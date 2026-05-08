Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A mezőméhesi gyilkos még szabadlábon, de fivére is gyakran megjelenik a faluban, és az áldozat családját sem kerüli el

Európai szintű körözést adtak ki Emil Gânj ellen • Fotó: Europol

Európai szintű körözést adtak ki Emil Gânj ellen

Fotó: Europol

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A rendőrség újabb vizsgálatot indított a mezőméhesi gyilkossággal kapcsolatban: az áldozat nővérének tett megjegyzéseket a körözött Emil Gânj testvére, aki gyakran megfordul a szintén mezőméhesi szülői házuknál.

Hajnal Csilla

2026. május 08., 17:562026. május 08., 17:56

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Maros Megyei Rendőség közleményt adott ki a tavaly nyáron történt mezőméhesi gyilkossági ügy kapcsán terjedő hírek nyomán, miszerint az áldozat családtagjait megfenyegették.

Sajtóértesülések szerint Emil Gânj fivére fenyegeti a hidegvérrel meggyilkolt Anda Gyurca családját, rettegésben tartva az életben maradt hozzátartozókat. A gyilkos ugyan még szabadlábon van – a hatóságok országos körözést adtak ki ellene –, de az áldozat rokonainak rémálma korántsem ért véget.

Hirdetés

Anda apja, anyja és nővérei most azzal a félelemmel élnek, hogy a szökevény köreinek bosszúja következő áldozataivá válhatnak.

A Maros megyei rendőrség közleményben pontosított a fenyegetések kapcsán: április 27-én egy 38 éves, rendőrségi védelem alatt lévő hozzátartozó bejelentette, hogy

egy helyi bolt közelében megszólította őt a körözött Emil Gânj fivére, és a büntetőeljárásban teendő vallomásával kapcsolatban tett megjegyzéseket neki.

A nő nem kívánt feljelentést tenni, mivel az eset nem keltett benne félelmet – áll a közleményben.

A rendőrség ennek ellenére saját hatáskörben indított vizsgálatot vallomás befolyásolásának kísérlete és fenyegetés gyanúja miatt.

A nyilvánosságban megjelent azon állítást, miszerint a férfi éjjel különböző, ütésre alkalmas eszközökkel vagy állatokkal jelent meg a nő lakása közelében, a rendőrség cáfolta. Az eset egy boltban történt, és a férfinél nem volt sérülést okozó eszköz – közölték. Az ellenőrzések azt is megállapították, hogy

a körözött személy fivére időnként felkeresi a rendőri felügyelet alatt álló ingatlan közelében lévő szülői házat, háztartási munkák elvégzése céljából, és ilyenkor az ahhoz szükséges eszközöket tartja magánál.

A Maros Megyei Törvényszék végzései alapján a rendőrség három ingatlant őriz folyamatosan, ahol az áldozat hozzátartozói laknak, és három személy kap személyi védelmet. A térség a rendőrség operatív ellenőrzése alatt áll – jegyzik meg a közleményben.

Marosszék Bűnügy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Konyhakéssel szúrta meg osztálytársát egy 12 éves gyermek a szünetben
Fűnyírás közben került életveszélyes helyzetbe
Meglőtte az év gólját a Sepsi OSK fiatal hátvédje (videóval)
Romániai céghez került a milliárdos magyar állami kölcsön – bűnügyi felügyeletet kér a magyarországi ügyészség
Fővárosi diadalával karnyújtásnyira a feljutástól a Sepsi OSK (videóval)
Villáminterjú Vaszi Leventével: Sokszor „makacs csángó” vagyok
Konyhakéssel szúrta meg osztálytársát egy 12 éves gyermek a szünetben
Székelyhon

Konyhakéssel szúrta meg osztálytársát egy 12 éves gyermek a szünetben
Fűnyírás közben került életveszélyes helyzetbe
Székelyhon

Fűnyírás közben került életveszélyes helyzetbe
Meglőtte az év gólját a Sepsi OSK fiatal hátvédje (videóval)
Székely Sport

Meglőtte az év gólját a Sepsi OSK fiatal hátvédje (videóval)
Romániai céghez került a milliárdos magyar állami kölcsön – bűnügyi felügyeletet kér a magyarországi ügyészség
Krónika

Romániai céghez került a milliárdos magyar állami kölcsön – bűnügyi felügyeletet kér a magyarországi ügyészség
Fővárosi diadalával karnyújtásnyira a feljutástól a Sepsi OSK (videóval)
Székely Sport

Fővárosi diadalával karnyújtásnyira a feljutástól a Sepsi OSK (videóval)
Villáminterjú Vaszi Leventével: Sokszor „makacs csángó” vagyok
Nőileg

Villáminterjú Vaszi Leventével: Sokszor „makacs csángó” vagyok
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 08., péntek

Egy lépés a gyergyószentmiklósi elkerülőút felé

Új szakaszába lépett Gyergyószentmiklós és Gyergyószék egyik legfontosabb infrastrukturális beruházása: aláírták annak elkerülő útnak a megvalósíthatósági tanulmányára vonatkozó szerződést, amely Tekerőpatak és Szárhegy irányából kerülné el a várost.

Egy lépés a gyergyószentmiklósi elkerülőút felé
Egy lépés a gyergyószentmiklósi elkerülőút felé
2026. május 08., péntek

Egy lépés a gyergyószentmiklósi elkerülőút felé
Hirdetés
2026. május 08., péntek

Egy kicsit megint erősödött a lej, van is ahonnan „visszajönnie”

Erősödött pénteken a román deviza az euróhoz képest: a Román Nemzeti Bank (BNR) 5,2364 lejes hivatalos árfolyamot állapított meg, ami 2,97 banis (0,56 százalékos) csökkenést jelent a csütörtöki 5,2661 lejhez képest.

Egy kicsit megint erősödött a lej, van is ahonnan „visszajönnie”
Egy kicsit megint erősödött a lej, van is ahonnan „visszajönnie”
2026. május 08., péntek

Egy kicsit megint erősödött a lej, van is ahonnan „visszajönnie”
2026. május 08., péntek

Konyhakéssel szúrta meg osztálytársát egy 12 éves gyermek a szünetben

Megkéselte osztálytársát egy 12 éves gyermek pénteken az Arad megyei Vinga község egyik iskolájában.

Konyhakéssel szúrta meg osztálytársát egy 12 éves gyermek a szünetben
Konyhakéssel szúrta meg osztálytársát egy 12 éves gyermek a szünetben
2026. május 08., péntek

Konyhakéssel szúrta meg osztálytársát egy 12 éves gyermek a szünetben
2026. május 08., péntek

Kiderült, ki lesz a Tisza-kormány igazságügyi minisztere

Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját kérte fel az Igazságügyi Minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök pénteken.

Kiderült, ki lesz a Tisza-kormány igazságügyi minisztere
Kiderült, ki lesz a Tisza-kormány igazságügyi minisztere
2026. május 08., péntek

Kiderült, ki lesz a Tisza-kormány igazságügyi minisztere
Hirdetés
2026. május 08., péntek

Aranyat érő hétvége jön, csak nehogy jóból is megártson a sok

Instabillá válik az időjárás már ma délutántól, és az ország nagy részén vasárnapig esőzések várhatók. Több megyére elsőfokú, sárga jelzésű riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat légköri instabilitás és jelentős mennyiségű csapadék miatt.

Aranyat érő hétvége jön, csak nehogy jóból is megártson a sok
Aranyat érő hétvége jön, csak nehogy jóból is megártson a sok
2026. május 08., péntek

Aranyat érő hétvége jön, csak nehogy jóból is megártson a sok
2026. május 08., péntek

Program, amiről kevesen tudnak: önkéntes fiatalokat vár a Hargita megyei tűzoltóság

Bemutatta középiskolás aktív önkéntesét a Hargita megyei tűzoltóság az Életmentő szenvedéllyel elnevezésű program tízéves évfordulóján. A parancsnokság új jelentkezőket is vár a programba.

Program, amiről kevesen tudnak: önkéntes fiatalokat vár a Hargita megyei tűzoltóság
Program, amiről kevesen tudnak: önkéntes fiatalokat vár a Hargita megyei tűzoltóság
2026. május 08., péntek

Program, amiről kevesen tudnak: önkéntes fiatalokat vár a Hargita megyei tűzoltóság
2026. május 08., péntek

Virágkiállítás és néptánctalálkozó lesz Udvarfalván és Marosvásárhelyen

Legszebb virágaikat mutatják be, és kínálják eladásra az udvarfalvi termesztők szombaton és vasárnap a hagyományos kiállításon és vásáron. Szombaton a településen Májusfa néptánctalálkozót is tartanak, immár nyolcadik alkalommal.

Virágkiállítás és néptánctalálkozó lesz Udvarfalván és Marosvásárhelyen
Virágkiállítás és néptánctalálkozó lesz Udvarfalván és Marosvásárhelyen
2026. május 08., péntek

Virágkiállítás és néptánctalálkozó lesz Udvarfalván és Marosvásárhelyen
Hirdetés
2026. május 07., csütörtök

Mégsem lesz igazságügyi miniszter Magyar Péter sógora

Lemondott igazságügyi miniszteri jelöltségéről Melléthei-Barna Márton, aki ezt Facebook-oldalán jelentette be csütörtökön.

Mégsem lesz igazságügyi miniszter Magyar Péter sógora
Mégsem lesz igazságügyi miniszter Magyar Péter sógora
2026. május 07., csütörtök

Mégsem lesz igazságügyi miniszter Magyar Péter sógora
2026. május 07., csütörtök

Népszavazással akarnak lemondatni egy Maros megyei polgármestert

Maros megyében 1990 óta először írtak ki népszavazást, hogy lemondassanak egy polgármestert. A mezőszengyeliek június 14-én döntenek arról, hogy maradjon a jelenlegi községvezető vagy mennie kell.

Népszavazással akarnak lemondatni egy Maros megyei polgármestert
Népszavazással akarnak lemondatni egy Maros megyei polgármestert
2026. május 07., csütörtök

Népszavazással akarnak lemondatni egy Maros megyei polgármestert
2026. május 07., csütörtök

Cseke Attila szerint Romániának nincs oka aggodalomra a hantavírus miatt

Az ügyvivő egészségügyi miniszter csütörtöki nyilatkozatának előzménye, hogy hantavírus-járvány tört ki egy Európához közeledő óceánjáró hajón.

Cseke Attila szerint Romániának nincs oka aggodalomra a hantavírus miatt
Cseke Attila szerint Romániának nincs oka aggodalomra a hantavírus miatt
2026. május 07., csütörtök

Cseke Attila szerint Romániának nincs oka aggodalomra a hantavírus miatt
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!