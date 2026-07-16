Televíziós újságírókat zárt be egy irodába Diana Șoșoacă, most jogellenes fogvatartás miatt emeltek vádat ellene

Fotó: Grigore Popescu/Agerpres
A legfőbb ügyészség vádat emelt csütörtökön Diana Șoșoacă EP-képviselő ellen négy rendbéli jogellenes fogvatartás miatt, miután 2021 decemberében bezárt az irodájába egy olasz újságírónőt és televíziós stábját, akik interjút akartak készíteni vele.
2026. július 16., 19:562026. július 16., 19:56
2026. július 16., 20:002026. július 16., 20:00
Az ügyben bíróság elé állítják volt férjét, Silvestru Șoșoacat, akit szintén négy rendbéli jogellenes fogvatartás, valamint fizikai bántalmazás bűntettével vádolnak.
Ez azon ügyirat egy része, amely miatt az Európai Parlament a romániai legfőbb ügyészség kérésére tavaly szeptemberben megvonta Diana Șoșoacă mentelmi jogát.
A többi, legionárius propagandára vonatkozó vádpontot az ügyészség különválasztotta jelen ügytől, és külön tárgyalja.
A vádirat szerint 2021 decemberében
Az olasz köztelevízió (RAI Uno) stábja, amelynek tagja volt Lucia Goracci újságírónő is, Diana Șoșoacă ügyvédi irodájába ment, hogy kérésére interjút készítsen vele.
A botrány akkor robbant ki, amikor Șoșoacă, aki abban az időben szenátor volt, meggondolta magát az interjúkérdéseket illetően, bezárta az iroda ajtaját és hívta a rendőrséget.
A vádirat szerint a politikus akkori férje, Silvestru Șoșoacă a falnak lökte az egyik kiérkező rendőrt, megragadta a nyakát, majd az egyenruhájánál fogva megrángatta.
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