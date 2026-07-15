Csaknem hetvenéves melegrekord dőlt meg Csíkszeredában

Két évvel ezelőtt júliusban érkezett egy elviselhetetlen hőhullám. Akkor párakapukkal is védekeztek. Archív
Fotó: Pinti Attila
Összesítette az Országos Meteorológiai Szolgálat a június végi kánikula adatait havi jelentésében. Székelyföld több településén is megdőlt a korábbi melegrekord.
2026. július 15., 11:512026. július 15., 11:51
2026. július 15., 12:072026. július 15., 12:07
Rendkívül meleg volt az elmúlt hónap második felében, különösen a végén, és ez visszaköszön az átlaghőmérsékletben is: 2026 júniusában kerkeken 20 Celsius-fok volt a romániai átlaghőmérséklet, ami másfél fokkal magasabb a standard referencia-időszak (1991–2020) mediánjánál.
főként az ország nyugati és északnyugati részén, mely területeket kiemelten érintette a legutóbbi hőhullám.
De Székelyföld több településén is megdőltek a korábbi melegrekordok:
Csíkszeredában 33,8 Celsius-fokot mértek június utolsó napján, ami három tizeddel meghaladja az 1957. június 25-i 33,5 fokot;
Baróton 34,5 fok volt az elmúlt hó 30. napján, egy tizeddel több, mint az 1972-es június 16-i rekord (34,4);
a hegyvidéki Bucsinon is megdőlt a csúcs június 30-án, így immár 28,2 fok az új rekord a 2021-es 27,8 helyett;
Gyergyóalfaluban 33,5 fok volt június 29-én, felülírva a korábbi 32,1 fokos csúcsot, még 2010-ből;
Sepsiszentgyörgyön is jegyeztek plusz három tizedet a 2016-os 34,3 fokra, így az új rekord 2026. június 29. óta 34,6 Celsius-fok;
Marosvásárhelyen noha nem dőlt meg a melegrekord, de elérték a korábbi maximumot idén június végén, 36,6 fokot, amire legutóbb 1918-ban volt példa;
Kézdivásárhelyen 35,4 fok az új havi csúcs, letudva az 1987-es 34,5 fokot;
Maroshévízen pedig 34,3 fok az 1994-es 33,7 helyett.
Június folyamán
(olyan napokat, amikor a maximális hőmérséklet meghaladja a 30 fokot), kivéve a magashegységi területeket és a Kárpátokon belüli medencék néhány kisebb térségét.
A legtöbb trópusi napot, több mint tizenötöt, Olténia délnyugati részén, különösen a Duna árterén regisztrálták, de Olténia, Munténia, a Bánság és Körösvidék legnagyobb részén, valamint helyenként Dobrudzsában és Moldova déli részén is legalább 11–15 trópusi napot jegyeztek fel.
Ami pedig a csapadékot illeti, az országos átlagos csapadékmennyiség 2026 júniusában 80,4 mm (azaz 80,4 liter/négyzetméter) volt, ami 11 százalékkal alacsonyabb a standard referenciaidőszak (1991–2020) mediánjánál – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat havi jelentéséből.
A legszárazabb június egyébként tavaly volt 18,70 mm-rel, ami 79,29 százalékkal kevesebb a referenciaidőszak mediánjánál.
Erdélyben most egyetlen meteorológiai állomáson dőlt meg a 24 óra alatt lehulló csapadékmennyiség rekordja: Tordán 53,95 mm volt a június 12-i esőzést követően, meghaladva az 1999-ből származó 48,90 mm-t.
Ehhez képest májusban még hidekrekordok dőltek meg...
Közzétette az Országos Meteorológiai Szolgálat a havi bontásra készülő jelentései közül a májusit. Az idei tavasz utolsó hónapjában sokkal több volt a hidegrekord, mint a meleg.
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