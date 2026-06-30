Hamarosan célforgalom is lesz a mobilitás 1 projekt keretében kialakított gyergyószentmiklósi buszsávokon, és közelebbről nekikezdenek a 2. mobilitási terv megvalósításának is. Ez szervesen kötődik az elsőhöz.

Gergely Imre 2026. június 30., 10:152026. június 30., 10:15

Az első gyergyószentmiklósi mobilitási program révén megvalósult a Testvériség út és több más utca korszerűsítése, valamint kialakították a tömegközlekedéshez szükséges buszsávokat és megállóhelyeket is. Hirdetés Ezek jelenleg még kihasználatlanok, de a hamarosan rendeltetésüknek megfelelően működhetnek. A városi közlekedésfejlesztési projektek jelenlegi állásáról osztott meg újdonságokat Nagy Zoltán polgármester. A buszokat már megvásárolták,

jelenleg az elektromos töltőállomások kiépítése zajlik.

Szeretnék ezt a munkálatot egy hónapon belül lezárni, miközben a tömegközlekedés működtetésére vonatkozó szerződés megkötésén is dolgoznak – mondta a polgármester.

Fotó: Gergely Imre

A tervek szerint a szállítási szolgáltatást a város önkormányzati tulajdonában lévő Vitalissima Kft- re szeretnék rábízni, hogy az működtesse. Július végéig szeretnék megkötni a szükséges szerződést, ezt követően pedig

megkezdődik a szolgáltatás gyakorlati feltételeinek kialakítása,

beleértve a személyzet alkalmazását és a garázsok kialakítását. korábban írtuk Mobilitás 2: 28,2 millió lejes közlekedésfejlesztésre készülnek Gyergyószentmiklóson Elfogadta a gyergyószentmiklósi képviselő-testület a Mobilitás 2 nevű, 28,2 millió lejes közlekedésfejlesztési projekt részleteit, amely a Gyilkos-tó utat és a Kossuth Lajos utcát érinti. A Központi Fejlesztési Ügynökség a napokban írja alá a szerződést. Az elöljáró szerint az év második felében már tesztüzemben elindulhatnak a járatok, ami nem csak kizárólag Gyergyószentmiklóst érinti: a városon belüli közlekedés mellett egy körjáratot is terveznek, amely Gyegyrószárhegyet, Gyergyóalfalut, Gyergyócsomafalvát és Gyergyóújfalut érintené. Emellett Gyergyóalfaluból Borzont irányába is közlekedne járat. korábban írtuk Elkezdődhet a Mobilitás 2 projekt kivitelezése Gyergyószentmiklóson Aláírták a finanszírozási szerződést a Mobilitás 2 projektre, amely révén uniós forrásokból 28,8 millió lej értékű fejlesztés valósul meg Gyergyószentmiklóson. A beruházás a Gyilkos-tó út és a Kossuth Lajos utca meghatározott szakaszait érinti. A rendszer ebben a formájában tesztjelleggel fog működni az év végéig. Az előírások szerint mivel a buszok évente 50 ezernél több kilométert tennének meg, kötelező egy európai uniós és egy évig közzétett közbeszerzést lefolytatni a működtető kiválasztására. A közbeszerzést múlt év decemberében írták ki, így ez év végén fog eredményt hozni. Ezt követően január 1-jétől érvényes és öt évre szóló szolgáltatási szerződést fognak kötni a nyertessel.

Fotó: Gergely Imre

Közben a második mobilitási projekt is előrehaladott szakaszba érkezett, ami kapcsolódik az előzőhöz a tömegközlekedést illetően is. A közbeszerzés határidőnél tart: a napokban kiválasztják a kivitelezőt, ezt követően pedig megkezdődhet a beruházás. Ennek részeként

korszerű buszvárókat építenek a már meglévő megállókhoz, valamint elektromos kerékpárokat vásárolnak,

amelyekhez a város több pontján kialakított állomások kapcsolódnak majd. Mindemellett megújul a Salamon Ernő Gimnázium és az örmény templom közti városrész. Onnan pedig a város végéig mindkét oldalon új járdák, kerékpárutak és zöldterületek jönnek létre. Ugyanúgy a Kossuth Lajos utcában a központtól a Tűzoltó utcáig ugyanez a modernizálás valósul meg.

Fotó: Gergely Imre

Eközben pedig már a harmadik mobilitási program előkészítésén is dolgoznak a városházán. Ez

új járdák, kerékpárutak és egy korszerű autóbusz-pályaudvar megépítését foglalja magába.