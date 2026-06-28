Készülnek a hulladékudvarok, de még sok településen fejtörést okoz a működtetésük

Egyre több helyen készülnek el az integrált önkéntes hulladékudvarok, ahová a lakosság tizenhárom féle hulladékot tud majd elvinni. A kérdés csak az, ki fogja ezeket működtetni és milyen költséggel. Szászrégenben, úgy tűnik, hogy megtalálták a megoldást.

Simon Virág 2026. június 28., 19:062026. június 28., 19:06

Az Országos Helyreállítási Alapból (PNRR) országszerte több száz polgármesteri hivatal pályázott integrált önkéntes hulladékudvar létrehozására. A külföldön már több évtizede eredményesen működő hulladékudvarokban

a háztartási hulladékon kívül számos más hulladéktól, lomtól is meg lehet szabadulni.

Hirdetés Oda lehet szállítani a régi bútorokat, lakástextilt, ruhákat, a kisebb építkezésből származó törmeléket, elektronikai szemetet és a környezetre káros anyagokat, mint például festékeket, lakkot.

Fotó: Márk Endre közösségi oldala

De külön konténerekbe lehet letenni az újrahasznosítható hulladékokat is, mint például az üveget, papírt, fémet.

Az elhullott állatokat is ide lehet elvinni, ha nincs lehetőség elhantolni, hűtőkamra áll az érintettek rendelkezésére.

Több helyen kialakítják Az országos lista szerint Maros megyében húsz önkormányzat pályázott és nyert csaknem négymillió lejt, amiből létrehozhatta ezeket a lebetonozott, elkerített, konténerekkel ellátott udvarokat. A megyében elsőként Balavásáron adtak át, idén áprilisban egy ilyen hulladékudvart, de Küküllőszéplakon is elkészült már. Várják a jó példát Varga Adorján, Balavásár polgármestere a Székelyhonnak elmondta, hogy

egyelőre nem üzemelték be az áprilisban átadott hulladékudvart, mert még keresik a megoldást, hogy hogyan tudják működtetni azt.

Tudomása szerint országszerte ez máshol sem sikerült még, és ennek részben az az oka, hogy nincs erre pontos útmutató. Ugyanis nemcsak azt kell megoldani, hogy a hulladékudvar hetente legalább egyszer nyitva legyen, például szombatonként, amikor mindenki ráér nagytakarítani, rámolni, hanem azt is kérdés, hogy ki és milyen pénzből viszi el az összegyűjtött hulladékot.

Minden hulladéknak külön konténer lesz kihelyezve Fotó: Márk Endre közösségi oldala

„Egy embert tudnánk biztosítani a saját apparátusból, hogy felügyelje az érkezőket, de ki kell szűrni azokat, akik esetleg nem Balavásár községiek. Kell találni egy szolgáltatót, aki elviszi a hulladékokat és ezt a szolgáltatást ki is kell fizetni.

Kérdés az, hogy ha ide is gyűl a szemét, akkor a jelenlegi, a háztartási és szelektív hulladékszolgáltatást biztosító cég kevesebbet kell összeszedjen és elszállítson, és akkor kisebb lesz a díjszabása is?

Egyelőre kivárunk, hogy lássuk milyen megoldások születnek máshol, hogy aztán mi is hatékonyan tudjunk működtetni a hulladékudvart” – összegzett a polgármester.

Egyre több helyen adják át a hulladékudvarokat. A működtetésre azonban szinte mindenhol még várni kell Fotó: Márk Endre közösségi oldala

Szászrégenben megtalálták a megoldást Márk Endre szászrégeni polgármester közösségi oldalán közzétette a hulladékudvarról készült fényképeket, ezzel a rövid felirattal: „Hamarosan”. A polgármester kabinetfőnöke, Gál Előd a Székelyhonnak elmondta, hogy

a beruházás kész van, hétfőn a helyi tanács elé terjesztik a működési szabályzatot.