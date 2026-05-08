Pénzt utalt a kormány az iskolai étkeztetési program további finanszírozására

Képünk illusztráció
Fotó: 123RF
A kormány pénteki ülésén jóváhagyta az Egészséges étkezés iskolai program finanszírozásához szükséges összegek folyósítását a programban résztvevő önkormányzatoknak.
Az ügyvivő kabinet közleménye szerint 2026-ra 1,531 milliárd lej a program büdzséje – ismerteti az Agerpres.
A finanszírozást az állami költségvetésből biztosítják, az adminisztratív-területi egységek költségvetését kiigazítják a szükséges összeggel, hogy
Az Egészséges étkezés iskolai program ez év januárjától 1427 tanügyi egységben fut, mintegy 540 ezer gyermek részesül benne.
Az óvodások és iskolások a tanítási napokon egy élelmiszercsomagot vagy meleg ételt kapnak a tanintézményben.
Eltűnt egy 17 éves lány május 7-én Szabédról, bár önként hagyta el otthonát a kiskorú lány, de azóta nem tért haza. Rendőrségi feljelentést tettek a hozzátartozói.
Újabb harminc nappal meghosszabbította a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság.
A rendőrség újabb vizsgálatot indított a mezőméhesi gyilkossággal kapcsolatban: az áldozat nővérének tett megjegyzéseket a körözött Emil Gânj testvére, aki gyakran megfordul a szintén mezőméhesi szülői házuknál.
Új szakaszába lépett Gyergyószentmiklós és Gyergyószék egyik legfontosabb infrastrukturális beruházása: aláírták annak elkerülő útnak a megvalósíthatósági tanulmányára vonatkozó szerződést, amely Tekerőpatak és Szárhegy irányából kerülné el a várost.
Erősödött pénteken a román deviza az euróhoz képest: a Román Nemzeti Bank (BNR) 5,2364 lejes hivatalos árfolyamot állapított meg, ami 2,97 banis (0,56 százalékos) csökkenést jelent a csütörtöki 5,2661 lejhez képest.
Megkéselte osztálytársát egy 12 éves gyermek pénteken az Arad megyei Vinga község egyik iskolájában.
Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját kérte fel az Igazságügyi Minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök pénteken.
Instabillá válik az időjárás már ma délutántól, és az ország nagy részén vasárnapig esőzések várhatók. Több megyére elsőfokú, sárga jelzésű riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat légköri instabilitás és jelentős mennyiségű csapadék miatt.
Legszebb virágaikat mutatják be, és kínálják eladásra az udvarfalvi termesztők szombaton és vasárnap a hagyományos kiállításon és vásáron. Szombaton a településen Májusfa néptánctalálkozót is tartanak, immár nyolcadik alkalommal.
Lemondott igazságügyi miniszteri jelöltségéről Melléthei-Barna Márton, aki ezt Facebook-oldalán jelentette be csütörtökön.
szóljon hozzá!