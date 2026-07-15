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Leméri majd a rendszer a beszállított hulladékot

A hulladékudvar korábban megépült, ám csak nem rég érkeztek meg a konténerek Székelyudvarhelyre

A hulladékudvar korábban megépült, ám csak nem rég érkeztek meg a konténerek Székelyudvarhelyre

Fotó: László Ildikó

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Építik a hulladékudvarokat Hargita megyében, ám több településen még nem tisztázott, hogy miként lehet szabályosan működtetni ezeket. A természetes személyek később meghatározott mennyiségben adhatnak majd le többféle hulladékot ingyenesen.

Fülöp-Székely Botond

2026. július 15., 07:552026. július 15., 07:55

Több helyszínen is épülnek hulladékudvarok Hargita megyében, ahová ingyenesen vihetik majd a lakók a szelektíven gyűjtött hulladékot. Bizonyos mennyiségben üveg, autógumi, papír, műanyag, építkezési törmelék és elektronikai eszköz is leadható lesz.

Mérni fogják az autók súlyát

Székelyudvarhelyen két éve kezdődött el a hulladékudvar megépítése kormánytámogatásból, a városvezetés pedig a megadott határidőn belül elvégezte a munka rá eső részét. Tavaly azonban, az állami megszorítások idején, nem szállították le a beüzemeléshez szükséges konténereket.

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Zörgő Noémi, a polgármesteri hivatal szóvivője lapunknak elmondta, mostanra megérkeztek a konténerek, és éppen ezek hivatalos átvétele zajlik. Ezt követően lehet a beüzemeléssel foglalkozni.

A szóvivő hangsúlyozta,

a hulladékudvart csak természetes személyek vehetik majd igénybe, és csak meghatározott mennyiségű hulladékot szállíthatnak oda.

Ezt egy ipari mérleggel fogják ellenőrizni, amely a behajtó autók súlyát méri érkezéskor és távozáskor. A rendszer működését tájékoztató videókkal mutatja majd be a városháza. Egyelőre nem tudott konkrétumot mondani arról, hogy mikor fogják beüzemelni a hulladékudvart.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

Vidéken össze kell fogni

Lőrincz Csaba, Szentegyháza polgármestere rámutatott: náluk már évek óta megépült a hulladékudvar, ám azt egyelőre nem lehetett beüzemelni. Abban bíznak, hogy jövőre ezt sikerül megoldani a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulással (ADI SIMD) közösen. Számára egyelőre

több minden is ködös az üzemeltetéssel kapcsolatban.

Őt egyébként felháborította, hogy az elmúlt több mint tíz évben nem sikerült beindítani a hulladékgazdálkodási társulást Hargita Megye Tanácsa előző vezetésének (a megyei önkormányzatot másfél évtizedig Borboly Csaba vezette – szerk. megj.), és nem érti, hogy „mire volt így jó az a sok élő videó, ha a munka nem haladt”. Örül, hogy az új vezetőség már komolyabban nekilátott a problémák megoldásának.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

Zetelakán is jól haladnak a hulladékudvar megépítésével, már csak a vizet kell bevezetni a létesítményhez – tudtuk meg Nagy Attila polgármestertől. Ő is arról számolt be, hogy egyelőre

várják a megoldást arra, miként lehetne szabályosan működtetni a létesítményt.

Jakab Attila, Homoródszentmárton polgármestere elmondta, náluk már befejeződött a hulladékudvar építése. Ő az üzemeltetés mellett a fenntartási költségektől is tart, hiszen arra elő kell teremteni az anyagiakat. Azt látná a legjobbnak, ha a környező községek már nem építenének külön hulladékudvarokat, hanem szerződéses alapon oda vinnék az ottani lakók a hulladékot. Cserébe természetesen a környező önkormányzatok is beszállnának a költségekbe.

Érdemes kivárni

Egységesen szeretnék kezelni az összes Hargita megyei hulladékudvart, így egyetlen közbeszerzési eljárás részeként kellene odaítélni a működtetésüket egy szolgáltatónak – vázolta a célt Balázsi Arnold, az ADI SIMD igazgatója. A gond csak az, hogy

bár a megpályázott hulladékudvarok egy része megépült, nem mindegyik,

így utóbbiak esetében egyelőre nem járhatnak el az említett módon. Emellett technikai és törvényességi kérdéseket tettek fel a hatóságoknak az elképzelés legegyszerűbb és legbiztonságosabb lebonyolítása érdekében, ezekre pedig még választ várnak.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

Felmerült annak a lehetősége is, hogy külön bízzanak meg szolgáltatókat a hulladék elszállításával azok az önkormányzatok, ahol már megvalósultak a hulladékudvarok, ezt a feladatot pedig később átruházhatnák arra a cégre, amelyet az ADI SIMD választ ki a közbeszerzés során. Az igazgató szerint ezt ugyan meg lehet tenni, de a későbbiekben bonyodalmakat eredményezhet. Éppen ezért érdemes néhány hetet várni, amíg a fejlesztési társulás tisztázza a hatóságok irányába felmerült kérdéseket, és csak utána dönteni.

Idézet
Ha nem égetően fontos a hulladékudvarok beüzemelése, akkor érdemes várniuk az önkormányzatoknak legalább addig, amíg megkapjuk a megfelelő információkat a hatóságoktól”

– fogalmazott Balázsi Arnold.

Önkormányzati költségek

Az igazgatótól azt is megtudtuk, hogy minden hulladékudvar fenntartása az adott önkormányzatnak a feladata lesz, vagyis egyebek mellett helyben kell előteremteni az anyagiakat a villanyszámlákra, az alkalmazottak fizetésére, illetve a hulladék elszállítására és kezelésére is.

A begyűjtött hulladéknak minden esetben a gyergyóremetei hulladékgazdálkodási központba kell kerülnie.

Az igazgató hangsúlyozta, az emberek csak azt a hulladékot vihetik oda ingyenesen, amelyet a szolgáltató amúgy nem szállítana el a házuk elől, mert nem fér bele a kihelyezett kukákba. Az is lényeges szempont, hogy csupán akkora mennyiségről legyen szó, amiért nem lenne érdemes konténert bérelni.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

A hulladékudvarok megépítésével kapcsolatos projektben korlátozás is van arra, hogy éves szinten egy háztartásból mennyit lehet leadni a hulladék különböző típusaiból. A működtetőknek erről adatbázist is kell vezetniük.

Maros megyében is épülnek a hulladékudvarok, ezért nem kevés fejtörést okoz azok beüzemelése. A szászrégeni városháza hasznos ötlettel állt elő: ők egy, az önkormányzat alárendeltségébe tartozó közüzemre bízzák a működtetést.

Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék
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