Fotó: Olti Angyalka
Előzetes letartóztatásba helyeztek Németországban egy román-moldovai kettős állampolgárt szélsőjobboldali terrorszervezet létrehozásának kísérlete miatt – tájékoztatott szerdán a Román Rendőrség.
A közlemény szerint a nemzetközi együttműködéssel folytatott nyomozás alapján a németországi Baden-Württemberg tartomány hatóságai megállapították, hogy a gyanúsított 2023-tól kezdődően egy terrorszervezet létrehozásán dolgozott.
A bizonyítékok szerint a gyanúsított két titkosított kommunikációs csatornát kezelt Németországban, ezeken keresztül főként fiatal román állampolgárokat toborzott. A hatóságok szerint súlyos bűncselekmények elkövetésére, köztük migránsok és az LMBTQ+ közösség tagjai által használt ingatlanok felgyújtására is buzdította a tagokat.
A német hatóságok a Román Rendőrség és a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség támogatásával, az Eurojust közreműködésével, június 30-án elrendelték a gyanúsított előzetes letartóztatását – idézi a rendőrségi közleményt az Agerpres.
Többszöri éjszakai medveűzés után szombaton kilőttek a Kézdialmás községhez tartozó Csomortánban egy faluba bejáró medvét – de ez csak egy a sok közül.
A Román Nemzeti Bank (BNR) szerint júniusban enyhén csökkent az éves inflációs ráta, az idei harmadik negyedévben pedig jelentősebb mérséklődés várható.
Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter szerdán bejelentette, hogy menesztette tisztségéből Alexandra Zarát, az Országos Fogyatékosságügyi Hatóság (ANPDPD) elnökét.
Az első akkreditált doktori iskola, új mesteri és mérnöki képzések, modern laborok és épülő kampuszok jellemzik a Sapientia EMTE idei felvételi időszakát. Az egyetem vezetői Csíkszeredában ismertették a legfontosabb újdonságokat.
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Rövid ímélben értesítették Dolhai Istvánt, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetőjét, hogy július végéig láthatja el főkonzuli teendőit.
Az ország nagy részére elsőfokú, sárga jelzésű viharriasztást adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM): a figyelmeztetés szerdán 37 megyére és Bukarestre, csütörtökön pedig 17 megyére és a fővárosra lesz érvényes.
Nicușor Dan államelnök szerdán, az ankarai NATO-csúcstalálkozó előtt kijelentette, hogy Románia a Fekete-tengeri régió fontosságát fogja hangsúlyozni.
Közzétették szerdán a nyolcadikosok országos képességfelmérő vizsgájának végleges eredményeit, miután elbírálták az óvásokat – közölte az Agerpres.
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