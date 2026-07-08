Menesztettek egy országos hatósági elnököt, két megyei vezetőt pedig szankcionálnak

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A tárcavezető a Facebook-oldalán közölte azt is, hogy kérte a Bihar Megyei Szociális Felügyeleti és Kifizetési Hivatal és a Bihar Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetőjének szankcionálását a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) június 30-i fellépésének kezelése miatt – írja az Agerpres hírügynökség.

Pîslaru emellett elrendelte egy olyan intézmények közötti protokoll kidolgozását, amely rögzíti, hogyan kell bánni a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberekkel a hatósági akciók és kimenekítések során.

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A miniszter bejelentéseinek előzménye, hogy a Bihar megyei illegális idősotthonok felszámolásakor a DIICOT ügyészei kaotikusan, sokszor embertelenül bántak a sokkos állapotban lévő gondozottakkal a rajtaütés alatt.