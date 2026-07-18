Áramszünet Csíkszentkirályon és Büdösfürdőn

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Fotó: Borbély Fanni
Áramszünetre kell számítani július 21-én, kedden Csíkszentkirályon és Szentimrei Büdösfürdőn karbantartási munkálatok miatt.
A villamosenergia-hálózaton végzett karbantartási munkálatok miatt nem lesz áramszolgáltatás július 21-én, kedden 9 és 17 óra között
Tervezett áramszünetekre kell számítani július 22-én és 23-án Balánbányán, valamint Csíkszeredában – tájékoztatott a szolgáltató.
Lezárult a tervezett csíkszeredai vidámpark új nevére kiírt közönségszavazás. A Drakula Park toronymagasan végzett az élen, azonban a névválasztás még nem véglegesen eldöntött, figyelembe fogják venni, hogy a többi javaslatra összesítve többen szavaztak.
Jelentős szakmai elismerésben részesült a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház: a nőgyógyászati osztály hivatalos kutatóhelyként csatlakozott a Közép- és Kelet-európai Nőgyógyászati Onkológiai Csoport (CEEGOG) nemzetközi hálózatához.
A költségvetés elfogadásának késlekedése példátlan helyzetet eredményezett Csíkszeredában: az aszfaltozott utak nyári karbantartási munkálatait csak ősszel tudják elvégezni. Egyelőre a közbeszerzési eljárásnál tartanak.
Szeretnék beüzemelni idén a Madéfalvát, Csíkcsicsót és Csíkrákost kiszolgáló gázhálózatot, viszont az engedélyeztetési folyamat lassan halad. Ha sikerül időben átadni az üzemeltetőnek a kiépített rendszert, a szolgáltatás elkezdődhet.
Hargita megye legjobb érettségi eredményét érte el idén Bodor Mátyás, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium végzőse. A matematika iránti szenvedélyről, a siker áráról és a jövőbeli terveiről beszélgettünk vele.
Áramszünetre kell számítani július 14-én, kedden Csíkszentsimonban és Csíkkozmáson – tájékoztatott az Electrica Harghita megyei kirendeltsége.
A kaláka megtartja, élteti és erősíti a közösségeket – vallják a X. Kaszáló Kaláka résztvevői. A háromnapos csíkszentkirályi eseménysorozat szombati programja hajnalban közös kaszálással indult Bakalján, mintegy ötven férfi csatlakozott.
Napkeltekor ismét benépesült a csíkszentkirályi Bakalja: népviseletbe öltözött férfiak vágtak neki a rétnek, hogy a térség egyik legszebb hagyományát, a kaszáló kalákát közösen elevenítsék fel.
Közösségépítés, mozgás, városi kerékpározás és egy kis nyári szabadságérzet. Július 11-én először szerveznek Critical Mass felvonulást Csíkszeredában, amely mögött lelkes civilek és egy közös ügy áll.
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