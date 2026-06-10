Közeleg a hetedik Feltöltő fesztivál

Fotó: FeltöltŐ Keresztény Zenefesztivál
Zenével, közösségi élményekkel és lelki feltöltődéssel várja Gyergyószentmiklós a FeltöltŐ Keresztény Zenefesztivál közönségét. Június 18–21. között a „Boldogok, akik békét teremtenek” mottóval szólalnak meg a dallamok, hangzanak el az előadások.
2026. június 10., 19:032026. június 10., 19:03
2026. június 10., 19:042026. június 10., 19:04
A FeltöltŐ kiállításmegnyitóval rajtol, 18-án a Szárhegyi Művésztelep gyűjteményéből összeállított Megszentelt táj című tárlat lesz látható a Szent István-templomban, majd Bálint Magdolna mutatja be Búcsú című könyvét.
A gondolatébresztő előadások sorában Gagyi Katinka, Bolyki László, Pécsi Rita, Hölgyes Pál Zsolt, Böjte Csaba, valamint Pintér Béla és Klári beszélnek a Basilides Tibor Sportcsarnok közönségének. Az előadásokat a „Boldogok akik békét teremtenek” mottó köti össze.
A koncertek a Szabadság téren zajlanak, fellép többek között Hanna Projekt, Fundamentum család, Csiszér Laci, a StEFREM és a Sepsi Gospel Band is.
Szintén újdonság a Salamon’s Jam Orchestra és a Figura Stúdió Színház közös zenés, dramatizált bibliaelőadása, amely vasárnap délután kerül színpadra.
Idén sem marad el a férfiak éjszakája és a nők éjszakája sem, lesz gyerekfeltöltő papi foci, gasztroutca, és Nótaesttel is készülnek.
A részletes program megtalálható a fesztivál Facebook-oldalán.
Két házkutatást tartottak szerdán Hargita megyében jövedéki termékek illegális birtoklása és forgalmazása miatt. A rendőrök 4720 szál cigarettát, 56 liter etil-alkoholt, 33,5 liter tömény szeszes italt és 5000 lej készpénzt foglaltak le.
Gyergyószentmiklóson jelenleg több infrastrukturális beruházás is zajlik párhuzamosan. Egyszerre dolgoznak a szennyvízhálózat bővítésén, a korábban felásott utak helyreállításán, és készülnek az elektromosautó-töltőállomások is.
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