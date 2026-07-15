Bicskával támadt áldozatára egy férfi akinek két fogát is kiütötte és az arccsontját is eltörte

Fotó: László Ildikó
Harminc napos előzetes letartóztatásba helyezte a kézdivásárhelyi bíróság azt a 30 éves férfit, aki a gyanú szerint féltékenységből brutálisan bántalmazott egy 20 éves nőt. Az ügyészség tájékoztatása szerint az áldozat súlyos sérüléseket szenvedett.
2026. július 15., 19:462026. július 15., 19:46
2026. július 15., 19:572026. július 15., 19:57
A kézdivásárhelyi ügyészség közleménye szerint, vasárnap délután a férfi lakásán féltékenység és alkoholfogyasztás miatt alakult ki szóváltás a két ismerős között, amely rövid időn belül erőszakba torkollott.
A 30 éves férfi egy bicskával támadt a nőre: a kés pengéjével és nyelével többször sérülést okozva bántalmazta a a fején, arcán, jobb karján és jobb lábán.
Az előzetes orvosszakértői megállapítás szerint a sérülések gyógyulásához várhatóan 23–25 nap orvosi ellátásra lesz szükség.
A kézdivásárhelyi rendőrség munkatársai július 13-án, az ügyész felügyelete mellett 24 órára őrizetbe vették a férfit. Másnap az ügyészség büntetőeljárást indított ellene testi sértés miatt, és kezdeményezte előzetes letartóztatását.
A Kézdivásárhelyi Bíróság helyt adott az ügyészség indítványának, így a gyanúsítottat 30 napra előzetes letartóztatásba helyezték.
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