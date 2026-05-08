A mezőméhesi gyilkos még szabadlábon, de fivére is gyakran megjelenik a faluban, és az áldozat családját sem kerüli el

Európai szintű körözést adtak ki Emil Gânj ellen
Fotó: Europol
A rendőrség újabb vizsgálatot indított a mezőméhesi gyilkossággal kapcsolatban: az áldozat nővérének tett megjegyzéseket a körözött Emil Gânj testvére, aki gyakran megfordul a szintén mezőméhesi szülői házuknál.
A Maros Megyei Rendőség közleményt adott ki a tavaly nyáron történt mezőméhesi gyilkossági ügy kapcsán terjedő hírek nyomán, miszerint az áldozat családtagjait megfenyegették.
Sajtóértesülések szerint Emil Gânj fivére fenyegeti a hidegvérrel meggyilkolt Anda Gyurca családját, rettegésben tartva az életben maradt hozzátartozókat. A gyilkos ugyan még szabadlábon van – a hatóságok országos körözést adtak ki ellene –, de az áldozat rokonainak rémálma korántsem ért véget.
A Maros megyei rendőrség közleményben pontosított a fenyegetések kapcsán: április 27-én egy 38 éves, rendőrségi védelem alatt lévő hozzátartozó bejelentette, hogy
A nő nem kívánt feljelentést tenni, mivel az eset nem keltett benne félelmet – áll a közleményben.
A nyilvánosságban megjelent azon állítást, miszerint a férfi éjjel különböző, ütésre alkalmas eszközökkel vagy állatokkal jelent meg a nő lakása közelében, a rendőrség cáfolta. Az eset egy boltban történt, és a férfinél nem volt sérülést okozó eszköz – közölték. Az ellenőrzések azt is megállapították, hogy
A Maros Megyei Törvényszék végzései alapján a rendőrség három ingatlant őriz folyamatosan, ahol az áldozat hozzátartozói laknak, és három személy kap személyi védelmet. A térség a rendőrség operatív ellenőrzése alatt áll – jegyzik meg a közleményben.
