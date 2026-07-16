Ingyenes ivartalanítási lehetőség Marosvásárhelyen

Két rendelőben fogadják a cicákat és kutyákat. Képünk illusztráció
Fotó: Marosvásárhelyi polgármesteri hivatal
Marosvásárhelyen javában zajlik a városháza által megszervezett ingyenes ivartalanítás. Két rendelőben várják a kutyákat, cicákat.
Marosvásárhelyen az elmúlt napokban hatvan kutyát és macskát ivartalanítottak, ingyen. A marosvásárhelyi városháza közösségi oldalán tette közzé, hogy
„Ha önnek is van kutyája vagy macskája, most érdemes kihasználnia ezt a lehetőséget. Az ivartalanítás segít megőrizni kedvence egészségét, és hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb gazdátlan állat legyen a városban. Időpontfoglalás: Noé Bárkája Állatorvosi Rendelő: 0365-738 824, Hikevet Állatorvosi Rendelő: 0771-280 345” – olvasható a bejegyzésben.
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