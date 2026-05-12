Súlyos vádak egy csecsemő halála miatt az egyik bukaresti szülészet ellen

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

Gyanús körülmények között halt meg egy csecsemő a bukaresti Polizu szülészeten. Az ügyészség vizsgálatot indított az ügyben.

2026. május 12., 15:572026. május 12., 15:57

A bukaresti média beszámolói szerint  – melyeket az Agerpres összegez – a szülők azzal vádolják a kórház illetékeseit, hogy újszülött gyermeküket hagyták meghalni az inkubátorban, miután elkapott egy nozokomiális fertőzést.

Az esetre Adrian Cuculis ügyvéd hívta fel a figyelmet. Egy hétfői közleményében az ügyvéd úgy fogalmazott, hogy

az orvosok „hagyták a csecsemőt élve elrohadni”.

„Nincs szükség túl sok részletre, a gyermek életének utolsó napjairól készült képek magukért beszélnek” – tette hozzá.

Az egészségügyi minisztérium kedden arról számolt be, hogy a márciusban történt haláleset kapcsán ellenőrzést rendeltek el a Polizu szülészeten, de a bukaresti egészségügyi igazgatóság (DSP)

nem talált rendellenességeket a higiéniai követelményekkel vagy a biocid termékek használatával kapcsolatban.

A betegmegfigyelő lap ellenőrzésekor megállapították, hogy betegfelvételkor nem történt meg a hatályos protokoll szerint előírt szűrés, ezért

a kezelőorvos 2000 lejes büntetést kapott.

A „lehetséges orvosi műhibára” utaló vonatkozások miatt a DSP tájékoztatást küldött az esetről a Román Orvosi Kamarának.

A nyomozáshoz közel álló források szerint Bukarest első kerületének ügyészsége is vizsgálódik az ügyben. Egyelőre in rem eljárást indítottak, azaz a gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújának megalapozottságát vizsgálják, és várják a kórbonctani vizsgálat eredményét.

2026. május 12., kedd

ANAF-tehetetlenség: több mint kétmilliárd lej adótartozást nem tudnak behajtani

Körülbelül 80 ezer gazdasági társaság összesen mintegy 2,3 milliárd lejjel tartozik az államnak, de az összeget nem tudják behajtani, mert a cégeknek már nincs bankszámlájuk – nyilatkozta az országos adóhatóság elnöke egy keddi szakmai rendezvényen.

2026. május 12., kedd

Anyamedvét és bocsokat kellett elhajtani egy háromszéki iskola udvaráról

Újabb beavatkozásra volt szükség a nagyvadak miatt Zabolán, ezúttal az iskola területén. A medvét és bocsait kora reggel vette észre egy alkalmazott, így a gyerekek nem kerültek veszélybe, de az oktatást aznap biztonsági okokból felfüggesztették.

Megalakult a Tisza-kormány

Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Sulyok Tamás köztársasági elnök kedden Budapesten, ezzel megalakult az új kabinet.

Jégesőt is kaphatunk a nyakunkba, a csapadékkal együtt lehűlés is érkezik

Esőre és viharokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztás van érvényben kedden az ország szinte egész területén.

Előzetesbe került a 18 éves diáklányt meggyilkoló férfi

Előzetes letartóztatásba helyezték a perbáthidai gyilkosság fő gyanúsítottját – tájékoztatott a Bihar megyei ügyészség kedden.

Technokrata miniszterelnököt nevezhet ki Nicușor Dan

Nicușor Dan államfő kedden azt nyilatkozta, hogy „viszonylag kevés” olyan kormányalakítási forgatókönyv jöhet szóba, amelyben stabil többség támogatja a kabinetet. A technokrata miniszterelnök kinevezését „esélyes forgatókönyvnek” nevezte az elnök.

Kilőtték a lakókat félelemben tartó medvét Székelyudvarhelyen

Folyamatosan az Ugron Gábor, Orbán Balázs, Farcád és Lejtő utcák házai között ólálkodott az elmúlt időszakban egy kifejlett medve, amelyet végül hétfőn este lőttek ki a vadászok a székelyudvarhelyi városvezetés utasítására.

Pártelnökként mondta el véleményét egy esetleges kisebbségi Grindeanu-kormányról Bolojan

A Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) nem kellene támogatnia egy Sorin Grindeanu vezette kisebbségi kormányt – jelentette ki hétfő este Ilie Bolojan ügyvivő kormányfő.

Sorra érkeznek a medveriasztások Hargita megyében

Egyre több településen figyelmeztetik a lakókat lakott területre merészkedő medvék miatt Hargita megyében – az elmúlt napokban több udvarhelyszéki és gyergyóiszéki községben is Ro-Alert üzenetet küldtek.

Leváltaná Nicuşor Dant a szélsőséges Diana Şoşoacă, aláírásgyűjtésbe kezdett ennek érdekében

Az SOS Románia parlamenti politikusai megkezdték az aláírásgyűjtést Nicuşor Dan elnök tisztségből való felfüggesztésének kezdeményezéséhez – jelentette be hétfő este a párt elnöke.

