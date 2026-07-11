Az erdélyi autópálya épülő szakaszainál tett látogatást Ilie Bolojan

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Fotó: Gazda Árpád
Munkalátogatást tett pénteken az erdélyi autópálya Kolozs és Szilágy megyei építkezésein Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök, aki a kivitelezés előrehaladását ellenőrizte, és egyeztetett a beruházásban részt vevő vállalatok képviselőivel
A kormány közleménye szerint Bolojan több munkahelyszínt is meglátogatott a Magyarnádas - Pusztatopa - Vaskapu között épülő szakaszon, és járt az alsóegregyi csomópontnál is.
A szakasz teljes hossza 42,78 kilométer, két csomópontot, 14 hidat és felüljárót, valamint 18 viaduktot foglal magában, és finanszírozása európai forrásokból, valamint az állami költségvetésből történik” – írta Bolojan egy péntek esti Facebook-bejegyzésben, melyet az Agerpres szemlézett.
A Magyarnádas–Nádasszentmihály és a Nádasszentmihály–Magyarzsombor szakaszokon (összesen 24,59 kilométer) a kivitelezés közel 97 százalékos, a becslések szerint 2026 októberében végeznek a munkálatokkal.
A Magyarzsombor-Vaskapu közötti szakasz (12,24 kilométer) 99 százalékban elkészült, a befejezés várható időpontja 2026 augusztusa, míg az alsóegregyi csomópont kivitelezése 90 százalékon áll, és ez is elkészül augusztusban - számolt be bejegyzésében Bolojan.
A kormányfő szerint a bonyolultabb munkálatok, a szakaszokat összekötő viaduktok is elkészülhetnek év vége előtt, így
a Kolozsvárt Zilahhal összekötő több mint 40 kilométeres sztrádaszakaszon.
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