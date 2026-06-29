Nem tervezik a szekerek teljes kitiltását Csíkszeredából

Noha nemrég autóval ütközött egy fogatos, egy másik lovasszekér pedig a sétálóutcán hajtott végig, a városvezetés nem tervezi a szekerek teljes kitiltását Csíkszeredából. A törvényre bízzák a megoldást, de gyors beavatkozás is várható.

Kovács Attila 2026. június 29., 07:422026. június 29., 07:42

Közfelháborodást keltő két eset is történt nemrég Csíkszeredában, amikor felelőtlen fogatosok autósok és gyalogosok testi épségét veszélyeztették. korábban írtuk Ittas szekérhajtó okozott balesetet Csíkszeredában, a maszkosok bevetésére is szükség volt – videóval Anyagi kárral és látványos rendőrségi intézkedéssel járó közlekedési baleset történt szerdán délután Csíkszeredában. Egy szekér hajtója és utasai a baleset után agresszíven viselkedtek, így a rendőrség különleges egységének közbelépésére is szükség volt. Legutóbb a nagy forgalmú Brassói úton haladt egy szekér, amely egy autónak ütközött, ráadásul az ittas állapotú fogatos és utasai agresszív viselkedésük után a rendőrség különleges egysége elől is megpróbáltak elmenekülni. Hirdetés A másik esetben, noha nem volt sérült, gyalogosokat veszélyeztetett egy szekér, amellyel a lovat vágtába hajszoló fogatos a sétálóutca közepén hajtott végig. A veszélyeztetésen túl ezek nyilvánvaló törvénysértések, mivel a közúti közlekedést szabályozó, 2002. évi 195-ös kormányrendelet, amit magyarul KRESZ-nek is emlegetünk, tiltja a szekerek közlekedését a megyei jogú városokban. Ettől

függetlenül ezek még közlekednek, ezért egyes városok saját önkormányzati határozatokkal igyekeztek ezt a tilalmat tovább szigorítani.

Így Sepsiszentgyörgyön az érvényben levő helyi határozat szerint a fogatokkal csak az önkormányzattól kiváltott engedély birtokában és csak meghatározott útvonalakon közlekedhetnek a tulajdonosok.

A tilosban járóktól elkobozzák a járműveket, és 1500 lej értékű pénzbírságot rónak ki rájuk.

A lefoglalt szekereket is csak akkor adják vissza, ha az igénylő bizonyítja, hogy ő a tulajdonos, valamint kifizet a megőrzésért napi 300 lejt. Bár ezt a szabályozást is nehéz érvényre juttatni,

szekérelkobzások és bírságolások is történtek.

Kérdésünkre Korodi Attila csíkszeredai polgármester azt mondta, egyelőre nem tervezik ilyen, kitiltást, lefoglalást és külön bírságolást elrendelő határozat elfogadását. Szerinte elsősorban a hatályos törvényt kell alkalmazni, ugyanakkor fontos az is, hogy az ilyen eseteket a lakosság jelezze a hatóságoknak, mert

a törvénysértők utólagos azonosítására is lehetőség van a felvételek alapján.