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Mobilkórházzal mentek az áldozatok kimentésére egy nagyszabású rendőrségi ügyben

• Fotó: Facebook/Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă﻿

Fotó: Facebook/Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă﻿

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Egy emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyben huszonhét Bihar megyei helyszínen – magánlakásokban, cégszékhelyeken és egy közintézménynél – tartottak házkutatásokat kedden a rendőrség, valamint a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) munkatársai.

Székelyhon

2026. június 30., 13:122026. június 30., 13:12

2026. június 30., 13:132026. június 30., 13:13

A Román Rendőrség közleménye szerint olyan bűnszervezetre csaptak le, amely egy humanitárius és jótékonysági egyesület leple alatt kiszolgáltatott helyzetű embereket zsákmányolt ki, és jogtalanul jutott jelentős összegekhez adományokból, szponzori támogatásokból és hozzájárulásokból, valamint az áldozatok nyugdíjából, fogyatékossági ellátásából, egyéb szociális juttatásaiból. Az ügyben okozott kárt mintegy 13 millió lejre becsülik – írja az Agerpres hírügynökség.

A gyanú szerint a szervezetet 2020-ban hozta létre egy 55 éves férfi három másik ember és családtagok bevonásával, majd további hét személy csatlakozott hozzájuk. A csoport 2020 és 2026 júniusa között több száz súlyosan kiszolgáltatott, pszichoszociális fogyatékossággal élő személyt fogadott be és szállásolt el. Az áldozatokat különféle kórházakból és szociális intézményekből szállították a Bihar megyei Pusztahollódra (Holod), Magyarcsékére (Ceica), Tenkére (Tinca), illetve Miklóirtásra (Lăzăreni), ahol engedély és megfelelő szakmai háttér nélkül működtetett létesítményekben helyezték el őket.

A nyomozók szerint

  • az áldozatok nem kapták meg a szükséges orvosi ellátást,

  • gyógyszereiket nem adták be vagy nem megfelelően adagolták,

  • ellátásukat szakképzetlen és elégtelen létszámú személyzet végezte, ami súlyosan veszélyeztette egészségüket és méltóságukat.

A gyanú szerint a létesítményekben elhunyt személyeket egy görögkatolikus temető közelében temették el, a temetkezési segélyeket pedig a bűnszervezet tagjai vették fel.

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A keddi akcióban rendőrök, csendőrök, igazságügyi orvosszakértők, orvosok, pszichológusok és a fogyatékossággal élők jogvédelméért felelős hatóság (ANPDPD) szakemberei is részt vesznek. Elsődleges céljuk az áldozatok kimentése, egészségügyi ellátása és biztonságos elhelyezése megfelelő intézményekben.

A helyszínen egy mobilkórházat is felállítottak, hogy az érintettek azonnali orvosi vizsgálatban és sürgősségi ellátásban részesülhessenek

– közölte még a rendőrség.

A Jó Szamaritánus Egyesület (Asociația Bunul Samaritean) alapítója, az 55 éves Viorel Pașca az Agerpres hírügynökségnek megerősítette, hogy az általa létrehozott szervezet érintett az ügyben.

„Szervezett bűnözői csoportnak tartanak bennünket. Hát persze hogy szervezettek vagyunk – húsz év alatt sikerült megszerveznünk magunkat. (...) Annyit tudok, hogy tavaly az egészségügyi miniszter feljelentést tett ellenem, és ügyészségi eljárás indult. (...) Most azért jöttek, hogy ellenőrizzék a betegeket, az irataikat, megnézzék, honnan érkeztek, hányan vannak, és hogy mi történik itt” – nyilatkozta. Pașca szerint tenkemocsári (Dumbrava), tenkei és jancsófalvi (Incești) központjaikban jelenleg 380 személyt gondoznak. Arra a kérdésre, hogy az évek során miből fedezték a központok működési költségeit, azt felelte: adományokból.

Belföld Bűnügy Rendőrség
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