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Országos leállás: nem működik a telekkönyvi rendszer

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

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Súlyos informatikai hiba miatt kedd óta nem működnek az Országos Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Hivatal (ANCPI) informatikai rendszerei. Emiatt az e-Terra telekkönyvi alkalmazás sem érhető el, és várhatóan a hét végéig nem is lesz használható.

Székelyhon

2026. július 15., 14:152026. július 15., 14:15

Az ANCPI közlése szerint az intézmény történetének legsúlyosabb informatikai incidensével állnak szemben.

Július 14., kedd óta valamennyi, az ügynökség által működtetett informatikai rendszer, beleértve a hivatalos e-mail-címeket és az e-Terra telekkönyvi alkalmazást is, működésképtelen.

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A jelenlegi becslések szerint az

e-Terra rendszer a hét végéig nem lesz elérhető.

Az intézmény hangsúlyozta, hogy technikai csapatai folyamatosan dolgoznak a rendszerek biztonságos helyreállításán, ugyanakkor az incidens okáról egyelőre nem közöltek részleteket, mivel az ügyet az illetékes hatóságok vizsgálják.

Az ANCPI képviselői újabb tájékoztatást adnak, amint friss információkkal rendelkeznek.

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