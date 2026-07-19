Ittasan okozott balesetet, majd pár óra elteltével ismét volánhoz ült

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Fotó: Pinti Attila
Parkoló autónak hajtott, majd pár órával később ismét autóba ült egy ittas férfi szombaton Balánbányán. A rendőrök mindkét alkalommal megszondáztatták, vérvételre vitték, végül 24 órára őrizetbe vették.
Parkoló autónak hajtott egy 46 éves gyergyóújfalvi férfi szombaton délután a balánbányai Virág utcában – számolt be a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
ezért egy orvosi rendelőbe szállították vérvételre. A hatóságok büntetőeljárást indítottak az ügyben.
Itt le is zárulhatott volna a történet, ám a hatóságok ugyanazon a napon este kilenc órakor ismét megpillantották a férfit, amint autót vezetett a December 1. utcában. Ekkorra már fel volt függesztve a jogosítványa. A hatóságok feltartóztatták a sofőrt, majd
Ismét vért vettek a férfitól, majd a rendőrök 24 órás őrizetbe vették az ittas sofőrt, aki ellen újabb büntetőeljárás indult.
Motorkerékpárok hangja töltötte be Csíkszereda főterét szombat délután: mintegy százan gyűltek össze, hogy részt vegyenek a harmadik alkalommal megszervezett Szoknyás Guruláson.
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Egy 46 éves nő holttestére bukkantak péntek este a csíkszeredai Tudor Vladimirescu lakónegyedben található lakásán.
Áramszünetre kell számítani július 21-én, kedden Csíkszentkirályon és Szentimrei Büdösfürdőn karbantartási munkálatok miatt.
Tervezett áramszünetekre kell számítani július 22-én és 23-án Balánbányán, valamint Csíkszeredában – tájékoztatott a szolgáltató.
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