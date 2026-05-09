Teljesen leégett az egyik legnépszerűbb menedékház a Retyezátban – fotók, videó

Fotó: Hunyad megyei hegyimentő-szolgálat Facebook-oldala
Leégett a szombatra virradóan a Retyezát-hegység Pietrele-völgyében lévő Encián (Gențiana) menedékház.
2026. május 09., 11:06
A tűzoltók csak gyalog tudták megközelíteni a menedékházat, a Hunyad megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint közel három órába telt, amíg eljutottak a helyszínre. A mintegy 250 négyzetméteres menedékház teljesen leégett, de sikerült megakadályozni, hogy a tűz átterjedjen a környező növényzetre és az erdőre – írja az Agerpres hírügynökség a tűzoltóság tájékoztatására hivatkozva.
A tűz keletkezésekor senki nem tartózkodott az épületben. Az eddigi információk szerint a tüzet egy tisztítatlan kémény okozta.
