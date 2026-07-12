Autó és motorkerékpár ütközött Székelyudvarhelyen

Fotó: Olvasói felvétel
Személyautó és motorkerékpár ütközött össze Székelyudvarhelyen, vasárnap délelőtt, a motoros megsérült.
A székelyudvarhelyi rendőrséget vasárnap 12 óra körül értesítették a köztúti balesetről, amely a II. Rákóczi Ferenc utcában történt, ahol egy személygépkocsi és egy motorkerékpár ütközött. A helyszínre érkező egészségügyi személyzet
Mind a személygépkocsi vezetőjét, mind a motorost alkoholszondával tesztelték, az eredmények mindkét esetben negatívak voltak.
A rendőrök jelenleg helyszínelést végeznek annak megállapítása érdekében, hogy pontosan milyen körülmények között történt a baleset – olvasható a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.
Idén elkezdődhetnek az árvízvédelmi munkálatok a tavaly májusban a Korond-patak által elárasztott parajdi sóbányánál, miután az Európai Unió szolidaritási alapjából 14,3 millió eurót hagytak jóvá a romániai árvízkárok helyreállítására.
A medvék távoltartása érdekében megtisztítják Székelyudvarhely közterületeinek azokat a bozótos, sűrű növényzettel benőtt részeit, ahol a vadállatok korábban búvóhelyet találhattak.
Ketten megsérültek csütörtök este Siménfalván, miután egy fiatal sofőr elvesztette uralmát autója felett és az árokba hajtott. A vizsgálatok szerint a sofőr alkoholt is fogyasztott a balesetet megelőzően.
Áramszünetekre kell számítani július 15. és 17. között több Hargita megyei településen – tájékoztatott az Electrica Harghita megyei kirendeltsége.
Egyelőre lezárta a mofetta környékét a városvezetés, mivel gázbuborékok és vízszivárgás jelent meg a felszínen. Székelyudvarhely polgármesteri hivatala szakembereket von be a helyzet elemzésébe és a veszély mértékének megállapításába.
Alkoholos befolyásoltság alatt vezetett egy székelyudvarhelyi nő Székelyderzsben, amikor a rendőrök közlekedési ellenőrzés miatt megállásra intették kedd este.
Az Európai Parlament (EP) keddi ülésén jóváhagyta a tavalyi romániai árvízkárok enyhítésére és ennek részeként a parajdi bányakatasztrófa okozta válsághelyzet kezelésére Bukarestnek megítélt 14,3 millió eurós támogatást.
A pályázaton elnyert támogatást megvonták ugyan, mégsem állt le a székelykeresztúri városvezetés a régi járóbeteg rendelők épületének felújításával. Az elképzelés az, hogy még idén befejeződnek a munkálatok.
Csőtörés javítása miatt lezárják a székelyudvarhelyi Szombatfalvi utcát szerdán 9 és 14 óra között.
Újabb harminc nappal meghosszabbította a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon a helyi katasztrófavédelmi bizottság.
szóljon hozzá!