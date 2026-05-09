Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Látni, ahogy megbújik a sűrű növényzetben: közzétették a hőkamerás légi felvételeket a tegnapi hajtóvadászatról

• Fotó: Belügyminisztérium Facebook-oldala

Fotó: Belügyminisztérium Facebook-oldala

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Közzétették a belügyminisztérium Facebook-oldalán azokat a hőkamerás légi felvételeket, amelyek nagyban hozzájárultak a Bihar megyei gyilkosság fő gyanúsítottjának elfogásához.

Székelyhon

2026. május 09., 11:532026. május 09., 11:53

2026. május 09., 11:582026. május 09., 11:58

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A posztban Cătălin Predoiu belügyminiszter elismerését fejezte ki a rendvédelmi struktúrában dolgozó kollégáinak, valamint az önkénteseknek, akik részt vettek a Bihar megyei gyilkosság elkövetésével gyanúsított férfi felkutatásában.

Az akció részleteiről beszámolva tudatta, hogy rövid idő alatt átfogó felkutatási tervet dolgoztak ki, többek között közúti ellenőrző pontokat állítva fel, valamint speciális eszközöket és eljárásokat használva, mint például a drónok, nyomkövető kutyák bevetése, hőkamerás távcsövek, helikopteres támogatás.

korábban írtuk

Hatórányi keresés után egy repceföldön elbújva fogták el a mezőn meggyilkolt 18 éves lány gyilkosát
Hatórányi keresés után egy repceföldön elbújva fogták el a mezőn meggyilkolt 18 éves lány gyilkosát

Meggyilkoltak pénteken a Bihar megyei Perbáthidán egy 18 éves lányt, a rendőrség több mint hat órán át tartó keresés után fogta el délután a gyilkosság fő gyanúsítottját.

A gyanúsítottat végül egy kilométerre a tetthelytől találták meg, egy repceföldön elbújva. Jelenlétét helikopterből, hőkamerával észlelték. Helyszíni beszámolók szerint az egyik lábán megsérült, ruhái véresek voltak.

Mint korábban megírtuk, meggyilkoltak pénteken a Bihar megyei Perbáthidán egy 18 éves lányt. Az áldozat holttestét péntek délelőtt találták meg egy Perbáthida melletti mezőn, nyakán szúrt sebekkel. A lány egy mezőgazdasági szakközépiskola diákja volt, és egy helyi kecskefarmon töltötte szakmai gyakorlatát.

Az ügyet a Bihar megyei ügyészség vette át, tovább zajlik a nyomozás a bűntény pontos körülményeinek és a gyilkosság indítóokának kiderítésére.

Hirdetés

Belföld Bűnügy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Hatórányi keresés után egy repceföldön elbújva fogták el a mezőn meggyilkolt 18 éves lány gyilkosát
Konyhakéssel szúrta meg osztálytársát egy 12 éves gyermek a szünetben
Gólzáporral és újoncavatással búcsúzott szurkolóitól az SZFC
Hajtóvadászat folyik a diáklány magyar nemzetiségű feltételezett gyilkosa ellen
Aradon szakadt meg az FK Csíkszereda veretlenségi sorozata
Villáminterjú Vaszi Leventével: Sokszor „makacs csángó” vagyok
Hatórányi keresés után egy repceföldön elbújva fogták el a mezőn meggyilkolt 18 éves lány gyilkosát
Székelyhon

Hatórányi keresés után egy repceföldön elbújva fogták el a mezőn meggyilkolt 18 éves lány gyilkosát
Konyhakéssel szúrta meg osztálytársát egy 12 éves gyermek a szünetben
Székelyhon

Konyhakéssel szúrta meg osztálytársát egy 12 éves gyermek a szünetben
Gólzáporral és újoncavatással búcsúzott szurkolóitól az SZFC
Székely Sport

Gólzáporral és újoncavatással búcsúzott szurkolóitól az SZFC
Hajtóvadászat folyik a diáklány magyar nemzetiségű feltételezett gyilkosa ellen
Krónika

Hajtóvadászat folyik a diáklány magyar nemzetiségű feltételezett gyilkosa ellen
Aradon szakadt meg az FK Csíkszereda veretlenségi sorozata
Székely Sport

Aradon szakadt meg az FK Csíkszereda veretlenségi sorozata
Villáminterjú Vaszi Leventével: Sokszor „makacs csángó” vagyok
Nőileg

Villáminterjú Vaszi Leventével: Sokszor „makacs csángó” vagyok
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 09., szombat

Teljesen leégett az egyik legnépszerűbb menedékház a Retyezátban – fotók, videó

Leégett a szombatra virradóan a Retyezát-hegység Pietrele-völgyében lévő Encián (Gențiana) menedékház.

Teljesen leégett az egyik legnépszerűbb menedékház a Retyezátban – fotók, videó
Teljesen leégett az egyik legnépszerűbb menedékház a Retyezátban – fotók, videó
2026. május 09., szombat

Teljesen leégett az egyik legnépszerűbb menedékház a Retyezátban – fotók, videó
Hirdetés
2026. május 09., szombat

Székelyföldi terjeszkedéssel is dicsekedve emelik a fizetést az állami vállalatnál

Június 1-jétől 6,5 százalékkal nő a Romgaz alkalmazottainak fizetése. Az erről szóló memorandumot pénteki ülésén hagyta jóvá a kormány.

Székelyföldi terjeszkedéssel is dicsekedve emelik a fizetést az állami vállalatnál
Székelyföldi terjeszkedéssel is dicsekedve emelik a fizetést az állami vállalatnál
2026. május 09., szombat

Székelyföldi terjeszkedéssel is dicsekedve emelik a fizetést az állami vállalatnál
2026. május 08., péntek

Elcsúszott egymás mellett a kereslet és a kínálat a sepsiszentgyörgyi állásbörzén

Úgy tűnik, a munkakeresők nem a pénteki sepsiszentgyörgyi munkaerőbörzén felkínált állásokra pályáztak, a cégek pedig nem a megjelenteket keresték. A szakképzett munkások számára volt a legbőségesebb a kínálat.

Elcsúszott egymás mellett a kereslet és a kínálat a sepsiszentgyörgyi állásbörzén
Elcsúszott egymás mellett a kereslet és a kínálat a sepsiszentgyörgyi állásbörzén
2026. május 08., péntek

Elcsúszott egymás mellett a kereslet és a kínálat a sepsiszentgyörgyi állásbörzén
2026. május 08., péntek

Hatórányi keresés után egy repceföldön elbújva fogták el a mezőn meggyilkolt 18 éves lány gyilkosát

Meggyilkoltak pénteken a Bihar megyei Perbáthidán egy 18 éves lányt, a rendőrség több mint hat órán át tartó keresés után fogta el délután a gyilkosság fő gyanúsítottját.

Hatórányi keresés után egy repceföldön elbújva fogták el a mezőn meggyilkolt 18 éves lány gyilkosát
Hatórányi keresés után egy repceföldön elbújva fogták el a mezőn meggyilkolt 18 éves lány gyilkosát
2026. május 08., péntek

Hatórányi keresés után egy repceföldön elbújva fogták el a mezőn meggyilkolt 18 éves lány gyilkosát
Hirdetés
2026. május 08., péntek

Civil összefogás a Rózsák terén – szombaton tartják a Civil Szervezetek Vásárát Marosvásárhelyen

Idén 23. alkalommal gyűlnek össze a Maros megyei civil szervezetek Marosvásárhely központjában azzal a céllal, hogy erősítsék az együttműködést egymás és a lakosság között, és bemutatkozási lehetőséget biztosítsanak a civil szervezetek számára.

Civil összefogás a Rózsák terén – szombaton tartják a Civil Szervezetek Vásárát Marosvásárhelyen
Civil összefogás a Rózsák terén – szombaton tartják a Civil Szervezetek Vásárát Marosvásárhelyen
2026. május 08., péntek

Civil összefogás a Rózsák terén – szombaton tartják a Civil Szervezetek Vásárát Marosvásárhelyen
2026. május 08., péntek

Nem volt bekötve a gyerekülésbe, kiesett az autóból egy másfél éves kislány

Megsérült pénteken Szeben megyében egy másfél éves kislány, miután kinyitotta a kocsi ajtaját, és kiesett a mozgó járműből – közölte a megyei rendőrség.

Nem volt bekötve a gyerekülésbe, kiesett az autóból egy másfél éves kislány
Nem volt bekötve a gyerekülésbe, kiesett az autóból egy másfél éves kislány
2026. május 08., péntek

Nem volt bekötve a gyerekülésbe, kiesett az autóból egy másfél éves kislány
2026. május 08., péntek

A tetejére borulva állt meg egy autó az úttesten

Felborult egy személyautó Mezőbodonban péntek este, két személy megsérült a balesetben. A forgalom mindkét irányba megbénult.

A tetejére borulva állt meg egy autó az úttesten
A tetejére borulva állt meg egy autó az úttesten
2026. május 08., péntek

A tetejére borulva állt meg egy autó az úttesten
Hirdetés
2026. május 08., péntek

Pénzt utalt a kormány az iskolai étkeztetési program további finanszírozására

A kormány pénteki ülésén jóváhagyta az Egészséges étkezés iskolai program finanszírozásához szükséges összegek folyósítását a programban résztvevő önkormányzatoknak.

Pénzt utalt a kormány az iskolai étkeztetési program további finanszírozására
Pénzt utalt a kormány az iskolai étkeztetési program további finanszírozására
2026. május 08., péntek

Pénzt utalt a kormány az iskolai étkeztetési program további finanszírozására
2026. május 08., péntek

Eltűnt szabédi lányt keres a rendőrség

Eltűnt egy 17 éves lány május 7-én Szabédról, bár önként hagyta el otthonát a kiskorú lány, de azóta nem tért haza. Rendőrségi feljelentést tettek a hozzátartozói.

Eltűnt szabédi lányt keres a rendőrség
Eltűnt szabédi lányt keres a rendőrség
2026. május 08., péntek

Eltűnt szabédi lányt keres a rendőrség
2026. május 08., péntek

Egy évvel a bányakatasztrófa után is tovább hosszabbították a veszélyhelyzetet Parajdon

Újabb harminc nappal meghosszabbította a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság.

Egy évvel a bányakatasztrófa után is tovább hosszabbították a veszélyhelyzetet Parajdon
Egy évvel a bányakatasztrófa után is tovább hosszabbították a veszélyhelyzetet Parajdon
2026. május 08., péntek

Egy évvel a bányakatasztrófa után is tovább hosszabbították a veszélyhelyzetet Parajdon
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!