Korondi Csiga-domb: a székely gyémánt szülőhelye | Erdély kincsei

Ritka, ősi, de jelenleg is élő geológiai különlegesség rejtőzik Korond határában, az országút szomszédságában: a Csiga-domb. Itt a mélyből feltörő sós, szénsavas víz ma is aragonitkristályokat épít, rétegről rétegre. Igazi kuriózum, hiszen kevés olyan hely van Európában, ahol a felszín szinte a szemünk láttára „növekszik”.

Székelyhon

2026. május 10., 16:302026. május 10., 16:30

A Csiga-domb története azonban jóval régebbről indul. Több millió éve ezen a vidéken tenger hullámzott, és amikor visszahúzódott, sóban gazdag rétegeket hagyott maga után – ezekből él ma is a korondi domb, sőt egész Sóvidék térsége.

Az itt képződő aragonit nem csak természeti különlegesség: évtizedeken át Korond egyik értéke, megélhetési forrása is lett, a székely gyémánt szülőhelye.

A 20. század elején bányászni kezdték, feldolgozták, dísztárgyak és használati eszközök készültek belőle. A helyi kézművesség egyik kevésbé ismert, mégis fontos ága épült rá.

Az aragonitbányászatnak volt negatív hozadéka is: eltűnt a domb egykor csigaházra emlékeztető formája. Ami maradt, az egy átalakított, de makacsul tovább épülő táj: nyers, rétegzett, és minden repedésében ősi történet lenyomata.

A Csiga-dombon ma tanösvény vezet végig, így közelről is megtekinthető, hogyan „dolgozik” a föld.

Ezért is érdemes ide eljönni: mert egyedülálló, valódi, és kevés helyen érezhető ennyire kézzelfoghatóan közelinek és egyben félelmetesen távolinak az idő múlása.

Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.

Korond Turizmus Erdély Kincsei
2026. május 10., vasárnap

Harminc mentőautót küldtek ki a tömeges ételmérgezéshez, megvan az első tetemes bírság

Több tucatnyian kerültek kórházba egy Dâmbovița megyei étteremben tartott eseményről ételmérgezésre utaló tünetekkel a vasárnapra virradó éjszaka.

Aszfaltozás miatt kell forgalomkorlátozásokra számítani Székelyudvarhelyen

Aszfaltozási munkálatok kezdődnek hétfőn Székelyudvarhelyen, az Orbán Balázs utcában hétfőtől. A következő napokban jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani az érintett útszakaszokon.

Mélyalvási időszakban jött a hónap eddigi legerősebb földrengése

A Richter-skála szerint 3,6-os erősségű földrengés történt vasárnap 1 óra 50 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Irányított roncsautóprogram: idén egyes márkák előnyt fognak élvezni

Közvitára bocsátotta a környezetvédelmi minisztérium a Környezetvédelmi Alapkezelő (AFM) 2026-os költségvetéséről szóló határozattervezetet – közölte szombaton Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter.

Öt megye rendőrei ellenőriznek vasárnap a 15-ös országúton

Összehangolt közlekedésbiztonsági akciót tart a 15-ös országúton vasárnap a rendőrség. Érdemes lesz vigyázni a forgalmas útvonalon, amely áthalad Maros megyén, és Hargita megye északi részét is érinti.

Medvetámadás áldozata lehetett a holtan talált nő

Medvetámadás áldozata lehetett egy nő, akinek a Beszterce-Naszód megyei Telcs község területén találták meg a holttestét pénteken.

Székely himnusz az Országgyűlés alakuló ülésén

Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az Országgyűlés szombaton Magyarországon.

Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert

Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az Országgyűlés alakuló ülésén szombaton.

Zászlót helyeznek vissza a magyar parlament épületére az új házelnök első döntése szerint

Tizenkét év után kerül vissza az Európai Uniós zászlója a magyar parlament épületére Forsthoffer Ágnes szombaton megválasztott országgyűlési elnök első döntése szerint.

Úgy ütközött a személyautó a kamionnal, hogy felborult a teherautó és meghalt a sofőrje

Egy kamion és egy személyautó ütközött össze szombaton reggel Olténiában, aminek következtében a teherautó felborult, a sofőrje pedig a helyszínen életét vesztette.

