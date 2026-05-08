Egy kicsit megint erősödött a lej, van is ahonnan „visszajönnie”

Erősödött pénteken a román deviza az euróhoz képest: a Román Nemzeti Bank (BNR) 5,2364 lejes hivatalos árfolyamot állapított meg, ami 2,97 banis (0,56 százalékos) csökkenést jelent a csütörtöki 5,2661 lejhez képest.
A román fizetőeszköz az amerikai dollárhoz képest is erősödött: a dollár árfolyama 0,52 százalékkal (2,34 banival) 4,4493 lejre csökkent a csütörtöki 4,4727 lejről – ismerteti az Agerpres.
A svájci frankhoz képest szintén erősödött a lej: a BNR 5,7194 lejes árfolyamot közölt, szemben a csütörtöki 5,7518 lejjel. Ez 0,56 százalékos (3,24 banis) csökkenést jelent.
Az arany grammonkénti ára 680,6943 lejről 673,5117 lejre csökkent pénteken.
Megkéselte osztálytársát egy 12 éves gyermek pénteken az Arad megyei Vinga község egyik iskolájában.
Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját kérte fel az Igazságügyi Minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök pénteken.
Instabillá válik az időjárás már ma délutántól, és az ország nagy részén vasárnapig esőzések várhatók. Több megyére elsőfokú, sárga jelzésű riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat légköri instabilitás és jelentős mennyiségű csapadék miatt.
Székelyföld lenyűgöző tájai, legendás helyszínei és természeti kincsei most egy izgalmas online játék keretében kerülnek reflektorfénybe. Kvízjátékunk lehetőséget kínál arra, hogy a résztvevők értékes nyereményekkel gazdagodjanak.
Bemutatta középiskolás aktív önkéntesét a Hargita megyei tűzoltóság az Életmentő szenvedéllyel elnevezésű program tízéves évfordulóján. A parancsnokság új jelentkezőket is vár a programba.
Legszebb virágaikat mutatják be, és kínálják eladásra az udvarfalvi termesztők szombaton és vasárnap a hagyományos kiállításon és vásáron. Szombaton a településen Májusfa néptánctalálkozót is tartanak, immár nyolcadik alkalommal.
Lemondott igazságügyi miniszteri jelöltségéről Melléthei-Barna Márton, aki ezt Facebook-oldalán jelentette be csütörtökön.
Maros megyében 1990 óta először írtak ki népszavazást, hogy lemondassanak egy polgármestert. A mezőszengyeliek június 14-én döntenek arról, hogy maradjon a jelenlegi községvezető vagy mennie kell.
Az ügyvivő egészségügyi miniszter csütörtöki nyilatkozatának előzménye, hogy hantavírus-járvány tört ki egy Európához közeledő óceánjáró hajón.
Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter szerint a helyreállítási és a kohéziós alapból megvalósuló beruházások miatt borítékolható, hogy Románia gazdasága növekedéssel zárja a 2026-os évet.
