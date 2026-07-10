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A Maros Megyei Tanács összehívja plénumát Pr-cikk

• Fotó: Maros Megyei Tanács

Fotó: Maros Megyei Tanács

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2026. július 10., 15:002026. július 10., 15:00

A Maros Megyei Tanács elnöke, az utólag módosított és kiegészített, 115/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a Maros Megyei Tanács szervezési és működési szabályzata 685 cikkely előírásainak, az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 178. cikkely (2) bekezdés, 179. cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdés a) betűvel, (5) bekezdés a), a^1) és a^2) betű, a 135. cikkely és a 196. cikkely (1) bekezdés b) betű előírásai alapján, elrendeli:

1. cikkely
(1) Összehívja a Maros Megyei Tanács plénumát, nyilvános rendkívüli ülésre, 2026. július 14-re, 13.00 órától, amely videokonferencia rendszerben, online fog lezajlani.

(2) A rendkívüli ülés javasolt napirendtervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben van előírva.

2. cikkely
(1) A megyei tanács ülésének nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével biztosítják az intézmény facebook oldalán.

(2) Az utólag módosított és kiegészített, 115/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a Maros Megyei Tanács szervezési és működési szabályzata, IV. Fejezet A Maros Megyei Tanács működési szabályzata 61. Szakasz Speciális szabályok előírásai, alkalmazhatóvá válnak.

3. cikkely
A jelen rendeletet közzétesszük a helyi sajtóban és az intézmény weboldalán, valamint továbbítjuk a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályoknak.

A Maros Megyei Tanács elnökének a 179/10.07.2026. sz. rendeletének a melléklete

A Maros Megyei Tanács 2026. július 14-i rendkívüli ülésének napirendtervezete

1. Cosmin Medrea úr eskütétele, aki a 2024. június 9-i helyhatósági választások jelöltlistájának póttagja, és akinek mandátumát a Maros Megyei Törvényszék érvényesítette.

2. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács szakbizottságainak megszervezéséről szóló, 2024. november 12-i 187. számú Maros Megyei Tanácsi Határozat módosításáról, a későbbi módosításokkal együtt.
Előterjesztő: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

3. Határozattervezet az európai uniós forrásokból megvalósítandó „Fejlett technológiai feldolgozási infrastruktúra kiépítése – Adatközpont létrehozása a Maros Ipari Park Vidrátszeg–Nyárádtő (Vidrasău–Ungheni) platformján” című projekt megvalósításához szükséges intézkedések meghatározásáról.
Előterjesztő: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

4. Határozattervezet a „Catapult – Nyílt innovációs platform a Közép-fejlesztési Régió intelligens szakosodásának támogatására” című projekt partnerségben történő benyújtásához és megvalósításához szükséges intézkedések meghatározásáról.
Előterjesztő: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

5. Határozattervezet a dicsőszentmártoni Dr. Gheorghe Marinescu Városi Kórház keretében működő, a függőségek megelőzését és kezelését szolgáló Mentálhigiénés Központ létrehozására irányuló beruházás megvalósításához szükséges intézkedések meghatározásáról.
Előterjesztő: Csibi Attila-Zoltán, a Maros Megyei Tanács alelnöke

6. Kérdések, interpellációk, válaszok, véleménynyilvánítások.

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