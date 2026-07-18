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Áramszünet Csíkszentkirályon és Büdösfürdőn

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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Áramszünetre kell számítani július 21-én, kedden Csíkszentkirályon és Szentimrei Büdösfürdőn karbantartási munkálatok miatt.

Székelyhon

2026. július 18., 09:002026. július 18., 09:00

A villamosenergia-hálózaton végzett karbantartási munkálatok miatt nem lesz áramszolgáltatás július 21-én, kedden 9 és 17 óra között

  • Csíkszentkirályon az 1–100., 105–611. és 728–875. számú ingatlanoknál;
  • Szentimrei Büdösfürdő teljes területén.
Csíkszék
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