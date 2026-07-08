Munkagépbe szorult egy férfi, nem tudták megmenteni az életét

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A tájékoztatás szerint a férfi egy emelőkosaras munkagépbe szorult be. A helyszínre tűzoltókat, műszaki mentőket és mentőorvost is riasztottak, hogy kiszabadítsák, ám a mentőcsapatok kiérkezésekor a férfi már