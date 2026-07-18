Áramszünet Csíkszentkirályon és Büdösfürdőn

2026. július 16., csütörtök

Egyértelmű és elgondolkodtató eredmény a Drakula Park-névszavazásról

Lezárult a tervezett csíkszeredai vidámpark új nevére kiírt közönségszavazás. A Drakula Park toronymagasan végzett az élen, azonban a névválasztás még nem véglegesen eldöntött, figyelembe fogják venni, hogy a többi javaslatra összesítve többen szavaztak.