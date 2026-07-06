Menhelybotrány: iratok nélkül, ismeretlen betegségekkel érkeztek az áthelyezett gondozottak Maros megyébe

Iratok nélkül érkeztek Maros megyébe azok a gondozottak, akik korábban Bihar megyei szociális intézményekben éltek. A szakigazgatóság szakemberei próbálják kideríteni, hogy honnan származnak és milyen betegségeik vannak.

Simon Virág 2026. július 06., 17:092026. július 06., 17:09

Több, Bihar megyei idősotthont bezárattak az elmúlt napokban a hatóságiak és mintegy négyszáz gondozottat más helyszíneken kellett elhelyezniük. Hirdetés A Bihar megyei Dumbrava Egyesülethez tartozó bentlakásos otthonokba befogadták a hajléktalanokat, a kórházban „felejtett” időseket, akkor is, ha nem volt jövedelmük. Most a hatóságiak elrendelték az otthonok bezárását, miután kiderült, hogy

nem rendelkeznek működési engedéllyel és a bentlakókat nem szakképzett személyzet látja el.

A gondozottakat szétszórták az ország különböző megyéibe. korábban írtuk Románul nem beszélő magyar rászorulók kerültek távoli megyékbe a bihari menhelyekről Teljes zűrzavar közepette szállították el a Bihar megyében felszámolt illegális szociális létesítmények lakóit, közülük sok magyar rászoruló Olténiába került. Maros megyébe is helyeztek át Doru Constantin, a Maros megyei Szociális és Gyermekjogvédelmi igazgatóság sajtószóvivője elmondta, a Bihar megyei otthonokból

tíz férfit és négy nőt helyeztek Maros megyébe.

Őket, a szabad helyek függvényében, három szociális otthonban és egy idősotthonban helyezték el. A legfiatalabb közülük 45 éves, a legidősebb 94. Azt nem tudni, hogy véglegesen itt maradnak-e vagy később vissza viszik őket azokba a megyékbe, ahonnan származnak. korábban írtuk „Emelt fővel, Viorel!” – Több ezren tüntettek Nagyváradon Pașca mellett Iratok nélkül érkeztek Az illetékes elmondta, hogy személyes- és orvosi iratok nélkül ékeztek Maros megyébe a gondozottak, így most

a Bihar megyei lakosság-nyilvántartó hivatal segítségével próbálják azonosítani őket.

Ugyanakkor a Maros megyei közegészségügyi igazgatóság segítségét kérték, hogy felkutassák, hogy valamikor tartoztak-e családorvoshoz és ha igen, akkor kihez. Fontos lenne ugyanis tudni, hogy milyen betegségben szenvednek, illetve van-e fogyatékossági besorolásuk. Van, ahol fordítóalkalmazás segíti a kommunikációt a magyar gondozottakkal Maros megyében szerencsés helyzetben vannak, hiszen minden otthonban vannak magyar vagy magyarul tudó alkalmazottak. Vâlcea megyében azonban, – ahova félszáz Bihar megyében gondozott idős embert helyeztek át, akik között magyarok is vannak – , más a helyzet. A Press one portálnak a Vâlcea megyei szociális igazgatóság vezetője azt mondta, hogy nincs ahonnan magyarul beszélő tolmácsokat hívjanak, így utasította az alkalmazottakat, hogy

Google-fordító segítségével próbáljanak szót érteni az idős, beteg, magyar anyanyelvű gondozottakkal.