A mezőméhesi gyilkos még szabadlábon, de fivére is gyakran megjelenik a faluban, és az áldozat családját sem kerüli el

A rendőrség újabb vizsgálatot indított a mezőméhesi gyilkossággal kapcsolatban: az áldozat nővérének tett megjegyzéseket a körözött Emil Gânj testvére, aki gyakran megfordul a szintén mezőméhesi szülői házuknál.

Hajnal Csilla 2026. május 08., 17:562026. május 08., 17:56

A Maros Megyei Rendőség közleményt adott ki a tavaly nyáron történt mezőméhesi gyilkossági ügy kapcsán terjedő hírek nyomán, miszerint az áldozat családtagjait megfenyegették. Sajtóértesülések szerint Emil Gânj fivére fenyegeti a hidegvérrel meggyilkolt Anda Gyurca családját, rettegésben tartva az életben maradt hozzátartozókat. A gyilkos ugyan még szabadlábon van – a hatóságok országos körözést adtak ki ellene –, de az áldozat rokonainak rémálma korántsem ért véget. Hirdetés

Anda apja, anyja és nővérei most azzal a félelemmel élnek, hogy a szökevény köreinek bosszúja következő áldozataivá válhatnak.

A Maros megyei rendőrség közleményben pontosított a fenyegetések kapcsán: április 27-én egy 38 éves, rendőrségi védelem alatt lévő hozzátartozó bejelentette, hogy

egy helyi bolt közelében megszólította őt a körözött Emil Gânj fivére, és a büntetőeljárásban teendő vallomásával kapcsolatban tett megjegyzéseket neki.

A nő nem kívánt feljelentést tenni, mivel az eset nem keltett benne félelmet – áll a közleményben.

A rendőrség ennek ellenére saját hatáskörben indított vizsgálatot vallomás befolyásolásának kísérlete és fenyegetés gyanúja miatt.

A nyilvánosságban megjelent azon állítást, miszerint a férfi éjjel különböző, ütésre alkalmas eszközökkel vagy állatokkal jelent meg a nő lakása közelében, a rendőrség cáfolta. Az eset egy boltban történt, és a férfinél nem volt sérülést okozó eszköz – közölték. Az ellenőrzések azt is megállapították, hogy

a körözött személy fivére időnként felkeresi a rendőri felügyelet alatt álló ingatlan közelében lévő szülői házat, háztartási munkák elvégzése céljából, és ilyenkor az ahhoz szükséges eszközöket tartja magánál.