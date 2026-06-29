Nem tervezik a szekerek teljes kitiltását Csíkszeredából

Szekérrel a sétálóutcában. Tilos és veszélyes
Fotó: Civil Csíkszereda/Facebook
Noha nemrég autóval ütközött egy fogatos, egy másik lovasszekér pedig a sétálóutcán hajtott végig, a városvezetés nem tervezi a szekerek teljes kitiltását Csíkszeredából. A törvényre bízzák a megoldást, de gyors beavatkozás is várható.
Közfelháborodást keltő két eset is történt nemrég Csíkszeredában, amikor felelőtlen fogatosok autósok és gyalogosok testi épségét veszélyeztették.
Anyagi kárral és látványos rendőrségi intézkedéssel járó közlekedési baleset történt szerdán délután Csíkszeredában. Egy szekér hajtója és utasai a baleset után agresszíven viselkedtek, így a rendőrség különleges egységének közbelépésére is szükség volt.
Legutóbb a nagy forgalmú Brassói úton haladt egy szekér, amely egy autónak ütközött, ráadásul az ittas állapotú fogatos és utasai agresszív viselkedésük után a rendőrség különleges egysége elől is megpróbáltak elmenekülni.
A másik esetben, noha nem volt sérült, gyalogosokat veszélyeztetett egy szekér, amellyel a lovat vágtába hajszoló fogatos a sétálóutca közepén hajtott végig.
A veszélyeztetésen túl ezek nyilvánvaló törvénysértések, mivel a közúti közlekedést szabályozó, 2002. évi 195-ös kormányrendelet, amit magyarul KRESZ-nek is emlegetünk, tiltja a szekerek közlekedését a megyei jogú városokban. Ettől
Így Sepsiszentgyörgyön az érvényben levő helyi határozat szerint a fogatokkal csak az önkormányzattól kiváltott engedély birtokában és csak meghatározott útvonalakon közlekedhetnek a tulajdonosok.
A lefoglalt szekereket is csak akkor adják vissza, ha az igénylő bizonyítja, hogy ő a tulajdonos, valamint kifizet a megőrzésért napi 300 lejt. Bár ezt a szabályozást is nehéz érvényre juttatni,
Kérdésünkre Korodi Attila csíkszeredai polgármester azt mondta, egyelőre nem tervezik ilyen, kitiltást, lefoglalást és külön bírságolást elrendelő határozat elfogadását.
Szerinte elsősorban a hatályos törvényt kell alkalmazni, ugyanakkor fontos az is, hogy az ilyen eseteket a lakosság jelezze a hatóságoknak, mert
A városvezető hozzátette, a térfigyelő kamerarendszer küszöbön álló jelentős bővítése, amelynek során nemcsak több mint 190 új kamerát szerelnek fel, hanem egy ezeket valós időben követő diszpécserközpontot is, ami a tervek szerint nagymértékben vissza tudja szorítani az ilyen eseteket.
Azonnali észleléskor a helyszínre lehet küldeni a helyi rendőrség járőreit is, akik intézkedni tudnak – vázolta.
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