Ittasan okozott balesetet, majd pár óra elteltével ismét volánhoz ült

Parkoló autónak hajtott, majd pár órával később ismét autóba ült egy ittas férfi szombaton Balánbányán. A rendőrök mindkét alkalommal megszondáztatták, vérvételre vitték, végül 24 órára őrizetbe vették.

Székelyhon 2026. július 19., 12:572026. július 19., 12:57

Parkoló autónak hajtott egy 46 éves gyergyóújfalvi férfi szombaton délután a balánbányai Virág utcában – számolt be a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

A helyszínre érkező rendőrök 1,83 mg/l alkoholszintet mértek a sofőr leheletében,

ezért egy orvosi rendelőbe szállították vérvételre. A hatóságok büntetőeljárást indítottak az ügyben. Hirdetés Itt le is zárulhatott volna a történet, ám a hatóságok ugyanazon a napon este kilenc órakor ismét megpillantották a férfit, amint autót vezetett a December 1. utcában. Ekkorra már fel volt függesztve a jogosítványa. A hatóságok feltartóztatták a sofőrt, majd

ismét meg kellett fújnia a szondát, amely ezúttal 1,16 mg/l alkoholszintet mutatott ki a leheletében.