Korondi Csiga-domb: a székely gyémánt szülőhelye | Erdély kincsei

Ritka, ősi, de jelenleg is élő geológiai különlegesség rejtőzik Korond határában, az országút szomszédságában: a Csiga-domb. Itt a mélyből feltörő sós, szénsavas víz ma is aragonitkristályokat épít, rétegről rétegre. Igazi kuriózum, hiszen kevés olyan hely van Európában, ahol a felszín szinte a szemünk láttára „növekszik”.

A Csiga-domb története azonban jóval régebbről indul. Több millió éve ezen a vidéken tenger hullámzott, és amikor visszahúzódott, sóban gazdag rétegeket hagyott maga után – ezekből él ma is a korondi domb, sőt egész Sóvidék térsége.

Az itt képződő aragonit nem csak természeti különlegesség: évtizedeken át Korond egyik értéke, megélhetési forrása is lett, a székely gyémánt szülőhelye.

A 20. század elején bányászni kezdték, feldolgozták, dísztárgyak és használati eszközök készültek belőle. A helyi kézművesség egyik kevésbé ismert, mégis fontos ága épült rá. Az aragonitbányászatnak volt negatív hozadéka is: eltűnt a domb egykor csigaházra emlékeztető formája. Ami maradt, az egy átalakított, de makacsul tovább épülő táj: nyers, rétegzett, és minden repedésében ősi történet lenyomata.

A Csiga-dombon ma tanösvény vezet végig, így közelről is megtekinthető, hogyan „dolgozik” a föld.