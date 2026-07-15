Országos leállás: nem működik a telekkönyvi rendszer

Fotó: Olti Angyalka
Súlyos informatikai hiba miatt kedd óta nem működnek az Országos Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Hivatal (ANCPI) informatikai rendszerei. Emiatt az e-Terra telekkönyvi alkalmazás sem érhető el, és várhatóan a hét végéig nem is lesz használható.
Az ANCPI közlése szerint az intézmény történetének legsúlyosabb informatikai incidensével állnak szemben.
Július 14., kedd óta valamennyi, az ügynökség által működtetett informatikai rendszer, beleértve a hivatalos e-mail-címeket és az e-Terra telekkönyvi alkalmazást is, működésképtelen.
A jelenlegi becslések szerint az
Az intézmény hangsúlyozta, hogy technikai csapatai folyamatosan dolgoznak a rendszerek biztonságos helyreállításán, ugyanakkor az incidens okáról egyelőre nem közöltek részleteket, mivel az ügyet az illetékes hatóságok vizsgálják.
Az ANCPI képviselői újabb tájékoztatást adnak, amint friss információkkal rendelkeznek.
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