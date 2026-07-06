Újabb tömeges elbocsájtás Hargita megyében: több mint hetven dolgozóból csak kettő maradhat

Közel százötven alkalmazottat érintenek Hargita megyében a bejelentett csoportos létszámleépítések: a székelykeresztúri vállalat mellett, most egy maroshévízi gyár jelentette be a tömeges elbocsájtási szándékot.

Székelyhon 2026. július 06., 17:482026. július 06., 17:48 2026. július 06., 17:512026. július 06., 17:51

A székelykeresztúri leépítésről már több alkalommal cikkeztünk, mint megírtuk, hetven alkalmazottjától válik meg egy keresztúri textilipari cég júliusban, ugyanis a vállalkozás csődeljárás alá került és megrendelései is csökkentek. korábban írtuk Székelykeresztúri tömeges leépítés: nehéz helyben állást találni Nem csak a környékbeli falvakból ingázóknak, hanem a Székelykeresztúron élő, a könnyűiparból leépítésre kerülő munkavállalók számára is nehéz lesz elhelyezkedni a helyi munkaerőpiacon, a jelenlegi kínálat alapján. A Hargita megyei munkaerő-elhelyező ügynökség most viszont egy másik tömeges elbocsájtásról is értesítést kapott, ezúttal egy maroshévízi cipőgyártól, ahol – az Agerpres hírügynökség beszámolója szerint – augusztustól kezdődően

a 78 alkalmazottból 76-ot el fognak bocsájtani.

Az indokok között az ágazatot sújtó gazdasági nehézségek, a forgalom csökkenése, valamint a munkabérekkel kapcsolatos jogszabályok módosítása szerepel. Egyelőre nem tudni, hogy az intézkedés ideiglenes jellegű-e, vagy a gyár végleg bezár. Hirdetés A munkaerő-elhelyező ügynökség képviselői az elkövetkezőkben az érintett munkavállalókat igyekeznek tájékoztatni a jogaikról, a betölthető álláshelyekről és az átképzési lehetőségekről. A dolgozók körében kérdőíves felmérést is végeznek, hogy a lehető legjobban meg tudjanak felelni az igényeiknek – ígérik a munkaerő-elhelyező ügynökségtől.