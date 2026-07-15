Csökken a nettó átlagbér, a reálkereseti index is alacsonyabb

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Fotó: Orbán Orsolya
Áprilishoz képest májusban 159 lejjel (2,7 százalékkal) 5684 lejre csökkent a nettó átlagbér Romániában – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet (INS). A bruttó átlagbér 9483 lej volt, 257 lejjel kisebb, mint az előző hónapban.
A legnagyobb nettó átlagbért (13 150, illetve 12 405 lejt) a számítástechnika, valamint a kőolaj- és gázkitermelésben, a legkisebbet (2863 lejt) pedig a halászatban és akvakultúrában jegyezték.
Az INS szerint májusban az ágazatok többségében főként az előző hónapokban adott alkalmi prémiumok – negyedéves és éves jutalmak, teljesítménybónuszok, húsvéti juttatások – elmaradása miatt csökkent az átlagbér. Csökkenéseket okozott egyes ágazatokban a termelés és a bevételek visszaesése.
10 és 20 százalék csökkenést jegyeztek a kőolaj- és gázkitermelésben, a közúti szállításban használt járművek, pótkocsik és félpótkocsik gyártásának ágazatában, a dohánytermékek iparában, tudományos és műszaki tevékenységekben, távközlésben, kokszgyártásban és kőolajfeldolgozásból származó termékek gyártásában, a gyógyszeripari termékek és gyógyszerkészítmények gyártásában.
A közszférában az előző hónaphoz képest májusban nőtt a nettó átlagfizetés az oktatásban (2,4 százalékkal) és a közigazgatásban (0,5 százalékkal), illetve enyhén nőtt az egészségügyben és szociális ellátásban (0,5 százalékkal) – írja az Agerpres hírügynökség az Országos Statisztikai Intézet adataira hivatkozva.
2025 májusához viszonyítva a nettó átlagbér 3,2 százalékkal nőtt idén májusban. A reálkereseti index 2026 májusában 93,1 százalék volt 2025 májushoz és 96,7 százalék 2026 áprilisához viszonyítva.
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