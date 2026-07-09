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Elszabadult lovak vágtáztak Csíkszereda utcáin – videóval

• Fotó: Civil Csíkszereda/Facebook

Fotó: Civil Csíkszereda/Facebook

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Elszabadult lovakat fotóztak csütörtök reggel Csíkszeredában. A haszonállatok több helyszínen is végigvágtáztak, többek között a Dedeman barkácsáruházzal szembeni zöldövezeten, valamint a Szent Kereszt Plébániatemplom környékén.

Székelyhon

2026. július 09., 09:332026. július 09., 09:33

2026. július 09., 10:162026. július 09., 10:16

Többen videón is megörökítették, ahogy az elszabadult lovak a város utcáin vágtáznak. A videók tanúsága szerint a rendőrség is tud az esetről, egy autóval követték a haszonállatokat, amelyek a közlekedésben is fennakadást okoztak.

Ez már nem az első eset Csíkszeredában, amikor elszabadult lovakat lehet látni a köztereken, ráadásul nemrégiben egy szekeres balesetet okozott a Brassói úton, de a Petőfi utcába is behajtottak már szekérrel.

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Anyagi kárral és látványos rendőrségi intézkedéssel járó közlekedési baleset történt szerdán délután Csíkszeredában. Egy szekér hajtója és utasai a baleset után agresszíven viselkedtek, így a rendőrség különleges egységének közbelépésére is szükség volt.

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Noha nemrég autóval ütközött egy fogatos, egy másik lovasszekér pedig a sétálóutcán hajtott végig, a városvezetés nem tervezi a szekerek teljes kitiltását Csíkszeredából. A törvényre bízzák a megoldást, de gyors beavatkozás is várható.

Sepsiszentgyörgyön erre szabályt hoztak, kitiltották a lovakat és a szekereket a városközpontból, az elszabadult haszonállatokat befogják, a szekereket pedig elkobozzák.

• Fotó: Olvasónk Galéria

Fotó: Olvasónk

• Fotó: Olvasónk Galéria

Fotó: Olvasónk

Frissítés

Dombi Gyula, a Csíkszeredai Helyi Rendőrség vezetője megkeresésünkre közölte, hogy nem kaptak hivatalos bejelentést az elszabadult lovakról, de miután tőlünk értesült az esetről, azonnal a helyszínre küldte kollégáit. Mint részletezte, a munkatársainak időközben sikerült befogni a lovakat.

• Fotó: Civil Csíkszereda/Facebook Galéria

Fotó: Civil Csíkszereda/Facebook

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Csíkszék Csíkszereda
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