Közelebb a közszállítás újraindítása: megérkeztek az elektromos minibuszok Gyergyószentmiklósra

Fotó: Gergely Imre
Egy megállóval közelebb került Gyergyószentmiklós közszállításának újraindítása: hat elektromos minibusz érkezett a városba. A járművek a környező községeket is összekötik a várossal, illetve egymással, de forgalomba állításukra még várni kell.
A múlt év végén két, 79 férőhelyes autóbusz, most pedig hat minibusz érkezett Gyergyószentmiklósra, azaz
A buszok a GyerBusz fejlesztési társuláshoz kerülnek, amelyet Gyergyószentmiklós a környező községekkel – Szárheggyel, Alfaluval, Csomafalvával és Újfaluval – közösen hozott létre.
A tervek szerint a járatok nemcsak a városon belüli közlekedést biztosítják majd, hanem összekötik az említett településeket is.
Fotó: Gergely Imre
Amint Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere ismertette, zajlanak az ezzel kapcsolatos adminisztratív és jogi folyamatok, a 9 millió lej értékű flotta üzemeltetéséhez uniós szintű közbeszerzési eljárás szükséges. Ennek lezárása várhatóan az év második felében történhet meg, így
Fotó: Gergely Imre
A Granton márkájú elektromos minibuszok 12 fix és két lehajtható üléssel rendelkeznek, emellett kilenc álló utas szállítására alkalmasak. A járművek lehajtható rámpával vannak felszerelve, így
Egy feltöltéssel hozzávetőleg 300 kilométert tudnak megtenni. A rendszer indulásáig ki kell építeni a megfelelő töltőállomásokat és garázst is.
Fotó: Gergely Imre
A projekt közösségi vonatkozásaként decemberben gyermekrajzpályázatot hirdettek a buszok díszítésére. A kezdeményezés minden várakozást felülmúló érdeklődést váltott ki: több mint 3200 rajzolt figura érkezett, amelyek mindegyikét viszontláthatják majd a járműveken a térség lakói.
