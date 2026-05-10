Korondi Csiga-domb: a székely gyémánt szülőhelye | Erdély kincsei

Ritka, ősi, de jelenleg is élő geológiai különlegesség rejtőzik Korond határában, az országút szomszédságában: a Csiga-domb. Itt a mélyből feltörő sós, szénsavas víz ma is aragonitkristályokat épít, rétegről rétegre. Igazi kuriózum, hiszen kevés olyan hely van Európában, ahol a felszín szinte a szemünk láttára „növekszik”.
A Csiga-domb története azonban jóval régebbről indul. Több millió éve ezen a vidéken tenger hullámzott, és amikor visszahúzódott, sóban gazdag rétegeket hagyott maga után – ezekből él ma is a korondi domb, sőt egész Sóvidék térsége.
A 20. század elején bányászni kezdték, feldolgozták, dísztárgyak és használati eszközök készültek belőle. A helyi kézművesség egyik kevésbé ismert, mégis fontos ága épült rá.
Az aragonitbányászatnak volt negatív hozadéka is: eltűnt a domb egykor csigaházra emlékeztető formája. Ami maradt, az egy átalakított, de makacsul tovább épülő táj: nyers, rétegzett, és minden repedésében ősi történet lenyomata.
Ezért is érdemes ide eljönni: mert egyedülálló, valódi, és kevés helyen érezhető ennyire kézzelfoghatóan közelinek és egyben félelmetesen távolinak az idő múlása.
