Munkagépbe szorult egy férfi, nem tudták megmenteni az életét

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Fotó: Olti Angyalka
Életét vesztette egy férfi szerda délelőtt Szászrégenben, miután egy munkagépbe szorult – adja hírül a Maros megyei tűzoltóság.
2026. július 08., 10:002026. július 08., 10:00
2026. július 08., 10:022026. július 08., 10:02
A tájékoztatás szerint a férfi egy emelőkosaras munkagépbe szorult be. A helyszínre tűzoltókat, műszaki mentőket és mentőorvost is riasztottak, hogy kiszabadítsák, ám a mentőcsapatok kiérkezésekor a férfi már
A helyszínen tartózkodó orvos a halál beálltát állapította meg. A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják.
Sikeresen visszaültették egy 33 éves Maros megyei férfi amputált jobb kezét a marosvásárhelyi sürgősségi kórházban. A nyolcórás műtétet egy több szakterületet képviselő orvoscsoport végezte el, a beteg állapota stabil.
Hálózati karbantartási munkálatok miatt tervezett áramszünet lesz szerdán 8.30 és 16.30 között Marosvásárhely több utcájában.
Új kézipoggyász-ellenőrző rendszert vezettek be a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtéren, amelynek köszönhetően gyorsabbá és kényelmesebbé válik a biztonsági ellenőrzés – tájékoztatta utasait a légikikötő.
A közlekedésre is veszélyes fákat vágnak ki a 15-ös országút Marosvécs községhez tartozó szakaszán, így több napig útlezárásokra kell számítani a helyszínen reggel nyolc és délután négy óra között – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.
Rendőrségi nyomozás indult, miután vasárnap este egy Marosvásárhelyről Besztercére tartó mentőhelikoptert lézersugarakkal világítottak meg, veszélybe sodorva a pilóták életét.
Iratok nélkül érkeztek Maros megyébe azok a gondozottak, akik korábban Bihar megyei szociális intézményekben éltek. A szakigazgatóság szakemberei próbálják kideríteni, hogy honnan származnak és milyen betegségeik vannak.
Több mint 220 közlekedési bírságot szabtak ki a Maros megyei rendőrök vasárnap a 15-ös országúton tartott ellenőrzés során. A legtöbb szabálysértés ezúttal is gyorshajtás volt, egy sofőrt pedig 122 kilométer/órás sebességgel mértek lakott területen.
Súlyos kvadbalesethez riasztották vasárnap délután a mentőegységeket a Kelemen-havasokba.
Óriási hasadás keletkezett az A10-es sztráda Szászsebes és Torda közötti szakaszán, a sofőröket óvatosságra intik.
Tűz ütött ki vasárnap délután egy teherautóban a Nyárádselye és Nyárádmagyarós közötti útszakaszon. A forgalom a helyszínen váltakozó irányban, egy sávon haladt.