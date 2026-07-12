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Autó és motorkerékpár ütközött Székelyudvarhelyen

• Fotó: Olvasói felvétel

Fotó: Olvasói felvétel

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Személyautó és motorkerékpár ütközött össze Székelyudvarhelyen, vasárnap délelőtt, a motoros megsérült.

Székelyhon

2026. július 12., 12:482026. július 12., 12:48

A székelyudvarhelyi rendőrséget vasárnap 12 óra körül értesítették a köztúti balesetről, amely a II. Rákóczi Ferenc utcában történt, ahol egy személygépkocsi és egy motorkerékpár ütközött. A helyszínre érkező egészségügyi személyzet

orvosi ellátásban részesíti a motorost.

Mind a személygépkocsi vezetőjét, mind a motorost alkoholszondával tesztelték, az eredmények mindkét esetben negatívak voltak.

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A rendőrök jelenleg helyszínelést végeznek annak megállapítása érdekében, hogy pontosan milyen körülmények között történt a baleset – olvasható a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Baleset
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