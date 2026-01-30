Rovatok
Közelebb a közszállítás újraindítása: megérkeztek az elektromos minibuszok Gyergyószentmiklósra

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Egy megállóval közelebb került Gyergyószentmiklós közszállításának újraindítása: hat elektromos minibusz érkezett a városba. A járművek a környező községeket is összekötik a várossal, illetve egymással, de forgalomba állításukra még várni kell.

Gergely Imre

2026. január 30., 19:062026. január 30., 19:06

A múlt év végén két, 79 férőhelyes autóbusz, most pedig hat minibusz érkezett Gyergyószentmiklósra, azaz

teljessé vált a járműpark, ami biztosítja majd a város és a térség közszállítását.

A buszok a GyerBusz fejlesztési társuláshoz kerülnek, amelyet Gyergyószentmiklós a környező községekkel – Szárheggyel, Alfaluval, Csomafalvával és Újfaluval – közösen hozott létre.

A tervek szerint a járatok nemcsak a városon belüli közlekedést biztosítják majd, hanem összekötik az említett településeket is.

Kérdés még az, hogy ki fogja működtetni.

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Amint Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere ismertette, zajlanak az ezzel kapcsolatos adminisztratív és jogi folyamatok, a 9 millió lej értékű flotta üzemeltetéséhez uniós szintű közbeszerzési eljárás szükséges. Ennek lezárása várhatóan az év második felében történhet meg, így

a most érkezett járművek addig nem állhatnak forgalomba.

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

A Granton márkájú elektromos minibuszok 12 fix és két lehajtható üléssel rendelkeznek, emellett kilenc álló utas szállítására alkalmasak. A járművek lehajtható rámpával vannak felszerelve, így

a kerekesszékkel közlekedők és a babakocsis szülők számára is hozzáférhetőek.

Egy feltöltéssel hozzávetőleg 300 kilométert tudnak megtenni. A rendszer indulásáig ki kell építeni a megfelelő töltőállomásokat és garázst is.

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

A projekt közösségi vonatkozásaként decemberben gyermekrajzpályázatot hirdettek a buszok díszítésére. A kezdeményezés minden várakozást felülmúló érdeklődést váltott ki: több mint 3200 rajzolt figura érkezett, amelyek mindegyikét viszontláthatják majd a járműveken a térség lakói.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
