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Készülnek a hulladékudvarok, de még sok településen fejtörést okoz a működtetésük

Márk Endre, Szászrégen polgármester a hamarosan nyíló hulladékudvar előtt • Fotó: Márk Endre közösségi oldala

Márk Endre, Szászrégen polgármester a hamarosan nyíló hulladékudvar előtt

Fotó: Márk Endre közösségi oldala

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Egyre több helyen készülnek el az integrált önkéntes hulladékudvarok, ahová a lakosság tizenhárom féle hulladékot tud majd elvinni. A kérdés csak az, ki fogja ezeket működtetni és milyen költséggel. Szászrégenben, úgy tűnik, hogy megtalálták a megoldást.

Simon Virág

2026. június 28., 19:062026. június 28., 19:06

Az Országos Helyreállítási Alapból (PNRR) országszerte több száz polgármesteri hivatal pályázott integrált önkéntes hulladékudvar létrehozására. A külföldön már több évtizede eredményesen működő hulladékudvarokban

a háztartási hulladékon kívül számos más hulladéktól, lomtól is meg lehet szabadulni.

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Oda lehet szállítani a régi bútorokat, lakástextilt, ruhákat, a kisebb építkezésből származó törmeléket, elektronikai szemetet és a környezetre káros anyagokat, mint például festékeket, lakkot.

• Fotó: Márk Endre közösségi oldala Galéria

Fotó: Márk Endre közösségi oldala

De külön konténerekbe lehet letenni az újrahasznosítható hulladékokat is, mint például az üveget, papírt, fémet.

Az elhullott állatokat is ide lehet elvinni, ha nincs lehetőség elhantolni, hűtőkamra áll az érintettek rendelkezésére.

Több helyen kialakítják

Az országos lista szerint Maros megyében húsz önkormányzat pályázott és nyert csaknem négymillió lejt, amiből létrehozhatta ezeket a lebetonozott, elkerített, konténerekkel ellátott udvarokat. A megyében elsőként Balavásáron adtak át, idén áprilisban egy ilyen hulladékudvart, de Küküllőszéplakon is elkészült már.

Várják a jó példát

Varga Adorján, Balavásár polgármestere a Székelyhonnak elmondta, hogy

egyelőre nem üzemelték be az áprilisban átadott hulladékudvart, mert még keresik a megoldást, hogy hogyan tudják működtetni azt.

Tudomása szerint országszerte ez máshol sem sikerült még, és ennek részben az az oka, hogy nincs erre pontos útmutató. Ugyanis nemcsak azt kell megoldani, hogy a hulladékudvar hetente legalább egyszer nyitva legyen, például szombatonként, amikor mindenki ráér nagytakarítani, rámolni, hanem azt is kérdés, hogy ki és milyen pénzből viszi el az összegyűjtött hulladékot.

Minden hulladéknak külön konténer lesz kihelyezve • Fotó: Márk Endre közösségi oldala Galéria

Minden hulladéknak külön konténer lesz kihelyezve

Fotó: Márk Endre közösségi oldala

„Egy embert tudnánk biztosítani a saját apparátusból, hogy felügyelje az érkezőket, de ki kell szűrni azokat, akik esetleg nem Balavásár községiek. Kell találni egy szolgáltatót, aki elviszi a hulladékokat és ezt a szolgáltatást ki is kell fizetni.

Idézet
Kérdés az, hogy ha ide is gyűl a szemét, akkor a jelenlegi, a háztartási és szelektív hulladékszolgáltatást biztosító cég kevesebbet kell összeszedjen és elszállítson, és akkor kisebb lesz a díjszabása is?

Egyelőre kivárunk, hogy lássuk milyen megoldások születnek máshol, hogy aztán mi is hatékonyan tudjunk működtetni a hulladékudvart” – összegzett a polgármester.

Egyre több helyen adják át a hulladékudvarokat. A működtetésre azonban szinte mindenhol még várni kell • Fotó: Márk Endre közösségi oldala Galéria

Egyre több helyen adják át a hulladékudvarokat. A működtetésre azonban szinte mindenhol még várni kell

Fotó: Márk Endre közösségi oldala

Szászrégenben megtalálták a megoldást

Márk Endre szászrégeni polgármester közösségi oldalán közzétette a hulladékudvarról készült fényképeket, ezzel a rövid felirattal: „Hamarosan”. A polgármester kabinetfőnöke, Gál Előd a Székelyhonnak elmondta, hogy

a beruházás kész van, hétfőn a helyi tanács elé terjesztik a működési szabályzatot.

A szászrégeni városházának van egy alárendelt közszolgáltatója, az egykori közüzem, így előreláthatóan annak a gondjaira bízzák a hulladékudvar működtetését.

Gál Előd érdeklődésünkre elmondta: az eddigi elképzelés szerint hetente háromszor lesz nyitva, akkor lehet majd oda autóval behajtani és lerakni a különböző hulladékot, szigorúan a kijelölt tárolókba. Az európai uniós támogatásból elkészülő létesítmény fenntartási költsége három évig a városházát terheli, csak azután lehet majd esetleg a lakóktól díjat szedni a különböző, nem háztartási hulladék leadása után.

Marosszék
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