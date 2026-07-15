Kullancsirtás lesz Székelyudvarhelyen

Másodszor is kullancsirtást végeznek Székelyudvarhely több zöldövezetében. A munkálatok július 16-án, csütörtökön este kezdődnek, amennyiben az időjárás kedvez a beavatkozásnak.

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A székelyudvarhelyi önkormányzat tájékoztatása szerint a második, hidegködös eljárással végzett kullancsirtást július 16-án, csütörtökön 21 órától végzik el, az időjárási körülmények függvényében.

A kullancsirtás a következő helyszíneken lesz:

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Szejkefürdőn,

a városi strandon,

a sétatéren,

a város játszóterein,

a Cserehát zöldövezeteiben,

a Bethlen-negyed zöldövezeteiben,

valamint a Budvár-negyed zöldövezeteiben.

Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy 21 óra után ne tartózkodjanak az érintett területeken, amíg a munkálatok zajlanak.