi garázst már biztosan felszámoltak, de a tényleges szám ennél magasabb is lehet.
A folyamat szerint a bontást a tulajdonosnak kell jeleznie a pénzügyi osztályon. Ezután helyszíni ellenőrzéssel megerősítik a bontás tényét, majd az építményt törlik a nyilvántartásból attól a dátumtól, amelyet a tulajdonos a bontás lezárultaként megjelölt.
A leggyakoribb kérés a lakók részéről a bontási hulladék elszállítására vonatkozik. Sokan a tömbházi kukák mellé helyezik ki a törmeléket és egyéb hulladékot, amelyet a város mellékgazdasága nagy konténerek segítségével gyűjt össze és szállít el. A hivatal tapasztalatai szerint a tulajdonosok hozzáállása többnyire együttműködő,
ami annak is köszönhető, hogy a városnegyed fejlesztési terveit ismertették a lakossággal.
Azok esetében, akik nem bontják le garázsukat a május 31-i határidőig, az önkormányzat végzi el a munkát, a költségeket pedig kiszámlázza a tulajdonosoknak. Amennyiben ezt nem fizetik ki, az összeg ráterhelődik az érintettek adójára.
A Virág negyed déli részén összesen 128, engedély nélkül épült garázst kell eltávolítani ahhoz, hogy elkezdődhessen a több mint 28 millió lejes beruházás, amely megújult utakat, új parkolókat, zöldövezeteket, játszótereket és korszerű infrastruktúrát hoz a környékre.
