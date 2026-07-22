Reneszánsz és barokk lantzene csendül fel a Transylvanikban

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Az est során a marosvásárhelyi Lőrinczi György és a székelykeresztúri Gagyi Dénes, vagyis a Ricercar lantduó nemcsak a lant történetéről és saját mesterségéről mesél, hanem meg is szólaltatja a hangszert. A közönség reneszánsz lantszólókat és duókat, valamint barokk lantmuzsikát hallhat. A részvétel becsületkasszás rendszerben történik.