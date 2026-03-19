Játszótéren ütött ki tűz Marosvásárhelyen, több játékelem és fa is megsérült

Játszótéren keletkezett tűz csütörtök hajnalban Marosvásárhelyen, a Dózsa György utcában, ahol mintegy 50 négyzetméteren pusztítottak a lángok.

Székelyhon 2026. március 19., 09:272026. március 19., 09:27

A tűzoltókat hajnali 4 óra körül riasztották, a helyszínre a marosvásárhelyi hivatásos egységek vonultak ki. A beavatkozás során sikerült megfékezni a tüzet, azonban

a játszótér gumiborítása, több játékelem, valamint két közeli fa is károsodott.

Az eset során személyi sérülés nem történt. A hatóságok szerint a tűz keletkezésének valószínű oka nyílt láng használata volt.

Fotó: Maros megyei tűzoltóság