Fejlődik ugyan a lakónegyed, de mekkora terhelést bír el a közműhálózat?

Pár éve alatt többszörösére duzzadt az Egyesülés lakótelep lakossága

Pár éve alatt többszörösére duzzadt az Egyesülés lakótelep lakossága

Fotó: Haáz Vince

A gyors ütemű ingatlanfejlesztések mellett a meglévő víz- és szennyvízhálózat képes-e kiszolgálni az új háztartásokat? – merült fel a kérdés a marosvásárhelyi Egyesülés lakónegyedében. A közműszolgáltató szerint jelenleg nincs gond a rendszerrel, de két nagyobb beruházást is elindítottak.

Simon Virág

2026. május 10., 16:502026. május 10., 16:50

Gomba módra szaporodnak a házak, tömbházak Marosvásárhelyen az Egyesülés lakónegyedben. A hatóságok szinte havonta tartanak olyan közvitát, amelyen többek között a negyedbeli ingatlanfejlesztésekről lehet véleményt formálni. A kötelezően megtartandó egyeztetéseken a tervezők – ha van érdeklődő – bemutatják a rajzokat, elképzeléseket, és válaszolnak a felmerülő kérdésekre.

A város leggyorsabban terjeszkedő lakónegyede

Februárban az Egyesülés lakónegyedbeli fotógyár átépítéséről tartottak közvitát, áprilisban pedig az ugyanebbe a lakónegyedbe tervezett lakóépületekről és oktatási intézményekről egyeztettek. Ez utóbbi terv több, a Ion Vescan utcába tervezett kétszintes, manzárdos lakóépület, valamint bölcsőde és óvoda építését foglalja magába.

A közvitákon sokszor felmerül a kérdés, hogy

a lakónegyed fejlesztésénél mennyire számolnak a meglévő közműrendszer kapacitásával,

vagyis azzal, hogy a régen kiépített hálózat ki tudja-e szolgálni az új épületeket és otthonokat.

A szolgáltató szerint nincsenek gondok

A Székelyhon megkérdezte az Aquaserv vízszolgáltatót, hogy az Egyesülés lakónegyedben milyen mértékű a hálózat kihasználtsága, és vannak-e fennakadások az ivóvíz-ellátásban vagy a szennyvízszolgáltatásban.

A cég sajtószóvivője, Nicu Tomulețiu válaszában jelezte, hogy az Aquaserv minden új épület tervét láttamozza, vagyis nem lehet lakást építeni anélkül, hogy a terv ne rendelkezzen a vízszolgáltató engedélyével.

Jelenleg nincsenek gondok az Egyesülés lakónegyedben a víz- és szennyvízszolgáltatás biztosításával, legalábbis az általunk kiszolgált hálózatban.

Ugyanakkor két nagyobb beruházást is elindítottunk, ami az Egyesülés lakónegyedet is érinti. Lesz egy új vezeték, ami a vízüzemtől halad majd az Egyesülés lakónegyedet is érintve Marosszentannára. A Mezőség ivóvízgondjainak megoldására – szintén a vízüzemtől – egy új csőrendszert építünk ki a mezőszabadi víztartályig, ez szintén érinti az Egyesülés lakótelepet is” – mondta.

Az illetékes szerint megtörténhet, hogy az Egyesülés lakónegyedben kiépített kis magánutcákban gondok adódnak a vízszolgáltatással, de ez csakis a helyi rendszerek kiépítési problémái miatt fordulhat elő, és nem tartozik az Aquaservhez.

2026. május 10., vasárnap

Rózsamuskátlitól kakukkfűig – vasárnap estig tart a vásár Udvarfalván

Igazi szín- és illatkavalkád fogadta szombaton az udvarfalvi virágkiállításra és vásárra érkezőket a helyi futballpályán. Vasárnap is érdemes kilátogatni, sötétedésig lehet virágokat vásárolni.

2026. május 09., szombat

Tűzkárosult mezőpaniti családért mozdul meg a közösség

A lángok martalékává vált Mezőpanitban a Karda család otthona. Gyűjtést szerveznek a támogatásukra, segíteni szeretnék az újrakezdést az otthonuk újjáépítésében és a mindennapi élethez szükséges dolgok pótlásában.

Marosvásárhelyen járt szombaton Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök

Ilie Bolojan felkereste szombaton Marosvásárhelyen a szív-érrendszeri és transzplantációs intézetet, amely új épülettel bővül az EU helyreállítási alapjából származó finanszírozással.

2026. május 08., péntek

Állásbörze Marosvásárhelyen: a legtöbben csak kipipálták, de van, aki munkát is kapott

Volt, aki csak a kötelező jellege miatt jelent meg a pénteki marosvásárhelyi állásbörzén, de olyan is, aki valóban szeretett volna elhelyezkedni. Megyeszinten csaknem ezren találkoztak a munkaadókkal és 229-en mondhatják magukat szerencsésnek.

2026. május 08., péntek

Parkolók helyett kerékpárút – forgalmas útszakaszt egyirányúsítanak Marosvásárhelyen

Átalakítják Marosvásárhelyen a Victor Babeș utcát: a tanintézménynek és a megyei tanfelügyelőségnek is helyet adó szakaszon a meglévő 128 parkolóhelyből ötvenet felszámolnak, hogy kerékpárutat alakítsanak ki.

Azonosították a Marosba fulladt nőt

Egy napokkal ezelőtt eltűnt nő holttestét találták meg csütörtökön a Marosban, Marosvásárhelyen. A rendőrség pénteken megerősítette, hogy a folyóból kiemelt elhunyt egy 57 éves, Nyárádszeredából származó nő volt.

Bőgött a medvebocs, amikor a nyakánál fogva lelógatták a fáról, de ez volt a megmentésének az ára – videóval

Egy medvebocsot mentettek le egy fáról csütörtökön Segesvár közelében. A mentőakció közel három órán át tartott, ezalatt a csendőrök biztosították a területet, mivel fennállt a veszélye annak, hogy az anyamedve a közelben tartózkodik.

2026. május 08., péntek

Hogyan tovább, vegyipari kombinát: feldarabolják vagy egyben viszik?

Mit jelenthet az állami tulajdonban lévő Romgaz földgáztermelő és fő -beszállító bejelentése az Azomureș alkalmazottai számára, és mit tudnak erről az érintettek? Ennek próbáltunk utánajárni.

2026. május 07., csütörtök

Motorossal ütközött egy ittas sofőr

Huszonnégy órára őrizetbe vették azt a marosvásárhelyi gépkocsivezetőt, aki szeszes ital fogyasztása után vezetett és összeütközött egy motorossal, aki súlyosan megsérült.

2026. május 07., csütörtök

Fűnyírás közben került életveszélyes helyzetbe

Fűnyírás közben sérült meg egy férfi Marosvásárhelyen, akinek a lábát becsípte egy motoros gép.

