Menesztettek egy országos hatósági elnököt, két megyei vezetőt pedig szankcionálnak

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Fotó: Csató Andrea
Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter szerdán bejelentette, hogy menesztette tisztségéből Alexandra Zarát, az Országos Fogyatékosságügyi Hatóság (ANPDPD) elnökét.
A tárcavezető a Facebook-oldalán közölte azt is, hogy kérte a Bihar Megyei Szociális Felügyeleti és Kifizetési Hivatal és a Bihar Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetőjének szankcionálását a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) június 30-i fellépésének kezelése miatt – írja az Agerpres hírügynökség.
Pîslaru emellett elrendelte egy olyan intézmények közötti protokoll kidolgozását, amely rögzíti, hogyan kell bánni a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberekkel a hatósági akciók és kimenekítések során.
A miniszter bejelentéseinek előzménye, hogy a Bihar megyei illegális idősotthonok felszámolásakor a DIICOT ügyészei kaotikusan, sokszor embertelenül bántak a sokkos állapotban lévő gondozottakkal a rajtaütés alatt.
Egy emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyben huszonhét Bihar megyei helyszínen tartottak házkutatásokat kedden a rendőrség, valamint a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) munkatársai.
Többszöri éjszakai medveűzés után szombaton kilőttek a Kézdialmás községhez tartozó Csomortánban egy faluba bejáró medvét – de ez csak egy a sok közül.
A Román Nemzeti Bank (BNR) szerint júniusban enyhén csökkent az éves inflációs ráta, az idei harmadik negyedévben pedig jelentősebb mérséklődés várható.
Előzetes letartóztatásba helyeztek Németországban egy román-moldovai kettős állampolgárt szélsőjobboldali terrorszervezet létrehozásának kísérlete miatt – tájékoztatott szerdán a Román Rendőrség.
Az első akkreditált doktori iskola, új mesteri és mérnöki képzések, modern laborok és épülő kampuszok jellemzik a Sapientia EMTE idei felvételi időszakát. Az egyetem vezetői Csíkszeredában ismertették a legfontosabb újdonságokat.
A fejlesztési minisztérium szerdán meghosszabbította a helyreállítási alapból (PNRR) finanszírozott beruházások elszámolási határidejét, és sürgeti az elszámolási kérések benyújtását.
Rövid ímélben értesítették Dolhai Istvánt, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetőjét, hogy július végéig láthatja el főkonzuli teendőit.
Az ország nagy részére elsőfokú, sárga jelzésű viharriasztást adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM): a figyelmeztetés szerdán 37 megyére és Bukarestre, csütörtökön pedig 17 megyére és a fővárosra lesz érvényes.
Nicușor Dan államelnök szerdán, az ankarai NATO-csúcstalálkozó előtt kijelentette, hogy Románia a Fekete-tengeri régió fontosságát fogja hangsúlyozni.
Közzétették szerdán a nyolcadikosok országos képességfelmérő vizsgájának végleges eredményeit, miután elbírálták az óvásokat – közölte az Agerpres.
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