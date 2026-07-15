Országos leállás: nem működik a telekkönyvi rendszer

Súlyos informatikai hiba miatt kedd óta nem működnek az Országos Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Hivatal (ANCPI) informatikai rendszerei. Emiatt az e-Terra telekkönyvi alkalmazás sem érhető el, és várhatóan a hét végéig nem is lesz használható.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Az ANCPI közlése szerint az intézmény történetének legsúlyosabb informatikai incidensével állnak szemben.

Július 14., kedd óta valamennyi, az ügynökség által működtetett informatikai rendszer, beleértve a hivatalos e-mail-címeket és az e-Terra telekkönyvi alkalmazást is, működésképtelen.

Hirdetés

A jelenlegi becslések szerint az