Nicușor Dan: nem kell túl komolyan venni azt, amit Vlagyimir Putyin mond

Nicușor Dan szerint a jelenleg zajló hibrid hadviselés sem annak a jele, hogy Oroszország békét és stabilitást akarna Európában.

A lengyel hivatali partnerével, Karol Nawrockival tartott közös keddi sajtótájékoztatóján az államfő Vlagyimir Putyin orosz elnöknek azt a kijelentését kommentálta, miszerint hamarosan vége lehet a háborúnak.

Amit Vlagyimir Putyin mond, azt nem kell túl komolyan venni. Emlékeztetnék arra, hogy például azt is állította: nem fogja lerohanni Ukrajnát”

– mondta Románia elnöke az Agerpres beszámolója szerint.

Hirdetés

Hozzátette, hogy Ukrajna helyzete a fronton idén kedvezőbb, mint az előző években. Volodimir Zelenszkij pedig nemrég az Európai Tanács ülésén arról beszélt, hogy 2026 folyamán Ukrajna a frontvonalakon többet nyert, mint amennyit veszített, miközben Oroszország gazdasági helyzete sem kedvező.

Az államfő ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a korábban meghirdetett tűzszünet ellenére Oroszország ezekben a napokban is folytatja a háborút, és az elmúlt évek orosz katonai stratégiái semmilyen békeszándékot nem jeleznek Európának.

„A mindannyiuk által tapasztalt hibrid hadviselés sem annak a jele, hogy Oroszország békét és stabilitást akarna az európai kontinensen” – jelentette ki Nicușor Dan.

Románia minél nagyobb számú amerikai katona jelenlétét szeretne a területén

Nicușor Dan a Karol Nawrocki lengyel elnökkel tartott keddi sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy Románia minél nagyobb számú amerikai katona jelenlétét szeretne a területén, és „jó házigazdája” az amerikai csapatoknak.