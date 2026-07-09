Útmutatóval próbál segíteni a középiskolai felvételizőknek az oktatási minisztérium

Az oktatási minisztérium hasznos tanácsokat és a felvételi folyamat lépéseit tartalmazó útmutatót tett közzé a középiskolai felvételire jelentkező tanulók számára.

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A csütörtökön a Facebookon közzétett útmutató ismerteti, hogy

mikor kell kitölteni a középiskolai felvételi jelentkezési lapjait,

mit érdemes figyelembe venni a jelentkezés előtt,

hogyan kell helyesen kitölteni a lapokat,

mi történik az elektronikus elosztás után,

mikor zajlik a második felvételi forduló,

valamint milyen lehetőségek állnak rendelkezésre egy szakmai képesítés megszerzésére.

A nyolcadikos végzősök legalább egyik szülőjük jelenlétében, osztályfőnöki segítséggel július 13. és 20. között tölthetik ki a jelentkezési lapokat, sorrendben megjelölve az általuk kiválasztott szakokat/osztályokat – ismerteti az Agerpres.

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Július 22-én lesz a tanulók számítógépes elosztása a kilencedik osztályokba.

Az országos képességfelmérő vizsga végleges, az óvások elbírálása utáni eredményeit szerdán tették közzé.