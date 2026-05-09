Látni, ahogy megbújik a sűrű növényzetben: közzétették a hőkamerás légi felvételeket a tegnapi hajtóvadászatról

Közzétették a belügyminisztérium Facebook-oldalán azokat a hőkamerás légi felvételeket, amelyek nagyban hozzájárultak a Bihar megyei gyilkosság fő gyanúsítottjának elfogásához.

A posztban Cătălin Predoiu belügyminiszter elismerését fejezte ki a rendvédelmi struktúrában dolgozó kollégáinak, valamint az önkénteseknek, akik részt vettek a Bihar megyei gyilkosság elkövetésével gyanúsított férfi felkutatásában.

Az akció részleteiről beszámolva tudatta, hogy rövid idő alatt átfogó felkutatási tervet dolgoztak ki, többek között közúti ellenőrző pontokat állítva fel, valamint speciális eszközöket és eljárásokat használva, mint például a drónok, nyomkövető kutyák bevetése, hőkamerás távcsövek, helikopteres támogatás.

korábban írtuk Hatórányi keresés után egy repceföldön elbújva fogták el a mezőn meggyilkolt 18 éves lány gyilkosát Meggyilkoltak pénteken a Bihar megyei Perbáthidán egy 18 éves lányt, a rendőrség több mint hat órán át tartó keresés után fogta el délután a gyilkosság fő gyanúsítottját.

A gyanúsítottat végül egy kilométerre a tetthelytől találták meg, egy repceföldön elbújva. Jelenlétét helikopterből, hőkamerával észlelték. Helyszíni beszámolók szerint az egyik lábán megsérült, ruhái véresek voltak.

Mint korábban megírtuk, meggyilkoltak pénteken a Bihar megyei Perbáthidán egy 18 éves lányt. Az áldozat holttestét péntek délelőtt találták meg egy Perbáthida melletti mezőn, nyakán szúrt sebekkel. A lány egy mezőgazdasági szakközépiskola diákja volt, és egy helyi kecskefarmon töltötte szakmai gyakorlatát.

Az ügyet a Bihar megyei ügyészség vette át, tovább zajlik a nyomozás a bűntény pontos körülményeinek és a gyilkosság indítóokának kiderítésére.