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Így indítja újra a hírszolgtatást a közmédia

Képünk illusztráció • Fotó: 123RF

Képünk illusztráció

Fotó: 123RF

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Megkezdődött a hírszolgáltatás fokozatos újraindítása az M1 képernyőjén, a közmédia rádiós felületein, valamint a digitális platformokon – közölte a Duna Médiaszolgáltató és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) sajtóosztálya.

Székelyhon

2026. július 11., 21:372026. július 11., 21:37

2026. július 11., 21:432026. július 11., 21:43

Az MTI-hez eljuttatott tájékoztatás szerint július 11-én a rádiós portfólió jelentős részén, valamint a televíziós felületeken

folyamatosan vezetik be az új struktúrát,

biztosítva a lakosság hiteles, tényalapú, tárgyilagos és pártatlan tájékoztatását. A hírszolgáltatás fokozatos újraindítása összefügg azzal, hogy Horváth András vezérigazgató a működés átmeneti felfüggesztésével egyidejűleg

kibocsátotta a közszolgálati hírszolgáltatás új Hírszolgáltatási Alapelveit.

Az új hírszolgáltatási struktúra fokozatos bevezetése biztosítja, hogy az egyes szolgáltatások már e szakmai követelmények szerint, megfelelő szervezeti és működési feltételek mellett induljanak újra – tartalmazza a közlemény.

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Elsötétült az M1, megvan, hogy mikor és hogyan indul újra

Elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió műsora hallgatható.

A közszolgálati hírszolgáltatás jelenlegi működési rendjéről azt írták, hogy a Kossuth Rádió és Bartók Rádió műsorstruktúrája úgy módosult, hogy

a csatorna a továbbiakban is a Bartók Rádió műsorfolyamát sugározza.

Az M1 televízió hírszolgáltatásának részleges újraindulásáról azt közölték, hogy a rádiókkal egy időben az M1-en is újraindult a hírszolgáltatás. A műsorok alatt, a képernyő alján futó hírszalagon szöveges formában olvashatók a legfontosabb információk. Az élő stúdióműsorok, valamint a közéleti és politikai háttérműsorok az átalakítás következő lépéseként fognak majd elindulni.

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A sajtóosztály közlése szerint a zenei és internetes adók - a Petőfi Rádió, a Dankó Rádió, a Nemzetiségi Rádió és Nemzeti Sportrádió hírszolgáltatása a korábbi megszokott idősávokban és formátumokban ismét elérhető, ideértve a kapcsolódó internetes és digitális platformokat is.

Idézet
A közmédia átmeneti vezetése az új hírstruktúrát a közszolgálatiság szakmai követelményeinek megfelelően fokozatosan állítja helyre

– olvasható a közleményben, amely arra is kitér, hogy a hirado.hu tartalmi szolgáltatásának újraindításáról későbbiekben adnak tájékoztatást.

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