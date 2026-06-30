Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Közeleg a tömegközlekedés újraindítása Gyergyószentmiklóson

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Hamarosan célforgalom is lesz a mobilitás 1 projekt keretében kialakított gyergyószentmiklósi buszsávokon, és közelebbről nekikezdenek a 2. mobilitási terv megvalósításának is. Ez szervesen kötődik az elsőhöz.

Gergely Imre

2026. június 30., 10:152026. június 30., 10:15

Az első gyergyószentmiklósi mobilitási program révén megvalósult a Testvériség út és több más utca korszerűsítése, valamint kialakították a tömegközlekedéshez szükséges buszsávokat és megállóhelyeket is.

Hirdetés

Ezek jelenleg még kihasználatlanok, de a hamarosan rendeltetésüknek megfelelően működhetnek. A városi közlekedésfejlesztési projektek jelenlegi állásáról osztott meg újdonságokat Nagy Zoltán polgármester.

A buszokat már megvásárolták,

jelenleg az elektromos töltőállomások kiépítése zajlik.

Szeretnék ezt a munkálatot egy hónapon belül lezárni, miközben a tömegközlekedés működtetésére vonatkozó szerződés megkötésén is dolgoznak – mondta a polgármester.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

A tervek szerint a szállítási szolgáltatást a város önkormányzati tulajdonában lévő Vitalissima Kft- re szeretnék rábízni, hogy az működtesse. Július végéig szeretnék megkötni a szükséges szerződést, ezt követően pedig

megkezdődik a szolgáltatás gyakorlati feltételeinek kialakítása,

beleértve a személyzet alkalmazását és a garázsok kialakítását.

korábban írtuk

Mobilitás 2: 28,2 millió lejes közlekedésfejlesztésre készülnek Gyergyószentmiklóson
Mobilitás 2: 28,2 millió lejes közlekedésfejlesztésre készülnek Gyergyószentmiklóson

Elfogadta a gyergyószentmiklósi képviselő-testület a Mobilitás 2 nevű, 28,2 millió lejes közlekedésfejlesztési projekt részleteit, amely a Gyilkos-tó utat és a Kossuth Lajos utcát érinti. A Központi Fejlesztési Ügynökség a napokban írja alá a szerződést.

Az elöljáró szerint az év második felében már tesztüzemben elindulhatnak a járatok, ami nem csak kizárólag Gyergyószentmiklóst érinti: a városon belüli közlekedés mellett egy körjáratot is terveznek, amely Gyegyrószárhegyet, Gyergyóalfalut, Gyergyócsomafalvát és Gyergyóújfalut érintené. Emellett Gyergyóalfaluból Borzont irányába is közlekedne járat.

korábban írtuk

Elkezdődhet a Mobilitás 2 projekt kivitelezése Gyergyószentmiklóson
Elkezdődhet a Mobilitás 2 projekt kivitelezése Gyergyószentmiklóson

Aláírták a finanszírozási szerződést a Mobilitás 2 projektre, amely révén uniós forrásokból 28,8 millió lej értékű fejlesztés valósul meg Gyergyószentmiklóson. A beruházás a Gyilkos-tó út és a Kossuth Lajos utca meghatározott szakaszait érinti.

A rendszer ebben a formájában tesztjelleggel fog működni az év végéig. Az előírások szerint mivel a buszok évente 50 ezernél több kilométert tennének meg, kötelező egy európai uniós és egy évig közzétett közbeszerzést lefolytatni a működtető kiválasztására.

A közbeszerzést múlt év decemberében írták ki, így ez év végén fog eredményt hozni. Ezt követően január 1-jétől érvényes és öt évre szóló szolgáltatási szerződést fognak kötni a nyertessel.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

Közben a második mobilitási projekt is előrehaladott szakaszba érkezett, ami kapcsolódik az előzőhöz a tömegközlekedést illetően is. A közbeszerzés határidőnél tart: a napokban kiválasztják a kivitelezőt, ezt követően pedig megkezdődhet a beruházás. Ennek részeként

korszerű buszvárókat építenek a már meglévő megállókhoz, valamint elektromos kerékpárokat vásárolnak,

amelyekhez a város több pontján kialakított állomások kapcsolódnak majd.

Mindemellett megújul a Salamon Ernő Gimnázium és az örmény templom közti városrész. Onnan pedig a város végéig mindkét oldalon új járdák, kerékpárutak és zöldterületek jönnek létre. Ugyanúgy a Kossuth Lajos utcában a központtól a Tűzoltó utcáig ugyanez a modernizálás valósul meg.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

Eközben pedig már a harmadik mobilitási program előkészítésén is dolgoznak a városházán. Ez

új járdák, kerékpárutak és egy korszerű autóbusz-pályaudvar megépítését foglalja magába.

A tervek szerint a vasútállomás közelében kialakítandó létesítményhez garázsok, javítóműhely, töltőállomások, parkolók és egy kisebb turisztikai szolgáltató rész is kapcsolódna. Ez így egyben mintegy kiindulópontja lenne a gyergyószentmiklósi közösségi közlekedési hálózatnak.

A harmadik projekt egyik legjelentősebb eleme a Gyilkostó út teljes hosszának felújítása lehet. Emellett új kerékpárutak épülhetnek a Kossuth Lajos utcán az Tűzoltó utcától Arterimpexig, valamint a Bălcescu utcán egészen a Godako Sportközpontig.

korábban írtuk

Közelebb a közszállítás újraindítása: megérkeztek az elektromos minibuszok Gyergyószentmiklósra
Közelebb a közszállítás újraindítása: megérkeztek az elektromos minibuszok Gyergyószentmiklósra

Egy megállóval közelebb került Gyergyószentmiklós közszállításának újraindítása: hat elektromos minibusz érkezett a városba. A járművek a környező községeket is összekötik a várossal, illetve egymással, de forgalomba állításukra még várni kell.

korábban írtuk

Gyergyószentmiklós: a költségvetés egyharmadát termeli ki a város, kétharmada külső forrás
Gyergyószentmiklós: a költségvetés egyharmadát termeli ki a város, kétharmada külső forrás

Gyergyószentmiklós önkormányzata elfogadta a város 2026-os költségvetését. Az elsőszámú cél a korábban félbemaradt és elhúzódó beruházások lezárása, a felásott utak helyreállítása. Számos beruházást készítenek elő és új szociális program is indul.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Részleteket közölt a meteorológiai szolgálat a holnapra várható viharról
Két papot szenteltek fel – közzétette az érsekség a személyi változásokat a Gyulafehérvári Egyházmegyében
Megváltoztatta a szabályzatot a szövetség, még egy évig otthon játszhat az FK Csíkszereda
Jó hír sokak számára: július elsejétől nő a minimálbér
A csapatkapitány góljával győzte le a koszovói bajnokot a Sepsi OSK
Gergely Ildikó: Azért vagyok itt, hogy szeretetet adjak
Részleteket közölt a meteorológiai szolgálat a holnapra várható viharról
Székelyhon

Részleteket közölt a meteorológiai szolgálat a holnapra várható viharról
Két papot szenteltek fel – közzétette az érsekség a személyi változásokat a Gyulafehérvári Egyházmegyében
Székelyhon

Két papot szenteltek fel – közzétette az érsekség a személyi változásokat a Gyulafehérvári Egyházmegyében
Megváltoztatta a szabályzatot a szövetség, még egy évig otthon játszhat az FK Csíkszereda
Székely Sport

Megváltoztatta a szabályzatot a szövetség, még egy évig otthon játszhat az FK Csíkszereda
Jó hír sokak számára: július elsejétől nő a minimálbér
Krónika

Jó hír sokak számára: július elsejétől nő a minimálbér
A csapatkapitány góljával győzte le a koszovói bajnokot a Sepsi OSK
Székely Sport

A csapatkapitány góljával győzte le a koszovói bajnokot a Sepsi OSK
Gergely Ildikó: Azért vagyok itt, hogy szeretetet adjak
Nőileg

Gergely Ildikó: Azért vagyok itt, hogy szeretetet adjak
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 29., hétfő

Végrehajtó útján szólítják fel a Monturist ügyvezetőjét

A Monturist Kft. közgyűlésének összehívására szólítják fel az ügyvezetőt – határozott hétfőn a gyergyószentmiklósi önkormányzat. Most azonban bírósági végrehajtóval kézbesítik a döntést.

Végrehajtó útján szólítják fel a Monturist ügyvezetőjét
Végrehajtó útján szólítják fel a Monturist ügyvezetőjét
2026. június 29., hétfő

Végrehajtó útján szólítják fel a Monturist ügyvezetőjét
Hirdetés
2026. június 25., csütörtök

Múzeumok éjszakája Gyergyószentmiklóson

A megszokottnál egy héttel később kapcsolódik be a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozatba. Június 27-én, szombaton délutántól éjfélig egymást követik a programok.

Múzeumok éjszakája Gyergyószentmiklóson
Múzeumok éjszakája Gyergyószentmiklóson
2026. június 25., csütörtök

Múzeumok éjszakája Gyergyószentmiklóson
2026. június 25., csütörtök

Intelligens jelzőlámpák és bővülő kamerarendszer Gyergyószentmiklóson

Javuló közlekedésbiztonságot és közbiztonságot várnak Gyergyószentmiklóson egy új fejlesztéstől, ami a napokban indult el. Iskolák közelében intelligens gyalogátkelőhelyeket alakítanak ki, jelzőlámpákat és negyvenkét térfigyelő kamerát is felszerelnek.

Intelligens jelzőlámpák és bővülő kamerarendszer Gyergyószentmiklóson
Intelligens jelzőlámpák és bővülő kamerarendszer Gyergyószentmiklóson
2026. június 25., csütörtök

Intelligens jelzőlámpák és bővülő kamerarendszer Gyergyószentmiklóson
2026. június 25., csütörtök

A felnőtt sérültek ellátására keresik a megoldást Gyergyószentmiklóson

Nem lehet egy helyen, közösen foglalkozni a sérült gyerekekkel és felnőttekkel, emiatt külön térben kell folytatni a gyergyószentmiklósi, nagykorúvá vált sérült fiatalok nappali foglalkoztatását. A lehetséges megoldásról eltérnek az elképzelések.

A felnőtt sérültek ellátására keresik a megoldást Gyergyószentmiklóson
A felnőtt sérültek ellátására keresik a megoldást Gyergyószentmiklóson
2026. június 25., csütörtök

A felnőtt sérültek ellátására keresik a megoldást Gyergyószentmiklóson
Hirdetés
2026. június 24., szerda

A Tünetek lezárása – új kiállítással jelentkezik Kolumbán Barna Csongor

Újabb kiállítással jelentkezik Gyergyószentmiklóson Kolumbán Barna Csongor képzőművész. A Tünetek 2 című tárlat megnyitóját pénteken 18 órától tartják a Yourlivingroomban.

A Tünetek lezárása – új kiállítással jelentkezik Kolumbán Barna Csongor
A Tünetek lezárása – új kiállítással jelentkezik Kolumbán Barna Csongor
2026. június 24., szerda

A Tünetek lezárása – új kiállítással jelentkezik Kolumbán Barna Csongor
2026. június 24., szerda

Zöld utat kapott az első Hargita megyei autópálya-szakasz

Jóváhagyta az A8-as autópálya Gyergyóalfalu és Ditró közötti szakaszára vonatkozó építési engedélyezési tervet a közúti beruházásokért felelős országos társaság (CNIR). Ez lesz az első, Hargita megyében megépülő autópálya-szakasz.

Zöld utat kapott az első Hargita megyei autópálya-szakasz
Zöld utat kapott az első Hargita megyei autópálya-szakasz
2026. június 24., szerda

Zöld utat kapott az első Hargita megyei autópálya-szakasz
2026. június 24., szerda

Csalók és házalók megjelenésére figyelmeztetik a gyergyószárhegyieket 

Feltételezett csalók feltűnését észlelték Gyergyószárhely községben, ezért a polgármesteri hivatal óvatosságra inti a helyieket, és arra kéri őket, ne engedjenek be illetéktelen személyeket udvaraikba vagy otthonaikba.

Csalók és házalók megjelenésére figyelmeztetik a gyergyószárhegyieket 
Csalók és házalók megjelenésére figyelmeztetik a gyergyószárhegyieket 
2026. június 24., szerda

Csalók és házalók megjelenésére figyelmeztetik a gyergyószárhegyieket 
Hirdetés
2026. június 24., szerda

Pénzügyi kockázatot lát az EMSZ az ifjúsági főváros projektben

Továbbra is vitatja a Cegléd, Gyergyószentmiklós és a Juventus Egyesület közötti együttműködési megállapodást az EMSZ gyergyószentmiklósi szervezete, mert szerintük a polgármester a képviselőtanács előzetes tájékoztatása nélkül írta alá a dokumentumot.

Pénzügyi kockázatot lát az EMSZ az ifjúsági főváros projektben
Pénzügyi kockázatot lát az EMSZ az ifjúsági főváros projektben
2026. június 24., szerda

Pénzügyi kockázatot lát az EMSZ az ifjúsági főváros projektben
2026. június 23., kedd

Több ezer fogyasztó maradt áram nélkül Gyergyó térségében a vihar miatt

A kedvezőtlen időjárási körülmények, elsősorban az erős szél miatt kedden három településen közel háromezer háztartás maradt áram nélkül Borzonton, Gyergyócsomafalván és Gyergyóalfaluban.

Több ezer fogyasztó maradt áram nélkül Gyergyó térségében a vihar miatt
Több ezer fogyasztó maradt áram nélkül Gyergyó térségében a vihar miatt
2026. június 23., kedd

Több ezer fogyasztó maradt áram nélkül Gyergyó térségében a vihar miatt
2026. június 21., vasárnap

Árvízveszély: kiléphet medréből a Kis-Beszterce Hargita megyében

Villámárvíz alakulhat ki vasárnap éjfélig a Kis-Beszterce folyó Hargita megyei szakaszán – figyelmeztet a megyei katasztrófavédelem.

Árvízveszély: kiléphet medréből a Kis-Beszterce Hargita megyében
Árvízveszély: kiléphet medréből a Kis-Beszterce Hargita megyében
2026. június 21., vasárnap

Árvízveszély: kiléphet medréből a Kis-Beszterce Hargita megyében
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!