Televíziós újságírókat zárt be egy irodába Diana Șoșoacă, most jogellenes fogvatartás miatt emeltek vádat ellene

A legfőbb ügyészség vádat emelt csütörtökön Diana Șoșoacă EP-képviselő ellen négy rendbéli jogellenes fogvatartás miatt, miután 2021 decemberében bezárt az irodájába egy olasz újságírónőt és televíziós stábját, akik interjút akartak készíteni vele.

Székelyhon 2026. július 16., 19:562026. július 16., 19:56 2026. július 16., 20:002026. július 16., 20:00

Az ügyben bíróság elé állítják volt férjét, Silvestru Șoșoacat, akit szintén négy rendbéli jogellenes fogvatartás, valamint fizikai bántalmazás bűntettével vádolnak. Ez azon ügyirat egy része, amely miatt az Európai Parlament a romániai legfőbb ügyészség kérésére tavaly szeptemberben megvonta Diana Șoșoacă mentelmi jogát. Hirdetés A többi, legionárius propagandára vonatkozó vádpontot az ügyészség különválasztotta jelen ügytől, és külön tárgyalja. A vádirat szerint 2021 decemberében

egy olasz televíziós újságírónő feljelentést tett Diana Șoșoacă ellen, akit azzal vádolt, hogy egy interjúval kapcsolatos nézeteltérés miatt bezárta őt bukaresti ügyvédi irodájába.