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Ittasan okozott balesetet, majd pár óra elteltével ismét volánhoz ült

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

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Parkoló autónak hajtott, majd pár órával később ismét autóba ült egy ittas férfi szombaton Balánbányán. A rendőrök mindkét alkalommal megszondáztatták, vérvételre vitték, végül 24 órára őrizetbe vették.

Székelyhon

2026. július 19., 12:572026. július 19., 12:57

Parkoló autónak hajtott egy 46 éves gyergyóújfalvi férfi szombaton délután a balánbányai Virág utcában – számolt be a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

A helyszínre érkező rendőrök 1,83 mg/l alkoholszintet mértek a sofőr leheletében,

ezért egy orvosi rendelőbe szállították vérvételre. A hatóságok büntetőeljárást indítottak az ügyben.

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Itt le is zárulhatott volna a történet, ám a hatóságok ugyanazon a napon este kilenc órakor ismét megpillantották a férfit, amint autót vezetett a December 1. utcában. Ekkorra már fel volt függesztve a jogosítványa. A hatóságok feltartóztatták a sofőrt, majd

ismét meg kellett fújnia a szondát, amely ezúttal 1,16 mg/l alkoholszintet mutatott ki a leheletében.

Ismét vért vettek a férfitól, majd a rendőrök 24 órás őrizetbe vették az ittas sofőrt, aki ellen újabb büntetőeljárás indult.

Csíkszék Rendőrség Balánbánya
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