Pár éve alatt többszörösére duzzadt az Egyesülés lakótelep lakossága
Fotó: Haáz Vince
A gyors ütemű ingatlanfejlesztések mellett a meglévő víz- és szennyvízhálózat képes-e kiszolgálni az új háztartásokat? – merült fel a kérdés a marosvásárhelyi Egyesülés lakónegyedében. A közműszolgáltató szerint jelenleg nincs gond a rendszerrel, de két nagyobb beruházást is elindítottak.
Gomba módra szaporodnak a házak, tömbházak Marosvásárhelyen az Egyesülés lakónegyedben. A hatóságok szinte havonta tartanak olyan közvitát, amelyen többek között a negyedbeli ingatlanfejlesztésekről lehet véleményt formálni. A kötelezően megtartandó egyeztetéseken a tervezők – ha van érdeklődő – bemutatják a rajzokat, elképzeléseket, és válaszolnak a felmerülő kérdésekre.
Februárban az Egyesülés lakónegyedbeli fotógyár átépítéséről tartottak közvitát, áprilisban pedig az ugyanebbe a lakónegyedbe tervezett lakóépületekről és oktatási intézményekről egyeztettek. Ez utóbbi terv több, a Ion Vescan utcába tervezett kétszintes, manzárdos lakóépület, valamint bölcsőde és óvoda építését foglalja magába.
A közvitákon sokszor felmerül a kérdés, hogy
vagyis azzal, hogy a régen kiépített hálózat ki tudja-e szolgálni az új épületeket és otthonokat.
A Székelyhon megkérdezte az Aquaserv vízszolgáltatót, hogy az Egyesülés lakónegyedben milyen mértékű a hálózat kihasználtsága, és vannak-e fennakadások az ivóvíz-ellátásban vagy a szennyvízszolgáltatásban.
A házak mögé több sor tömbházat építettek
Fotó: Haáz Vince
A cég sajtószóvivője, Nicu Tomulețiu válaszában jelezte, hogy az Aquaserv minden új épület tervét láttamozza, vagyis nem lehet lakást építeni anélkül, hogy a terv ne rendelkezzen a vízszolgáltató engedélyével.
Ugyanakkor két nagyobb beruházást is elindítottunk, ami az Egyesülés lakónegyedet is érinti. Lesz egy új vezeték, ami a vízüzemtől halad majd az Egyesülés lakónegyedet is érintve Marosszentannára. A Mezőség ivóvízgondjainak megoldására – szintén a vízüzemtől – egy új csőrendszert építünk ki a mezőszabadi víztartályig, ez szintén érinti az Egyesülés lakótelepet is” – mondta.
Az illetékes szerint megtörténhet, hogy az Egyesülés lakónegyedben kiépített kis magánutcákban gondok adódnak a vízszolgáltatással, de ez csakis a helyi rendszerek kiépítési problémái miatt fordulhat elő, és nem tartozik az Aquaservhez.
Igazi szín- és illatkavalkád fogadta szombaton az udvarfalvi virágkiállításra és vásárra érkezőket a helyi futballpályán. Vasárnap is érdemes kilátogatni, sötétedésig lehet virágokat vásárolni.
A lángok martalékává vált Mezőpanitban a Karda család otthona. Gyűjtést szerveznek a támogatásukra, segíteni szeretnék az újrakezdést az otthonuk újjáépítésében és a mindennapi élethez szükséges dolgok pótlásában.
Ilie Bolojan felkereste szombaton Marosvásárhelyen a szív-érrendszeri és transzplantációs intézetet, amely új épülettel bővül az EU helyreállítási alapjából származó finanszírozással.
Volt, aki csak a kötelező jellege miatt jelent meg a pénteki marosvásárhelyi állásbörzén, de olyan is, aki valóban szeretett volna elhelyezkedni. Megyeszinten csaknem ezren találkoztak a munkaadókkal és 229-en mondhatják magukat szerencsésnek.
Átalakítják Marosvásárhelyen a Victor Babeș utcát: a tanintézménynek és a megyei tanfelügyelőségnek is helyet adó szakaszon a meglévő 128 parkolóhelyből ötvenet felszámolnak, hogy kerékpárutat alakítsanak ki.
Egy napokkal ezelőtt eltűnt nő holttestét találták meg csütörtökön a Marosban, Marosvásárhelyen. A rendőrség pénteken megerősítette, hogy a folyóból kiemelt elhunyt egy 57 éves, Nyárádszeredából származó nő volt.
Egy medvebocsot mentettek le egy fáról csütörtökön Segesvár közelében. A mentőakció közel három órán át tartott, ezalatt a csendőrök biztosították a területet, mivel fennállt a veszélye annak, hogy az anyamedve a közelben tartózkodik.
Mit jelenthet az állami tulajdonban lévő Romgaz földgáztermelő és fő -beszállító bejelentése az Azomureș alkalmazottai számára, és mit tudnak erről az érintettek? Ennek próbáltunk utánajárni.
Huszonnégy órára őrizetbe vették azt a marosvásárhelyi gépkocsivezetőt, aki szeszes ital fogyasztása után vezetett és összeütközött egy motorossal, aki súlyosan megsérült.
Fűnyírás közben sérült meg egy férfi Marosvásárhelyen, akinek a lábát becsípte egy motoros gép.
szóljon hozzá!