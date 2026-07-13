Ingyenes kutyaivartalanításra lehet még jelentkezni Székelyudvarhelyen

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Fotó: Orbán Orsolya
Ingyenes ivartalanítást biztosít a Hargita Megye Tanácsa által indított program. A kutyatartó gazdák jelentkezéseket a székelyudvarhelyi városháza várja.
2026. július 13., 09:352026. július 13., 09:35
2026. július 13., 09:542026. július 13., 09:54
A programban településenként legfeljebb hat keverék kutya ivartalanításának költségeit fedezik. A lehetőségre azok a kutyatartók jelentkezhetnek, akik szeretnék ivartalaníttatni kutyájukat.
A beavatkozás előtt az állatnak jó általános egészségi állapotban kell lennie,
A szukákat tüzelés vagy előrehaladott vemhesség idején nem műtik meg.
Az érdeklődők az office@udvarhely.ro e-mail címen jelentkezhetnek július 15-én 12 óráig.
A jelentkezéshez meg kell adni a tulajdonos nevét, a kutya tartási helyének címét, a gazda telefonszámát, valamint azt, hogy az állat kan vagy szuka – olvasható székelyudvarhely önkormányzatának honlapján.
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