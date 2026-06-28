Készülnek a hulladékudvarok, de még sok településen fejtörést okoz a működtetésük

Márk Endre, Szászrégen polgármester a hamarosan nyíló hulladékudvar előtt
Fotó: Márk Endre közösségi oldala
Egyre több helyen készülnek el az integrált önkéntes hulladékudvarok, ahová a lakosság tizenhárom féle hulladékot tud majd elvinni. A kérdés csak az, ki fogja ezeket működtetni és milyen költséggel. Szászrégenben, úgy tűnik, hogy megtalálták a megoldást.
Az Országos Helyreállítási Alapból (PNRR) országszerte több száz polgármesteri hivatal pályázott integrált önkéntes hulladékudvar létrehozására. A külföldön már több évtizede eredményesen működő hulladékudvarokban
Oda lehet szállítani a régi bútorokat, lakástextilt, ruhákat, a kisebb építkezésből származó törmeléket, elektronikai szemetet és a környezetre káros anyagokat, mint például festékeket, lakkot.
Fotó: Márk Endre közösségi oldala
De külön konténerekbe lehet letenni az újrahasznosítható hulladékokat is, mint például az üveget, papírt, fémet.
Az országos lista szerint Maros megyében húsz önkormányzat pályázott és nyert csaknem négymillió lejt, amiből létrehozhatta ezeket a lebetonozott, elkerített, konténerekkel ellátott udvarokat. A megyében elsőként Balavásáron adtak át, idén áprilisban egy ilyen hulladékudvart, de Küküllőszéplakon is elkészült már.
Varga Adorján, Balavásár polgármestere a Székelyhonnak elmondta, hogy
Tudomása szerint országszerte ez máshol sem sikerült még, és ennek részben az az oka, hogy nincs erre pontos útmutató. Ugyanis nemcsak azt kell megoldani, hogy a hulladékudvar hetente legalább egyszer nyitva legyen, például szombatonként, amikor mindenki ráér nagytakarítani, rámolni, hanem azt is kérdés, hogy ki és milyen pénzből viszi el az összegyűjtött hulladékot.
Minden hulladéknak külön konténer lesz kihelyezve
Fotó: Márk Endre közösségi oldala
„Egy embert tudnánk biztosítani a saját apparátusból, hogy felügyelje az érkezőket, de ki kell szűrni azokat, akik esetleg nem Balavásár községiek. Kell találni egy szolgáltatót, aki elviszi a hulladékokat és ezt a szolgáltatást ki is kell fizetni.
Egyelőre kivárunk, hogy lássuk milyen megoldások születnek máshol, hogy aztán mi is hatékonyan tudjunk működtetni a hulladékudvart” – összegzett a polgármester.
Egyre több helyen adják át a hulladékudvarokat. A működtetésre azonban szinte mindenhol még várni kell
Fotó: Márk Endre közösségi oldala
Márk Endre szászrégeni polgármester közösségi oldalán közzétette a hulladékudvarról készült fényképeket, ezzel a rövid felirattal: „Hamarosan”. A polgármester kabinetfőnöke, Gál Előd a Székelyhonnak elmondta, hogy
A szászrégeni városházának van egy alárendelt közszolgáltatója, az egykori közüzem, így előreláthatóan annak a gondjaira bízzák a hulladékudvar működtetését.
Gál Előd érdeklődésünkre elmondta: az eddigi elképzelés szerint hetente háromszor lesz nyitva, akkor lehet majd oda autóval behajtani és lerakni a különböző hulladékot, szigorúan a kijelölt tárolókba. Az európai uniós támogatásból elkészülő létesítmény fenntartási költsége három évig a városházát terheli, csak azután lehet majd esetleg a lakóktól díjat szedni a különböző, nem háztartási hulladék leadása után.
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