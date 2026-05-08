Pénzt utalt a kormány az iskolai étkeztetési program további finanszírozására

A kormány pénteki ülésén jóváhagyta az Egészséges étkezés iskolai program finanszírozásához szükséges összegek folyósítását a programban résztvevő önkormányzatoknak.

Székelyhon 2026. május 08., 18:262026. május 08., 18:26

Az ügyvivő kabinet közleménye szerint 2026-ra 1,531 milliárd lej a program büdzséje – ismerteti az Agerpres. Hirdetés A finanszírozást az állami költségvetésből biztosítják, az adminisztratív-területi egységek költségvetését kiigazítják a szükséges összeggel, hogy

a helyi hatóságok biztosíthassák a program végrehajtását a bevont oktatási intézményekben.