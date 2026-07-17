Közzétették a közalkalmazotti bértörvény felülvizsgált tervezetét

Közzétették pénteken a munkaügyi minisztérium honlapján a közalkalmazotti bértörvény tervezetének új, felülvizsgált változatát.

Székelyhon 2026. július 17., 17:322026. július 17., 17:32 2026. július 17., 18:112026. július 17., 18:11

A tervezet változatlanul fenntartja azt az előírást, amely szerint a közszférában a legalacsonyabb és a legmagasabb alapfizetés aránya 1 a 8-hoz, a 2027-re javasolt referenciaérték pedig 4100 lej – számol be Agerpres. Hirdetés A munkaügyi minisztérium közlése szerint a korábbi jogszabálytervezetet az állami intézmények képviselőivel és a szakszervezetekkel folytatott egyeztetések után felülvizsgálták, és

a lehető legtöbb javaslatot beépítették.

korábban írtuk Pénteken is egyeztettek, kedden folytatják a megbeszélést az új közalkalmazotti bértörvényről Technikai egyeztetést tartottak pénteken a Cotroceni-palotában a közalkalmazotti bértörvény tervezetéről, amelyet a következő napokban áttanulmányozhatnak a pártok – jelentette ki a megbeszélés után Radu Burnete elnöki tanácsadó. A tárca szerint a dokumentum jelenlegi formájában megfelel a helyreállítási tervben (PNRR) szereplő 420-as mérföldkő követelményeinek, és összhangban áll Románia költségvetési célkitűzéseivel, így a pénzügyminisztérium is jóváhagyta. A tervezetet pénteken továbbították a politikai pártoknak tanulmányozásra és a parlamenti eljárás megkezdése érdekében – közölte a szaktárca. Megduplázzák az uniós projektekért járó pótlékot a helyi önkormányzati vezetők esetében Az új közalkalmazotti bértörvény felülvizsgált tervezete szerint 20-ról 40 százalékra nő az uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósításában részt vevő megyei tanácselnökök, alelnökök, polgármesterek és alpolgármesterek pótlékának felső határa.

A közintézmények európai uniós projektekkel dolgozó alkalmazottai szintén legfeljebb 40 százalékos bérpótlékra jogosultak