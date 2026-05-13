Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Nicușor Dan: nem kell túl komolyan venni azt, amit Vlagyimir Putyin mond

• Fotó: Presidency

Fotó: Presidency

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Nicușor Dan szerint a jelenleg zajló hibrid hadviselés sem annak a jele, hogy Oroszország békét és stabilitást akarna Európában.

Székelyhon

2026. május 13., 09:222026. május 13., 09:22

2026. május 13., 09:482026. május 13., 09:48

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A lengyel hivatali partnerével, Karol Nawrockival tartott közös keddi sajtótájékoztatóján az államfő Vlagyimir Putyin orosz elnöknek azt a kijelentését kommentálta, miszerint hamarosan vége lehet a háborúnak.

Idézet
Amit Vlagyimir Putyin mond, azt nem kell túl komolyan venni. Emlékeztetnék arra, hogy például azt is állította: nem fogja lerohanni Ukrajnát”

– mondta Románia elnöke az Agerpres beszámolója szerint.

Hirdetés

Hozzátette, hogy Ukrajna helyzete a fronton idén kedvezőbb, mint az előző években. Volodimir Zelenszkij pedig nemrég az Európai Tanács ülésén arról beszélt, hogy 2026 folyamán Ukrajna a frontvonalakon többet nyert, mint amennyit veszített, miközben Oroszország gazdasági helyzete sem kedvező.

Az államfő ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a korábban meghirdetett tűzszünet ellenére Oroszország ezekben a napokban is folytatja a háborút, és az elmúlt évek orosz katonai stratégiái semmilyen békeszándékot nem jeleznek Európának.

„A mindannyiuk által tapasztalt hibrid hadviselés sem annak a jele, hogy Oroszország békét és stabilitást akarna az európai kontinensen” – jelentette ki Nicușor Dan.

Románia minél nagyobb számú amerikai katona jelenlétét szeretne a területén

Nicușor Dan a Karol Nawrocki lengyel elnökkel tartott keddi sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy Románia minél nagyobb számú amerikai katona jelenlétét szeretne a területén, és „jó házigazdája” az amerikai csapatoknak.

• Fotó: Presidency Galéria

Fotó: Presidency

Az államfő elmondta, hogy jelenleg mintegy 1500 amerikai katona állomásozik Romániában. Emlékeztetett arra, hogy

a Mihail Kogălniceanu katonai támaszponton már elindult a 4 milliárd eurós, több szakaszban megvalósuló beruházás, amely a következő években is folytatódik.

Nicușor Dan hangsúlyozta: mindez nem jelenti azt, hogy Románia helytelenül viszonyul az európai partnereihez.

„Az amerikai katonai jelenlét bővítése kizárólag az Egyesült Államok döntése, és ha Washington úgy ítéli meg, hogy a kollektív védelem és a NATO szempontjából Románia megfelelő helyszín, Bukarest kész betölteni ezt a szerepet” – jelentette ki.

Nicușor Dan szerdán Karol Nawrockival közösen vezeti a Cotroceni-palotában megrendezendő B9-csúcstalálkozót. A térség vezetőit összegyűjtő rendezvényen részt vesz Mark Rutte NATO-főtitkár és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is.

Megvalósulhat a közös dróngyártás

Nicușor Dan továbbá meggyőződését fejezte ki, hogy Románia és Ukrajna együttműködik majd a dróngyártás terén. A Karol Nawrocki lengyel elnökkel tartott sajtótájékoztatóján emlékeztetett, hogy a SAFE védelmi hitelprogram forrásainak egy részét kifejezetten a Románia és Ukrajna közötti partnerségre különítették el.

„Mivel rendelkezésre áll a finanszírozás, meggyőződésem, hogy a közös dróngyártás is megvalósul” – jelentette még ki.

Nicușor Dan hozzátette, hogy a dróntechnológia a háború tapasztalatai szerint rendkívül gyorsan fejlődik, ezért nehéz előre látni, hogyan alakul ez a hadiipari ágazat akár két év múlva. Hangsúlyozta, hogy ezért is különösen hasznos az ilyen típusú ipari és katonai együttműködés Lengyelországgal.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
4 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Ferenc pápa által kinevezett megyés püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka
Lapáttal hajtotta el a medvét egy férfi, a csendőrség is megszólalt – videóval
„A székely ember nem hajol meg” – Diószegi László Budapestről üzent a sorsdöntő meccs előtt
Tőkés László „ízlésromboló rángatózásnak” nevezte a tiszás miniszter Kossuth téri táncát
Elszalasztott meccslabda Munténiában, hazai pályán harcolhatja ki a feljutást a Sepsi OSK
Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Ferenc pápa által kinevezett megyés püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka
Székelyhon

Ferenc pápa által kinevezett megyés püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka
Lapáttal hajtotta el a medvét egy férfi, a csendőrség is megszólalt – videóval
Székelyhon

Lapáttal hajtotta el a medvét egy férfi, a csendőrség is megszólalt – videóval
„A székely ember nem hajol meg” – Diószegi László Budapestről üzent a sorsdöntő meccs előtt
Székely Sport

„A székely ember nem hajol meg” – Diószegi László Budapestről üzent a sorsdöntő meccs előtt
Tőkés László „ízlésromboló rángatózásnak” nevezte a tiszás miniszter Kossuth téri táncát
Krónika

Tőkés László „ízlésromboló rángatózásnak” nevezte a tiszás miniszter Kossuth téri táncát
Elszalasztott meccslabda Munténiában, hazai pályán harcolhatja ki a feljutást a Sepsi OSK
Székely Sport

Elszalasztott meccslabda Munténiában, hazai pályán harcolhatja ki a feljutást a Sepsi OSK
Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Nőileg

Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 13., szerda

Erdélyi könyvkiadás: lapról lapra nehezebb

Hogyan hat a jelenlegi gazdasági helyzet a könyvkiadásra, és miként tudnak működni a kiadók? Mekkora példányszámban jelennek meg a könyvek, és hogyan alakul a vásárlóerő? Két székelyföldi könyvvásár között erdélyi könyvkiadók vezetőivel beszélgettünk.

Erdélyi könyvkiadás: lapról lapra nehezebb
Erdélyi könyvkiadás: lapról lapra nehezebb
2026. május 13., szerda

Erdélyi könyvkiadás: lapról lapra nehezebb
Hirdetés
2026. május 13., szerda

Határozottan kijelentette a PNL-s politikus, hogy nem fognak a PSD-vel kormányozni

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem fog együtt kormányozni a Szociáldemokrata Párttal (PSD) akkor sem, ha technokrata miniszterelnököt neveznek ki – jelentette ki kedden Mircea Abrudean szenátusi elnök.

Határozottan kijelentette a PNL-s politikus, hogy nem fognak a PSD-vel kormányozni
Határozottan kijelentette a PNL-s politikus, hogy nem fognak a PSD-vel kormányozni
2026. május 13., szerda

Határozottan kijelentette a PNL-s politikus, hogy nem fognak a PSD-vel kormányozni
2026. május 13., szerda

Ópusztaszeren tartják a Tisza-kormány első ülését

Kedd éjfélkor hivatalba lépett a Tisza-kormány; szerdán 15 órától Ópusztaszeren tartják az első kormányülést – közölte Magyar Péter miniszterelnök kedd este a Facebook-oldalán.

Ópusztaszeren tartják a Tisza-kormány első ülését
Ópusztaszeren tartják a Tisza-kormány első ülését
2026. május 13., szerda

Ópusztaszeren tartják a Tisza-kormány első ülését
2026. május 13., szerda

Június végéig még ingyenesen igényelhető az első elektronikus személyi igazolvány

Ingyenesen állítják ki az első elektronikus személyi igazolványt a 14. életévüket betöltött polgárok számára június 30-ig.

Június végéig még ingyenesen igényelhető az első elektronikus személyi igazolvány
Június végéig még ingyenesen igényelhető az első elektronikus személyi igazolvány
2026. május 13., szerda

Június végéig még ingyenesen igényelhető az első elektronikus személyi igazolvány
Hirdetés
2026. május 12., kedd

Lapáttal hajtotta el a medvét egy férfi, a csendőrség is megszólalt – videóval

Egyfajta oktatóvideót készített a Vâlcea megyei csendőrség abból az amatőr felvételből, amit azok az emberek készítettek, akik nem voltak hajlandók megvárni a beavatkozó egységet, és maguk próbálták meg elhajtani a medvét egy lapáttal.

Lapáttal hajtotta el a medvét egy férfi, a csendőrség is megszólalt – videóval
Lapáttal hajtotta el a medvét egy férfi, a csendőrség is megszólalt – videóval
2026. május 12., kedd

Lapáttal hajtotta el a medvét egy férfi, a csendőrség is megszólalt – videóval
2026. május 12., kedd

Elbizonytalanodtak az általános sztrájkot illetően az oktatásban dolgozók

Túl alacsony az általános sztrájk kirobbantásának a támogatottsága a tanügyben, így – bár a felmérés kiértékelése még nem zárult le – szinte biztosan elmarad a tiltakozás. A szakszervezet képviselője szerint az időzítés már nem is lenne szerencsés.

Elbizonytalanodtak az általános sztrájkot illetően az oktatásban dolgozók
Elbizonytalanodtak az általános sztrájkot illetően az oktatásban dolgozók
2026. május 12., kedd

Elbizonytalanodtak az általános sztrájkot illetően az oktatásban dolgozók
2026. május 12., kedd

Felpörög a brassói repülőtér: emelkedik az utasforgalom, hamarosan a bővítés is elkezdődik

Nagy az érdeklődés a gazdasági szereplők részéről az ország legfiatalabb repülőterének bővítése iránt. A vezetőség szerint a fejlesztés kulcsfontosságú lépés abban, hogy Brassó–Vidombák Nemzetközi Repülőtér országos és európai csomóponttá váljon.

Felpörög a brassói repülőtér: emelkedik az utasforgalom, hamarosan a bővítés is elkezdődik
Felpörög a brassói repülőtér: emelkedik az utasforgalom, hamarosan a bővítés is elkezdődik
2026. május 12., kedd

Felpörög a brassói repülőtér: emelkedik az utasforgalom, hamarosan a bővítés is elkezdődik
Hirdetés
2026. május 12., kedd

ANAF-tehetetlenség: több mint kétmilliárd lej adótartozást nem tudnak behajtani

Körülbelül 80 ezer gazdasági társaság összesen mintegy 2,3 milliárd lejjel tartozik az államnak, de az összeget nem tudják behajtani, mert a cégeknek már nincs bankszámlájuk – nyilatkozta az országos adóhatóság elnöke egy keddi szakmai rendezvényen.

ANAF-tehetetlenség: több mint kétmilliárd lej adótartozást nem tudnak behajtani
ANAF-tehetetlenség: több mint kétmilliárd lej adótartozást nem tudnak behajtani
2026. május 12., kedd

ANAF-tehetetlenség: több mint kétmilliárd lej adótartozást nem tudnak behajtani
2026. május 12., kedd

Anyamedvét és bocsokat kellett elhajtani egy háromszéki iskola udvaráról

Újabb beavatkozásra volt szükség a nagyvadak miatt Zabolán, ezúttal az iskola területén. A medvét és bocsait kora reggel vette észre egy alkalmazott, így a gyerekek nem kerültek veszélybe, de az oktatást aznap biztonsági okokból felfüggesztették.

Anyamedvét és bocsokat kellett elhajtani egy háromszéki iskola udvaráról
Anyamedvét és bocsokat kellett elhajtani egy háromszéki iskola udvaráról
2026. május 12., kedd

Anyamedvét és bocsokat kellett elhajtani egy háromszéki iskola udvaráról
2026. május 12., kedd

Súlyos vádak egy csecsemő halála miatt az egyik bukaresti szülészet ellen

Gyanús körülmények között halt meg egy csecsemő a bukaresti Polizu szülészeten. Az ügyészség vizsgálatot indított az ügyben.

Súlyos vádak egy csecsemő halála miatt az egyik bukaresti szülészet ellen
Súlyos vádak egy csecsemő halála miatt az egyik bukaresti szülészet ellen
2026. május 12., kedd

Súlyos vádak egy csecsemő halála miatt az egyik bukaresti szülészet ellen
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!