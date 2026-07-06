Újabb tömeges elbocsájtás Hargita megyében: több mint hetven dolgozóból csak kettő maradhat

Gazdasági nehézségek a maroshévízi cipőgyárnál. Elbocsájtások következnek. Képünk illusztráció
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Közel százötven alkalmazottat érintenek Hargita megyében a bejelentett csoportos létszámleépítések: a székelykeresztúri vállalat mellett, most egy maroshévízi gyár jelentette be a tömeges elbocsájtási szándékot.
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A székelykeresztúri leépítésről már több alkalommal cikkeztünk, mint megírtuk, hetven alkalmazottjától válik meg egy keresztúri textilipari cég júliusban, ugyanis a vállalkozás csődeljárás alá került és megrendelései is csökkentek.
Nem csak a környékbeli falvakból ingázóknak, hanem a Székelykeresztúron élő, a könnyűiparból leépítésre kerülő munkavállalók számára is nehéz lesz elhelyezkedni a helyi munkaerőpiacon, a jelenlegi kínálat alapján.
A Hargita megyei munkaerő-elhelyező ügynökség most viszont egy másik tömeges elbocsájtásról is értesítést kapott, ezúttal egy maroshévízi cipőgyártól, ahol – az Agerpres hírügynökség beszámolója szerint – augusztustól kezdődően
Az indokok között az ágazatot sújtó gazdasági nehézségek, a forgalom csökkenése, valamint a munkabérekkel kapcsolatos jogszabályok módosítása szerepel. Egyelőre nem tudni, hogy az intézkedés ideiglenes jellegű-e, vagy a gyár végleg bezár.
A munkaerő-elhelyező ügynökség képviselői az elkövetkezőkben az érintett munkavállalókat igyekeznek tájékoztatni a jogaikról, a betölthető álláshelyekről és az átképzési lehetőségekről.
A dolgozók körében kérdőíves felmérést is végeznek, hogy a lehető legjobban meg tudjanak felelni az igényeiknek – ígérik a munkaerő-elhelyező ügynökségtől.
Június végén Hargita megyében 5655 munkanélkülit tartottak nyilván, ami 193-mal kevesebb, mint az előző hónapban. A munkanélküliségi ráta a májusi 4,85 százalékról június végére 4,69 százalékra csökkent. Ugyanebben az időszakban 187 ember helyezkedett el, legtöbbjük a kereskedelemben és a vendéglátásban – derül ki a Hargita megyei ügynökség adataiból.
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