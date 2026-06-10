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Közeleg a hetedik Feltöltő fesztivál

• Fotó: FeltöltŐ Keresztény Zenefesztivál

Fotó: FeltöltŐ Keresztény Zenefesztivál

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Zenével, közösségi élményekkel és lelki feltöltődéssel várja Gyergyószentmiklós a FeltöltŐ Keresztény Zenefesztivál közönségét. Június 18–21. között a „Boldogok, akik békét teremtenek” mottóval szólalnak meg a dallamok, hangzanak el az előadások.

Gergely Imre

2026. június 10., 19:032026. június 10., 19:03

2026. június 10., 19:042026. június 10., 19:04

A FeltöltŐ kiállításmegnyitóval rajtol, 18-án a Szárhegyi Művésztelep gyűjteményéből összeállított Megszentelt táj című tárlat lesz látható a Szent István-templomban, majd Bálint Magdolna mutatja be Búcsú című könyvét.

A gondolatébresztő előadások sorában Gagyi Katinka, Bolyki László, Pécsi Rita, Hölgyes Pál Zsolt, Böjte Csaba, valamint Pintér Béla és Klári beszélnek a Basilides Tibor Sportcsarnok közönségének. Az előadásokat a „Boldogok akik békét teremtenek” mottó köti össze.

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A koncertek a Szabadság téren zajlanak, fellép többek között Hanna Projekt, Fundamentum család, Csiszér Laci, a StEFREM és a Sepsi Gospel Band is.

Idén először lesz Light of Night a Szent István-templomban – egy csendes, elmélyülést kínáló est különleges fény- és zenei atmoszférával.

Szintén újdonság a Salamon’s Jam Orchestra és a Figura Stúdió Színház közös zenés, dramatizált bibliaelőadása, amely vasárnap délután kerül színpadra.

Idén sem marad el a férfiak éjszakája és a nők éjszakája sem, lesz gyerekfeltöltő papi foci, gasztroutca, és Nótaesttel is készülnek.

A részletes program megtalálható a fesztivál Facebook-oldalán.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós Egyház
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