Fotó: Pinti Attila
Hamarosan célforgalom is lesz a mobilitás 1 projekt keretében kialakított gyergyószentmiklósi buszsávokon, és közelebbről nekikezdenek a 2. mobilitási terv megvalósításának is. Ez szervesen kötődik az elsőhöz.
Az első gyergyószentmiklósi mobilitási program révén megvalósult a Testvériség út és több más utca korszerűsítése, valamint kialakították a tömegközlekedéshez szükséges buszsávokat és megállóhelyeket is.
Ezek jelenleg még kihasználatlanok, de a hamarosan rendeltetésüknek megfelelően működhetnek. A városi közlekedésfejlesztési projektek jelenlegi állásáról osztott meg újdonságokat Nagy Zoltán polgármester.
A buszokat már megvásárolták,
Szeretnék ezt a munkálatot egy hónapon belül lezárni, miközben a tömegközlekedés működtetésére vonatkozó szerződés megkötésén is dolgoznak – mondta a polgármester.
Fotó: Gergely Imre
A tervek szerint a szállítási szolgáltatást a város önkormányzati tulajdonában lévő Vitalissima Kft- re szeretnék rábízni, hogy az működtesse. Július végéig szeretnék megkötni a szükséges szerződést, ezt követően pedig
beleértve a személyzet alkalmazását és a garázsok kialakítását.
Elfogadta a gyergyószentmiklósi képviselő-testület a Mobilitás 2 nevű, 28,2 millió lejes közlekedésfejlesztési projekt részleteit, amely a Gyilkos-tó utat és a Kossuth Lajos utcát érinti. A Központi Fejlesztési Ügynökség a napokban írja alá a szerződést.
Az elöljáró szerint az év második felében már tesztüzemben elindulhatnak a járatok, ami nem csak kizárólag Gyergyószentmiklóst érinti: a városon belüli közlekedés mellett egy körjáratot is terveznek, amely Gyegyrószárhegyet, Gyergyóalfalut, Gyergyócsomafalvát és Gyergyóújfalut érintené. Emellett Gyergyóalfaluból Borzont irányába is közlekedne járat.
Aláírták a finanszírozási szerződést a Mobilitás 2 projektre, amely révén uniós forrásokból 28,8 millió lej értékű fejlesztés valósul meg Gyergyószentmiklóson. A beruházás a Gyilkos-tó út és a Kossuth Lajos utca meghatározott szakaszait érinti.
A rendszer ebben a formájában tesztjelleggel fog működni az év végéig. Az előírások szerint mivel a buszok évente 50 ezernél több kilométert tennének meg, kötelező egy európai uniós és egy évig közzétett közbeszerzést lefolytatni a működtető kiválasztására.
A közbeszerzést múlt év decemberében írták ki, így ez év végén fog eredményt hozni. Ezt követően január 1-jétől érvényes és öt évre szóló szolgáltatási szerződést fognak kötni a nyertessel.
Fotó: Gergely Imre
Közben a második mobilitási projekt is előrehaladott szakaszba érkezett, ami kapcsolódik az előzőhöz a tömegközlekedést illetően is. A közbeszerzés határidőnél tart: a napokban kiválasztják a kivitelezőt, ezt követően pedig megkezdődhet a beruházás. Ennek részeként
amelyekhez a város több pontján kialakított állomások kapcsolódnak majd.
Mindemellett megújul a Salamon Ernő Gimnázium és az örmény templom közti városrész. Onnan pedig a város végéig mindkét oldalon új járdák, kerékpárutak és zöldterületek jönnek létre. Ugyanúgy a Kossuth Lajos utcában a központtól a Tűzoltó utcáig ugyanez a modernizálás valósul meg.
Fotó: Gergely Imre
Eközben pedig már a harmadik mobilitási program előkészítésén is dolgoznak a városházán. Ez
A tervek szerint a vasútállomás közelében kialakítandó létesítményhez garázsok, javítóműhely, töltőállomások, parkolók és egy kisebb turisztikai szolgáltató rész is kapcsolódna. Ez így egyben mintegy kiindulópontja lenne a gyergyószentmiklósi közösségi közlekedési hálózatnak.
A harmadik projekt egyik legjelentősebb eleme a Gyilkostó út teljes hosszának felújítása lehet. Emellett új kerékpárutak épülhetnek a Kossuth Lajos utcán az Tűzoltó utcától Arterimpexig, valamint a Bălcescu utcán egészen a Godako Sportközpontig.
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