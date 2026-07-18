Új bértörvény: akár 50 százalékos pótlékot is kaphatnak az egészségügyi dolgozók

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Fotó: Olti Angyalka
Az alapbér 15 százalékának megfelelő pótlékot kaphatnak az egészségügyi intézmények három műszakban dolgozó alkalmazottai – derül ki az új bértörvény pénteken nyilvánosságra hozott, felülvizsgált tervezetéből, melyet az Agerpres szemléz.
A munkaügyi minisztérium honlapján közzétett jogszabályjavaslat szerint azokban az egészségügyi és szociális védelmi intézményekben, amelyekben megszakítás nélkül, három műszakban dolgoznak, 15 százalékos pótlékban részesülhetnek azok az alkalmazottak, akik havonta mindhárom műszakban munkát végeznek, illetve két műszakban, 12/24 órás munkarendben dolgoznak. A pótlék az éjszakai munkavégzésért járó juttatás helyett illetné meg őket.
Az így kifizetett munkát nem lehet szabadidővel is kompenzálni.
A felsőfokú végzettségű egészségügyi személyzet hétköznapokon, a törvényes munkaidőn és munkaprogramon kívül teljesített sürgősségi ügyeletét az alapbérnek megfelelő óradíjjal fizetnék. Az úgynevezett betegmegfigyelő ügyelet óradíja a sürgősségi ügyelet díjának 75 százaléka lenne.
Az ugyanezeken a napokon végzett betegmegfigyelő ügyeletet az alapbérnek megfelelő óradíjjal fizetnék.
Az otthoni készenlétre kijelölt orvosok az alapbérük alapján kiszámított óradíj 40 százalékát kapnák meg a készenlétben töltött órák után.
Az ezen felül, az egészségügyi ellátás folytonosságának biztosítása érdekében végzett ügyeletekre az orvosoknak részmunkaidős egyéni munkaszerződést kellene kötniük az állami egészségügyi intézménnyel. Ebben az esetben kizárólag az ügyeleti munkához kapcsolódó jogosultságok illetnék meg őket.
A munkakörülményektől és az adott tevékenységgel töltött időtől függően az egészségügyi szakszemélyzet és a kisegítő egészségügyi személyzet a következő pótlékokat kaphatná:
az I. fokozatú, különösen veszélyes munkakörülményekért az alapbér legfeljebb 50 százalékát;
a II. fokozatú, különösen veszélyes munkakörülményekért legfeljebb 30 százalékot;
a veszélyes munkakörülményekért legfeljebb 15 százalékot; a nehéz munkakörülményekért 5 százalékot.
Legfeljebb 15 százalékos pótlék járhatna azoknak is, akik elszigetelt vagy magasan fekvő településen, nehezen megközelíthető egészségügyi intézményben dolgoznak, illetve olyan helyen, ahová nehéz szakembereket toborozni.
Ugyanez vonatkozna azokra is, akik tuberkulózisban vagy AIDS-ben szenvedő, illetve neuromotoros, neuropszichomotoros, neuromuszkuláris vagy neurológiai rehabilitációra szoruló személyeket gondoznak.
A nehéz munkakörülményekért 5 százalékos, az elszigetelt vagy magasan fekvő településeken, nehezen megközelíthető intézményekben végzett munkáért pedig legfeljebb 15 százalékos pótlékot biztosítanának a szociális intézmények alkalmazottainak – derül ki a tervezetből.
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