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Rendőrautónak ütközött, majd bezárkózott a fülkébe egy kamionsofőr – videóval

• Fotó: képernyőmentés

Fotó: képernyőmentés

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Teljesen megbénult a forgalom az 1-es országúton, a Prahova-völgyi Bușteni-ben csütörtök este, miután egy kamion nekiütközött egy rendőrautónak, vezetője pedig elbarikádozta magát a fülkében, és nem volt hajlandó kiszállni.

Székelyhon

2026. július 17., 09:152026. július 17., 09:15

A Prahova Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint – melyet a Digi24.ro idéz – az eset akkor történt, amikor a rendőrök megpróbálták megállítani a kamiont, miután a járművet üzemeltető szállítmányozó cég képviselője értesítette a hatóságokat, hogy

a sofőr letért a kijelölt útvonalról, és szokatlanul viselkedik.

„A rendőrök megállásra szólították fel a járművezetőt, ő azonban nem tett eleget a felszólításnak, és továbbhaladt Brassó irányából Ploiești felé. Később Bușteni egyik bevásárlóközpontjánál megállt, ám amikor a rendőrök megpróbálták rávenni, hogy szálljon ki a járműből, elindította a járműszerelvényt, és enyhén nekiütközött egy rendőrautónak” – közölte a Prahova megyei rendőrség.

A kamionsofőr nem volt hajlandó elhagyni a vezetőfülkét, és azzal fenyegetőzött, hogy kárt tesz magában.

A helyszínre a rendőrség és a csendőrség különleges egységei, valamint egy tárgyaló szakember is kivonult, hogy a helyzetet békés és biztonságos úton rendezzék. A sofőrt végül biztonságban kiszedték a járműből.

A rendőrök tovább vizsgálják az eset körülményeit, valamint azt is, hogy mi vezetett a sofőr ilyen jellegű viselkedéséhez.

A forgalom több tíz perc után indult újra az érintett útszakaszon.

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Belföld Rendőrség
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