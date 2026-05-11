Zászlórongálás miatt állítottak elő egy székelyudvarhelyi férfit

Fotó: Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala/Facebook
Azonosították azt a férfit, aki letépte a román zászlókat Marosvásárhelyen, az ismeretlen katona szobra előtt vasárnap. Az ügyben rendőrségi vizsgálat indult.
A marosvásárhelyi helyi rendőrség járőrei elfogtak egy férfit, aki letépte a zászlókat az ismeretlen katona szobra közelében május 10-én, vasárnap délután 3 óra körül.
A helyi rendőrség közleménye szerint
a szükséges vizsgálatok lefolytatása érdekében.
A marosvásárhelyi városháza közösségi oldalán reagált az esetre, hangsúlyozva: elítélnek minden olyan rongálást, amely a nemzeti jelképeket és a közösség emlékhelyeit érinti. Mint írták, az ilyen cselekedetek elfogadhatatlanok, mert tiszteletlenséget jelentenek a közösség értékeivel, emlékeivel és jelképeivel szemben.
