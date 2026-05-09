Öt megye rendőrei ellenőriznek vasárnap a 15-ös országúton

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Összehangolt közlekedésbiztonsági akciót tart a 15-ös országúton vasárnap a rendőrség. Érdemes lesz vigyázni a forgalmas útvonalon, amely áthalad Maros megyén, és Hargita megye északi részét is érinti.

Gergely Imre

2026. május 09., 18:502026. május 09., 18:50

A 15-ös főút Kolozs, Maros, Hargita, Neamț és Bákó megyéket köti össze, ezért az ellenőrzésben mind az öt megye közlekedésrendészeti egységei részt vesznek, egymást váltva, folyamatos jelenlétet biztosítva az út teljes hosszán – jelzi a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleménye.

A rendőrök a leggyakoribb és legveszélyesebb közlekedési szabályszegések kiszűrésére összpontosítanak,

különös tekintettel a sebességhatárok betartására, az ittas vagy kábítószer hatása alatt vezető sofőrök kiszűrésére, a járművek műszaki állapotának ellenőrzésére, valamint megnézik a vezetők okmányait is.

A rendőrség közölte, a hasonló, megelőző jellegű akciók a következő időszakban is folytatódnak, és a szabályszegéseket a hatályos jogszabályoknak megfelelően szankcionálják.

Hargita megye Maros megye Közlekedés Rendőrség
A rovat további cikkei

2026. május 09., szombat

Medvetámadás áldozata lehetett a holtan talált nő

Medvetámadás áldozata lehetett egy nő, akinek a Beszterce-Naszód megyei Telcs község területén találták meg a holttestét pénteken.

Székely himnusz az Országgyűlés alakuló ülésén

Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az Országgyűlés szombaton Magyarországon.

Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert

Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az Országgyűlés alakuló ülésén szombaton.

Zászlót helyeznek vissza a magyar parlament épületére az új házelnök első döntése szerint

Tizenkét év után kerül vissza az Európai Uniós zászlója a magyar parlament épületére Forsthoffer Ágnes szombaton megválasztott országgyűlési elnök első döntése szerint.

Úgy ütközött a személyautó a kamionnal, hogy felborult a teherautó és meghalt a sofőrje

Egy kamion és egy személyautó ütközött össze szombaton reggel Olténiában, aminek következtében a teherautó felborult, a sofőrje pedig a helyszínen életét vesztette.

Megalakult az új Országgyűlés, megszűnt az Orbán-kormány megbízatása

Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az Országgyűlés szombaton Magyarországon. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett, Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP-kormány megbízatása.

Látni, ahogy megbújik a sűrű növényzetben: közzétették a hőkamerás légi felvételeket a tegnapi hajtóvadászatról

Közzétették a belügyminisztérium Facebook-oldalán azokat a hőkamerás légi felvételeket, amelyek nagyban hozzájárultak a Bihar megyei gyilkosság fő gyanúsítottjának elfogásához.

Teljesen leégett az egyik legnépszerűbb menedékház a Retyezátban – fotók, videó

Leégett a szombatra virradóan a Retyezát-hegység Pietrele-völgyében lévő Encián (Gențiana) menedékház.

Székelyföldi terjeszkedéssel is dicsekedve emelik a fizetést az állami vállalatnál

Június 1-jétől 6,5 százalékkal nő a Romgaz alkalmazottainak fizetése. Az erről szóló memorandumot pénteki ülésén hagyta jóvá a kormány.

Elcsúszott egymás mellett a kereslet és a kínálat a sepsiszentgyörgyi állásbörzén

Úgy tűnik, a munkakeresők nem a pénteki sepsiszentgyörgyi munkaerőbörzén felkínált állásokra pályáztak, a cégek pedig nem a megjelenteket keresték. A szakképzett munkások számára volt a legbőségesebb a kínálat.

