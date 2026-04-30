Rendszámfelismerő kamerákkal lépnek fel az illegális szemétlerakás ellen Gyergyóújfaluban

Rendszámfelismerő kamerákat telepítettek a polgármesteri hivatal mögötti hulladéklerakóhoz Gyergyóújfaluban a szabálytalan szemétlerakás ellenőrzésére.

Székelyhon 2026. április 30., 08:302026. április 30., 08:30

Mint a polgármesteri hivatal bejegyzésében olvasható, a szabálytalanul lerakott szemét miatt tarthatatlanná vált a helyzet a hulladéktárolónál, ezért

kamerák segítségével folyamatosan megfigyelik a szemétlerakót,

ahová a továbbiakban az alábbi szabályok szigorú betartásával vihetnek be csak szemetet a helyiek: a háztartási hulladékot kizárólag zsákba rakva, a kihelyezett konténerekbe dobhatják;

a szelektív konténerekbe csak szelektív hulladék (üveg, műanyag, stb.) kerülhet;

a lomtalanításból származó hulladékot rendezett formában, a többitől elkülönítve helyezhetik el;

a zöldhulladékot is kizárólag az annak kijelölt helyre tehetik;

a hulladékot ugyanakkor tilos vegyesen, egy halomba önteni le. Aki nem válogatja szét a szemetet, azt utólag kötelezni fogják erre. Kiemelik ugyanakkor, hogy a hulladéklerakóba

kizárólag a község lakói vihetik a szemetet, a most telepített kamerákkal ezt is szigorúan ellenőrizni fogják.