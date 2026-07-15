Csökken a nettó átlagbér, a reálkereseti index is alacsonyabb

Áprilishoz képest májusban 159 lejjel (2,7 százalékkal) 5684 lejre csökkent a nettó átlagbér Romániában – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet (INS). A bruttó átlagbér 9483 lej volt, 257 lejjel kisebb, mint az előző hónapban.

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A legnagyobb nettó átlagbért (13 150, illetve 12 405 lejt) a számítástechnika, valamint a kőolaj- és gázkitermelésben, a legkisebbet (2863 lejt) pedig a halászatban és akvakultúrában jegyezték.

Az INS szerint májusban az ágazatok többségében főként az előző hónapokban adott alkalmi prémiumok – negyedéves és éves jutalmak, teljesítménybónuszok, húsvéti juttatások – elmaradása miatt csökkent az átlagbér. Csökkenéseket okozott egyes ágazatokban a termelés és a bevételek visszaesése.