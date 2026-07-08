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A közlemény szerint a nemzetközi együttműködéssel folytatott nyomozás alapján a németországi Baden-Württemberg tartomány hatóságai megállapították, hogy a gyanúsított 2023-tól kezdődően egy terrorszervezet létrehozásán dolgozott.

A csoport célja az lett volna, hogy „terrorháborút” indítson Romániában, és megdöntse az alkotmányos rendet.

A bizonyítékok szerint a gyanúsított két titkosított kommunikációs csatornát kezelt Németországban, ezeken keresztül főként fiatal román állampolgárokat toborzott. A hatóságok szerint súlyos bűncselekmények elkövetésére, köztük migránsok és az LMBTQ+ közösség tagjai által használt ingatlanok felgyújtására is buzdította a tagokat.

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A német hatóságok a Román Rendőrség és a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség támogatásával, az Eurojust közreműködésével, június 30-án elrendelték a gyanúsított előzetes letartóztatását – idézi a rendőrségi közleményt az Agerpres.