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Mosoly, csujogatás és táncoló lábak – így telt a délután a Kriza János csűrben

Csángó dallamok, kopogó cipők és felszabadult nevetés töltötte meg a Kriza János csűrt a Tusványos első napján. A moldvai és gyimesi táncházba bárki bekapcsolódhatott, egyetlen feltétellel: tartani kellett a jókedvet.

Nagy Lilla

2026. július 22., 19:052026. július 22., 19:05

Tánc, csángó, Tusványos, Kriza János csűr

Fotó: Tuchiluș Alex

Csángó dallamok, kopogó cipők és felszabadult nevetés töltötte meg a Kriza János csűrt a Tusványos első napján. A moldvai és gyimesi táncházba bárki bekapcsolódhatott, egyetlen feltétellel: tartani kellett a jókedvet.

Nagy Lilla

2026. július 22., 19:052026. július 22., 19:05

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„Mindenkit szűvesen várunk!” – hangzott el a 35. Tusványos első napján a Kriza János csűrben, ahol délután négy és este hét óra között moldvai és gyimesi népdal- és néptáncoktatás várta az érdeklődőket.

A csángó táncok játékos könnyedséggel, mégis tűéles ritmusérzékkel elevenedtek meg a parketten.

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A vonó és a talpak pontos összhangban követték egymást, miközben a táncosok arcáról le sem lehetett törölni a mosolyt.

Néha összekacsintottak, néha egymást ugratták egy-egy fordulat közben. Hímzett ingek, rózsás kendők és ikonikus dallamok tették egyértelművé: itt a csángó hagyományok kerültek a középpontba.

Tánc, csángó, Tusványos, Kriza János csűr

Fotó: Tuchiluș Alex

A hangulatról a hagyományőrző mesterek gondoskodtak: Nyisztor Ilona, Benke Paulina, Benke Pál, Dunai Márk Bence, Hodorog András, Istók Pál, a Zurgó Együttes, Tankó Jánosné Gábor Eszter, Tankó „Fintu” Dezső, Molnár Szabolcs és Didics Norbert közösen mutattak be néhány táncot és dalt.

Énekszó, csujogatás és pergő ritmusok nyitották meg a programot,

amely már az első percekben magával ragadta a közönséget. A bemutató után a táncparkett mindenki előtt megnyílt. Kicsik és nagyok, kezdők és tapasztalt táncosok álltak be ugyanabba a körbe, ahol nem számított a tudásszint vagy a származás. A közös mozgás, a zene és a hagyomány szeretete kötötte össze a résztvevőket.

Tánc, csángó, Tusványos, Kriza János csűr

Fotó: Tuchiluș Alex

Nyisztor Ilona moldvai népdalénekes szerint a moldvai népzene és kultúra jövője biztosított, amíg akadnak olyanok, akik továbbadják azt a fiatalabb generációknak. Mint fogalmazott,

a hagyomány akkor marad hiteles, ha olyan emberek tanítják, akik maguk is ebben a közegben nőttek fel.

Három óra természetesen nem elegendő a csángó kultúra teljes megismerésére, arra azonban tökéletes, hogy ízelítőt adjon belőle, és felkeltse az érdeklődést azokban is, akik korábban nem találkoztak vele.

Tánc, csángó, Tusványos, Kriza János csűr

Fotó: Tuchiluș Alex

A táncházzal párhuzamosan a csűr falai között egy másik utazás is várta a látogatókat. A Kallós 100 emlékévhez kapcsolódó kiállításon Kallós Zoltán gyimesi és moldvai fényképei idézték meg egy eltűnőben lévő, mégis makacsul tovább élő világ mindennapjait. A képek és a táncok együtt különleges párbeszédet alkottak:

a falakon a múlt, a hagyományőrzőkben a jelen, az érdeklődőkben a jövő mozdult meg.

A táncház hangulatából tisztán látszott, hogy mindez nem múzeumi, porosodó könyvek lapjain élő kultúra. Eleven, mozog, énekel és táncol, ami pedig a legfontosabb: mindenki előtt nyitott.

Tánc, csángó, Tusványos, Kriza János csűr

Fotó: Tuchiluș Alex

Tánc, csángó, Tusványos, Kriza János csűr

Fotó: Tuchiluș Alex

Tánc, csángó, Tusványos, Kriza János csűr

Fotó: Tuchiluș Alex

Tánc, csángó, Tusványos, Kriza János csűr

Fotó: Tuchiluș Alex

Tánc, csángó, Tusványos, Kriza János csűr

Fotó: Tuchiluș Alex

Tánc, csángó, Tusványos, Kriza János csűr

Fotó: Tuchiluș Alex

Tánc, csángó, Tusványos, Kriza János csűr

Fotó: Tuchiluș Alex

Tánc, csángó, Tusványos, Kriza János csűr

Fotó: Tuchiluș Alex

Csíkszék Tusnádfürdő Tusványos
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