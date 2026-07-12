Autó és motorkerékpár ütközött Székelyudvarhelyen

Személyautó és motorkerékpár ütközött össze Székelyudvarhelyen, vasárnap délelőtt, a motoros megsérült.

Székelyhon 2026. július 12., 12:482026. július 12., 12:48

A székelyudvarhelyi rendőrséget vasárnap 12 óra körül értesítették a köztúti balesetről, amely a II. Rákóczi Ferenc utcában történt, ahol egy személygépkocsi és egy motorkerékpár ütközött. A helyszínre érkező egészségügyi személyzet

orvosi ellátásban részesíti a motorost.