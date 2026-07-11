Így indítja újra a hírszolgtatást a közmédia

Képünk illusztráció
Fotó: 123RF
Megkezdődött a hírszolgáltatás fokozatos újraindítása az M1 képernyőjén, a közmédia rádiós felületein, valamint a digitális platformokon – közölte a Duna Médiaszolgáltató és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) sajtóosztálya.
2026. július 11., 21:372026. július 11., 21:37
2026. július 11., 21:432026. július 11., 21:43
Az MTI-hez eljuttatott tájékoztatás szerint július 11-én a rádiós portfólió jelentős részén, valamint a televíziós felületeken
biztosítva a lakosság hiteles, tényalapú, tárgyilagos és pártatlan tájékoztatását. A hírszolgáltatás fokozatos újraindítása összefügg azzal, hogy Horváth András vezérigazgató a működés átmeneti felfüggesztésével egyidejűleg
Az új hírszolgáltatási struktúra fokozatos bevezetése biztosítja, hogy az egyes szolgáltatások már e szakmai követelmények szerint, megfelelő szervezeti és működési feltételek mellett induljanak újra – tartalmazza a közlemény.
Elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió műsora hallgatható.
A közszolgálati hírszolgáltatás jelenlegi működési rendjéről azt írták, hogy a Kossuth Rádió és Bartók Rádió műsorstruktúrája úgy módosult, hogy
Az M1 televízió hírszolgáltatásának részleges újraindulásáról azt közölték, hogy a rádiókkal egy időben az M1-en is újraindult a hírszolgáltatás. A műsorok alatt, a képernyő alján futó hírszalagon szöveges formában olvashatók a legfontosabb információk. Az élő stúdióműsorok, valamint a közéleti és politikai háttérműsorok az átalakítás következő lépéseként fognak majd elindulni.
A sajtóosztály közlése szerint a zenei és internetes adók - a Petőfi Rádió, a Dankó Rádió, a Nemzetiségi Rádió és Nemzeti Sportrádió hírszolgáltatása a korábbi megszokott idősávokban és formátumokban ismét elérhető, ideértve a kapcsolódó internetes és digitális platformokat is.
– olvasható a közleményben, amely arra is kitér, hogy a hirado.hu tartalmi szolgáltatásának újraindításáról későbbiekben adnak tájékoztatást.
Két nap különbséggel két medve pusztított ugyanazon a csernátoni esztenán: először tíz juh, másodszor egy szamár esett áldozatul.
Meghalt a Bucsecs-hegységben¸ Bușteni környékén szombaton lezuhant négy hegymászó közül az egyik.
Négy személy lezuhant szombaton egy szakadékba a Bucsecs-hegységben, a mentésen dolgozó hegyimentők segítésére két helikoptert küldött a katasztrófavédelmi felügyelőség.
Megható egyházi ünnepre gyűlt össze szombaton kora délután Csobotfalva: Csibi Levente első szentmiséjén közel nyolcvan pap vett részt, a hívek pedig együtt adtak hálát a közösség új papi hivatásáért.
Tavaly 5323 személy szenvedett munkabalesetet Romániában, ami 11,4 százalékkal kevesebb az előző évhez képest.
Több légi célpontot észlelt a védelmi minisztérium radarrendszere a román légtér közelében, szombaton hajnalban.
Elsőfokú, sárga jelzésű viharriasztást adott ki vasárnapra az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM), amely részben Kovászna megyét is érinti.
Munkalátogatást tett pénteken az erdélyi autópálya Kolozs és Szilágy megyei építkezésein Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök, aki a kivitelezés előrehaladását ellenőrizte, és egyeztetett a beruházásban részt vevő vállalatok képviselőivel
Ittas vezetés közben kaptak rajta két férfit a rendőrök pénteken, ugyanakkor egy jogosítvány nélkül vezető sofőrt is lefüleltek.
Az egyedül élő idősek mellett egyre több „jóakaró” jelenik meg, aki kihasználja, kifosztja őket – figyelmeztet Csata Éva, a HIFA Egyesület elnöke, aki nyílt levélben fordult a külföldön élőkhöz, kérve, figyeljenek jobban oda itthon lévő szeretteikre.
szóljon hozzá!