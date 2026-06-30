Mobilkórházzal mentek az áldozatok kimentésére egy nagyszabású rendőrségi ügyben

Egy emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyben huszonhét Bihar megyei helyszínen – magánlakásokban, cégszékhelyeken és egy közintézménynél – tartottak házkutatásokat kedden a rendőrség, valamint a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) munkatársai.

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A Román Rendőrség közleménye szerint olyan bűnszervezetre csaptak le, amely egy humanitárius és jótékonysági egyesület leple alatt kiszolgáltatott helyzetű embereket zsákmányolt ki, és jogtalanul jutott jelentős összegekhez adományokból, szponzori támogatásokból és hozzájárulásokból, valamint az áldozatok nyugdíjából, fogyatékossági ellátásából, egyéb szociális juttatásaiból. Az ügyben okozott kárt mintegy 13 millió lejre becsülik – írja az Agerpres hírügynökség.

A gyanú szerint a szervezetet 2020-ban hozta létre egy 55 éves férfi három másik ember és családtagok bevonásával, majd további hét személy csatlakozott hozzájuk. A csoport 2020 és 2026 júniusa között több száz súlyosan kiszolgáltatott, pszichoszociális fogyatékossággal élő személyt fogadott be és szállásolt el. Az áldozatokat különféle kórházakból és szociális intézményekből szállították a Bihar megyei Pusztahollódra (Holod), Magyarcsékére (Ceica), Tenkére (Tinca), illetve Miklóirtásra (Lăzăreni), ahol engedély és megfelelő szakmai háttér nélkül működtetett létesítményekben helyezték el őket.

A nyomozók szerint

az áldozatok nem kapták meg a szükséges orvosi ellátást,

gyógyszereiket nem adták be vagy nem megfelelően adagolták,

ellátásukat szakképzetlen és elégtelen létszámú személyzet végezte, ami súlyosan veszélyeztette egészségüket és méltóságukat.

A gyanú szerint a létesítményekben elhunyt személyeket egy görögkatolikus temető közelében temették el, a temetkezési segélyeket pedig a bűnszervezet tagjai vették fel.

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A keddi akcióban rendőrök, csendőrök, igazságügyi orvosszakértők, orvosok, pszichológusok és a fogyatékossággal élők jogvédelméért felelős hatóság (ANPDPD) szakemberei is részt vesznek. Elsődleges céljuk az áldozatok kimentése, egészségügyi ellátása és biztonságos elhelyezése megfelelő intézményekben.