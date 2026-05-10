A gyors ütemű ingatlanfejlesztések mellett a meglévő víz- és szennyvízhálózat képes-e kiszolgálni az új háztartásokat? – merült fel a kérdés a marosvásárhelyi Egyesülés lakónegyedében. A közműszolgáltató szerint jelenleg nincs gond a rendszerrel, de két nagyobb beruházást is elindítottak.

Simon Virág 2026. május 10., 16:502026. május 10., 16:50

Gomba módra szaporodnak a házak, tömbházak Marosvásárhelyen az Egyesülés lakónegyedben. A hatóságok szinte havonta tartanak olyan közvitát, amelyen többek között a negyedbeli ingatlanfejlesztésekről lehet véleményt formálni. A kötelezően megtartandó egyeztetéseken a tervezők – ha van érdeklődő – bemutatják a rajzokat, elképzeléseket, és válaszolnak a felmerülő kérdésekre. A város leggyorsabban terjeszkedő lakónegyede Februárban az Egyesülés lakónegyedbeli fotógyár átépítéséről tartottak közvitát, áprilisban pedig az ugyanebbe a lakónegyedbe tervezett lakóépületekről és oktatási intézményekről egyeztettek. Ez utóbbi terv több, a Ion Vescan utcába tervezett kétszintes, manzárdos lakóépület, valamint bölcsőde és óvoda építését foglalja magába. Hirdetés A közvitákon sokszor felmerül a kérdés, hogy

a lakónegyed fejlesztésénél mennyire számolnak a meglévő közműrendszer kapacitásával,

vagyis azzal, hogy a régen kiépített hálózat ki tudja-e szolgálni az új épületeket és otthonokat. A szolgáltató szerint nincsenek gondok A Székelyhon megkérdezte az Aquaserv vízszolgáltatót, hogy az Egyesülés lakónegyedben milyen mértékű a hálózat kihasználtsága, és vannak-e fennakadások az ivóvíz-ellátásban vagy a szennyvízszolgáltatásban.

A házak mögé több sor tömbházat építettek Fotó: Haáz Vince

A cég sajtószóvivője, Nicu Tomulețiu válaszában jelezte, hogy az Aquaserv minden új épület tervét láttamozza, vagyis nem lehet lakást építeni anélkül, hogy a terv ne rendelkezzen a vízszolgáltató engedélyével.

Jelenleg nincsenek gondok az Egyesülés lakónegyedben a víz- és szennyvízszolgáltatás biztosításával, legalábbis az általunk kiszolgált hálózatban.