Súlyos vádak egy csecsemő halála miatt az egyik bukaresti szülészet ellen

Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Gyanús körülmények között halt meg egy csecsemő a bukaresti Polizu szülészeten. Az ügyészség vizsgálatot indított az ügyben.
A bukaresti média beszámolói szerint – melyeket az Agerpres összegez – a szülők azzal vádolják a kórház illetékeseit, hogy újszülött gyermeküket hagyták meghalni az inkubátorban, miután elkapott egy nozokomiális fertőzést.
Az esetre Adrian Cuculis ügyvéd hívta fel a figyelmet. Egy hétfői közleményében az ügyvéd úgy fogalmazott, hogy
„Nincs szükség túl sok részletre, a gyermek életének utolsó napjairól készült képek magukért beszélnek” – tette hozzá.
Az egészségügyi minisztérium kedden arról számolt be, hogy a márciusban történt haláleset kapcsán ellenőrzést rendeltek el a Polizu szülészeten, de a bukaresti egészségügyi igazgatóság (DSP)
A betegmegfigyelő lap ellenőrzésekor megállapították, hogy betegfelvételkor nem történt meg a hatályos protokoll szerint előírt szűrés, ezért
A „lehetséges orvosi műhibára” utaló vonatkozások miatt a DSP tájékoztatást küldött az esetről a Román Orvosi Kamarának.
A nyomozáshoz közel álló források szerint Bukarest első kerületének ügyészsége is vizsgálódik az ügyben. Egyelőre in rem eljárást indítottak, azaz a gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújának megalapozottságát vizsgálják, és várják a kórbonctani vizsgálat eredményét.
