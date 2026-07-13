Ingyenes kutyaivartalanításra lehet még jelentkezni Székelyudvarhelyen

Ingyenes ivartalanítást biztosít a Hargita Megye Tanácsa által indított program. A kutyatartó gazdák jelentkezéseket a székelyudvarhelyi városháza várja.

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A programban településenként legfeljebb hat keverék kutya ivartalanításának költségeit fedezik. A lehetőségre azok a kutyatartók jelentkezhetnek, akik szeretnék ivartalaníttatni kutyájukat. A beavatkozás előtt az állatnak jó általános egészségi állapotban kell lennie,

az ivartalanítást pedig általában tíz hónapos kortól ajánlják.