Nicușor Dan: nem kell túl komolyan venni azt, amit Vlagyimir Putyin mond

Fotó: Presidency
Nicușor Dan szerint a jelenleg zajló hibrid hadviselés sem annak a jele, hogy Oroszország békét és stabilitást akarna Európában.
2026. május 13., 09:222026. május 13., 09:22
2026. május 13., 09:482026. május 13., 09:48
A lengyel hivatali partnerével, Karol Nawrockival tartott közös keddi sajtótájékoztatóján az államfő Vlagyimir Putyin orosz elnöknek azt a kijelentését kommentálta, miszerint hamarosan vége lehet a háborúnak.
– mondta Románia elnöke az Agerpres beszámolója szerint.
Hozzátette, hogy Ukrajna helyzete a fronton idén kedvezőbb, mint az előző években. Volodimir Zelenszkij pedig nemrég az Európai Tanács ülésén arról beszélt, hogy 2026 folyamán Ukrajna a frontvonalakon többet nyert, mint amennyit veszített, miközben Oroszország gazdasági helyzete sem kedvező.
Az államfő ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a korábban meghirdetett tűzszünet ellenére Oroszország ezekben a napokban is folytatja a háborút, és az elmúlt évek orosz katonai stratégiái semmilyen békeszándékot nem jeleznek Európának.
„A mindannyiuk által tapasztalt hibrid hadviselés sem annak a jele, hogy Oroszország békét és stabilitást akarna az európai kontinensen” – jelentette ki Nicușor Dan.
Nicușor Dan a Karol Nawrocki lengyel elnökkel tartott keddi sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy Románia minél nagyobb számú amerikai katona jelenlétét szeretne a területén, és „jó házigazdája” az amerikai csapatoknak.
Fotó: Presidency
Az államfő elmondta, hogy jelenleg mintegy 1500 amerikai katona állomásozik Romániában. Emlékeztetett arra, hogy
Nicușor Dan hangsúlyozta: mindez nem jelenti azt, hogy Románia helytelenül viszonyul az európai partnereihez.
„Az amerikai katonai jelenlét bővítése kizárólag az Egyesült Államok döntése, és ha Washington úgy ítéli meg, hogy a kollektív védelem és a NATO szempontjából Románia megfelelő helyszín, Bukarest kész betölteni ezt a szerepet” – jelentette ki.
Nicușor Dan szerdán Karol Nawrockival közösen vezeti a Cotroceni-palotában megrendezendő B9-csúcstalálkozót. A térség vezetőit összegyűjtő rendezvényen részt vesz Mark Rutte NATO-főtitkár és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is.
Nicușor Dan továbbá meggyőződését fejezte ki, hogy Románia és Ukrajna együttműködik majd a dróngyártás terén. A Karol Nawrocki lengyel elnökkel tartott sajtótájékoztatóján emlékeztetett, hogy a SAFE védelmi hitelprogram forrásainak egy részét kifejezetten a Románia és Ukrajna közötti partnerségre különítették el.
„Mivel rendelkezésre áll a finanszírozás, meggyőződésem, hogy a közös dróngyártás is megvalósul” – jelentette még ki.
Nicușor Dan hozzátette, hogy a dróntechnológia a háború tapasztalatai szerint rendkívül gyorsan fejlődik, ezért nehéz előre látni, hogyan alakul ez a hadiipari ágazat akár két év múlva. Hangsúlyozta, hogy ezért is különösen hasznos az ilyen típusú ipari és katonai együttműködés Lengyelországgal.
Hogyan hat a jelenlegi gazdasági helyzet a könyvkiadásra, és miként tudnak működni a kiadók? Mekkora példányszámban jelennek meg a könyvek, és hogyan alakul a vásárlóerő? Két székelyföldi könyvvásár között erdélyi könyvkiadók vezetőivel beszélgettünk.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem fog együtt kormányozni a Szociáldemokrata Párttal (PSD) akkor sem, ha technokrata miniszterelnököt neveznek ki – jelentette ki kedden Mircea Abrudean szenátusi elnök.
Kedd éjfélkor hivatalba lépett a Tisza-kormány; szerdán 15 órától Ópusztaszeren tartják az első kormányülést – közölte Magyar Péter miniszterelnök kedd este a Facebook-oldalán.
Ingyenesen állítják ki az első elektronikus személyi igazolványt a 14. életévüket betöltött polgárok számára június 30-ig.
Egyfajta oktatóvideót készített a Vâlcea megyei csendőrség abból az amatőr felvételből, amit azok az emberek készítettek, akik nem voltak hajlandók megvárni a beavatkozó egységet, és maguk próbálták meg elhajtani a medvét egy lapáttal.
Túl alacsony az általános sztrájk kirobbantásának a támogatottsága a tanügyben, így – bár a felmérés kiértékelése még nem zárult le – szinte biztosan elmarad a tiltakozás. A szakszervezet képviselője szerint az időzítés már nem is lenne szerencsés.
Nagy az érdeklődés a gazdasági szereplők részéről az ország legfiatalabb repülőterének bővítése iránt. A vezetőség szerint a fejlesztés kulcsfontosságú lépés abban, hogy Brassó–Vidombák Nemzetközi Repülőtér országos és európai csomóponttá váljon.
Körülbelül 80 ezer gazdasági társaság összesen mintegy 2,3 milliárd lejjel tartozik az államnak, de az összeget nem tudják behajtani, mert a cégeknek már nincs bankszámlájuk – nyilatkozta az országos adóhatóság elnöke egy keddi szakmai rendezvényen.
Újabb beavatkozásra volt szükség a nagyvadak miatt Zabolán, ezúttal az iskola területén. A medvét és bocsait kora reggel vette észre egy alkalmazott, így a gyerekek nem kerültek veszélybe, de az oktatást aznap biztonsági okokból felfüggesztették.
Gyanús körülmények között halt meg egy csecsemő a bukaresti Polizu szülészeten. Az ügyészség vizsgálatot indított az ügyben.
4 hozzászólás