Közzétették a közalkalmazotti bértörvény felülvizsgált tervezetét

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Fotó: Borbély Fanni
Közzétették pénteken a munkaügyi minisztérium honlapján a közalkalmazotti bértörvény tervezetének új, felülvizsgált változatát.
2026. július 17., 17:322026. július 17., 17:32
2026. július 17., 18:112026. július 17., 18:11
A tervezet változatlanul fenntartja azt az előírást, amely szerint a közszférában a legalacsonyabb és a legmagasabb alapfizetés aránya 1 a 8-hoz, a 2027-re javasolt referenciaérték pedig 4100 lej – számol be Agerpres.
A munkaügyi minisztérium közlése szerint a korábbi jogszabálytervezetet az állami intézmények képviselőivel és a szakszervezetekkel folytatott egyeztetések után felülvizsgálták, és
Technikai egyeztetést tartottak pénteken a Cotroceni-palotában a közalkalmazotti bértörvény tervezetéről, amelyet a következő napokban áttanulmányozhatnak a pártok – jelentette ki a megbeszélés után Radu Burnete elnöki tanácsadó.
A tárca szerint a dokumentum jelenlegi formájában megfelel a helyreállítási tervben (PNRR) szereplő 420-as mérföldkő követelményeinek, és összhangban áll Románia költségvetési célkitűzéseivel, így a pénzügyminisztérium is jóváhagyta.
A tervezetet pénteken továbbították a politikai pártoknak tanulmányozásra és a parlamenti eljárás megkezdése érdekében – közölte a szaktárca.
Az új közalkalmazotti bértörvény felülvizsgált tervezete szerint 20-ról 40 százalékra nő az uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósításában részt vevő megyei tanácselnökök, alelnökök, polgármesterek és alpolgármesterek pótlékának felső határa.
– ez az előírás megegyezik a munkaügyi minisztérium által májusban ismertetett tervezetben szereplővel.
A pótlék kizárólag a projekt megvalósításának időtartamára jár, a projektcsapat tagjait pedig az intézmény vezetője jelöli ki.
A tervezet lehetővé teszi azt is, hogy az uniós projektek végrehajtására, határozott időre, az intézmény szervezeti létszámán felül alkalmazzanak munkavállalókat, akiket átlátható és diszkriminációmentes kiválasztási eljárás keretében vesznek fel.
Az új közalkalmazotti bértörvény a tervek szerint 2026. december 1-jén lép hatályba.
Olyan hamis weboldalak jelentek meg, amelyek a Ghișeul.ro felületét utánozzák, és személyes adatokat, valamint bankkártya-adatokat próbálnak megszerezni – figyelmeztet a Nemzeti Kiberbiztonsági Igazgatóság (DNSC).
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