Egy kicsit megint erősödött a lej, van is ahonnan „visszajönnie”

Erősödött pénteken a román deviza az euróhoz képest: a Román Nemzeti Bank (BNR) 5,2364 lejes hivatalos árfolyamot állapított meg, ami 2,97 banis (0,56 százalékos) csökkenést jelent a csütörtöki 5,2661 lejhez képest.

A román fizetőeszköz az amerikai dollárhoz képest is erősödött: a dollár árfolyama 0,52 százalékkal (2,34 banival) 4,4493 lejre csökkent a csütörtöki 4,4727 lejről – ismerteti az Agerpres.

A svájci frankhoz képest szintén erősödött a lej: a BNR 5,7194 lejes árfolyamot közölt, szemben a csütörtöki 5,7518 lejjel. Ez 0,56 százalékos (3,24 banis) csökkenést jelent.

Az arany grammonkénti ára 680,6943 lejről 673,5117 lejre csökkent pénteken.