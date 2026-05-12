Előzetesbe került a 18 éves diáklányt meggyilkoló férfi

Előzetes letartóztatásba helyezték a perbáthidai gyilkosság fő gyanúsítottját – tájékoztatott a Bihar megyei ügyészség kedden.

A 18 éves lányt pénteken gyilkolták meg, élettelen testét a település határában levő repcemezőn találták meg, nyakán több vágott és szúrt sebbel.

A lány eltűnését apja jelentette pénteken délelőtt, miután az egyik perbáthidai farmon iskolai gyakorlaton levő lánya nem válaszolt a telefonhívásokra.