Öt megye rendőrei ellenőriznek vasárnap a 15-ös országúton

Összehangolt közlekedésbiztonsági akciót tart a 15-ös országúton vasárnap a rendőrség. Érdemes lesz vigyázni a forgalmas útvonalon, amely áthalad Maros megyén, és Hargita megye északi részét is érinti.

A 15-ös főút Kolozs, Maros, Hargita, Neamț és Bákó megyéket köti össze, ezért az ellenőrzésben mind az öt megye közlekedésrendészeti egységei részt vesznek, egymást váltva, folyamatos jelenlétet biztosítva az út teljes hosszán – jelzi a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleménye.

A rendőrök a leggyakoribb és legveszélyesebb közlekedési szabályszegések kiszűrésére összpontosítanak,

különös tekintettel a sebességhatárok betartására, az ittas vagy kábítószer hatása alatt vezető sofőrök kiszűrésére, a járművek műszaki állapotának ellenőrzésére, valamint megnézik a vezetők okmányait is.

A rendőrség közölte, a hasonló, megelőző jellegű akciók a következő időszakban is folytatódnak, és a szabályszegéseket a hatályos jogszabályoknak megfelelően szankcionálják.