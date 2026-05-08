Kiránduljunk Székelyföldön – játssz, teszteld tudásod és nyerj!

Fotó: Székelyhon

Székelyföld lenyűgöző tájai, legendás helyszínei és természeti kincsei most egy izgalmas online játék keretében kerülnek reflektorfénybe. Kvízjátékunk lehetőséget kínál arra, hogy a résztvevők értékes nyereményekkel gazdagodjanak.

Székelyhon

2026. május 08., 08:512026. május 08., 08:51

A Kiránduljunk Székelyföldön nevű játékunk május 8. és 15. között zajlik, a nevezési időszak pedig május 8–14. között tart. A szerencsés nyertesek kisorsolását május 15-én tartjuk.

A nyeremény nem más, mint:

  • 1 db szállás a csíkszeredai Csillag Motelben 2 fő részére, 3 éjszakára, a csíksomlyói búcsú hétvégéjén (május 22–24.), félpanziós ellátással 2100 lej értékben, a Crismar Tld Camping Kft. felajánlásával;
  • 2 db feliratozott termékcsomag, amelyből az egyik tartalmaz határidőnaplót, írószert és bögrét, a másik pedig Scrabble társasjátékot és egy egérpadot, 180 lejes összértékben a Pedalexpress Kft. jóvoltából.

Fedezd fel Székelyföldet képekben és kérdésekben

A promóció a jatek.szekelyhon.ro oldalon érhető el, ahol egy látványos és gondosan összeállított kvíz várja az érdeklődőket. A kérdések során népszerű székelyföldi kirándulóhelyek jelennek meg képek formájában, amelyekhez kapcsolódóan izgalmas feladványokat kell megoldani.

A részvétel feltétele egyszerű: minden kérdésre helyes választ kell adni. Azok a játékosok, akik hibátlanul teljesítik a kvízt, automatikusan bekerülnek a sorsolásba.

Játssz többször, növeld az esélyeidet!

A játék teljes időtartama alatt egy játékos több alkalommal is próbálkozhat, így érdemes visszatérni és újra kitölteni a kvízt. Fontos azonban, hogy minden résztvevő legfeljebb egy nyereményre jogosult.

A kvíz olyan ikonikus helyszíneket is érint, mint például a Madarasi-Hargita, a Szent Anna-tó, a Rétyi Nyír vagy a csodálatos Medve-tó.

A Kiránduljunk Székelyföldön játékunk egyszerre kínál élményt, ismeretszerzést és izgalmat. Ideális lehetőség mindazok számára, akik szeretik Székelyföldet, vagy szívesen fedeznék fel annak szépségeit – akár otthonról, egy kvíz segítségével.

Ne maradj le: játssz, tanulj és nyerj május 8–15. között!

A játék támogatói:

A Csillag Motel Csíkszereda központjától két kilométerre, a város déli kijáratánál, Csíkzsögödben helyezkedik el. Zsögöd természetes ásványvizéről híres, a közelben gyógyközpont működik és szabadtéri strand is található. A pihenőbázis kedvező fekvésű kiindulópont gyalogos kirándulásokhoz és a környéken található látnivalók felfedezésére egyaránt. Ugyancsak a közelben tartják a csíksomlyói pünkösdi búcsút, amely a székelység és az összmagyarság egyik legjelentősebb vallási és kulturális eseménye, és a pünkösd szombatján zajló ünnepi szentmisére százezreket vonz a csíksomlyói Hármashalom-oltárhoz. A Brassói út 111-es szám alatt található Csillag Motelben két- és háromágyas szobák, illetve apartmanok állnak a vendégek rendelkezésére. A kényelem és az étterem mellett privát parkoló, benzinkút és egyéb szolgáltatások is szerepelnek kínálatukban. Bővebb információk a 0744-484 739-es telefonszámon vagy az mcsillagm@gmail.com e-mail címen.
Csillag Motel – itt csendet és békét fog találni!

A Pedalexpressnél célunk, hogy helyben a leggyorsabb kiszállítási lehetőséget nyújtsuk klienseinknek. Ennek érdekében Csíkszeredában és vonzáskörzetében az országban egyedülálló, hibrid logisztikai megoldást alkalmazunk: minden esetben a leghatékonyabb eszközt vesszük igénybe. A belváros egyirányú utcáiban és a sétálóövezetekben kerékpárral közlekedünk, elkerülve a parkolási nehézségeket. A távolabbi címeknél sofőr veszi át a csomagokat, így biztosítva a folyamatos és gyors kézbesítést. Számunkra a legfontosabb szempontok a hatékonyság, a gyorsaság, a költséghatékonyság és a környezettudatosság. Futáraink rutinja a garancia: a csomag felvételekor már tudják a leggyorsabb útvonalat, és azonnal a legalkalmasabb szállítási módot választják. Logisztikai folyamataink folyamatos optimalizálásával a piacon a legversenyképesebb árakat kínáljuk. Nem utolsó sorban pedig szállítási feladataink 95%-át karbonsemleges módon, kerékpárokkal teljesítjük, gázüzemű járművünk kizárólag a fennmaradó 5%-ban – extrém távolságok vagy túlsúlyos csomagok esetén – vetjük be. További információkért keresse fel weboldalunkat, csomagküldéshez pedig hívja a 0750-474956-os telefonszámot.
Pedalexpress – ahol a logisztika és a gyorsaság összhangban van!

A játék szabályzata itt érhető el.

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

A rovat további cikkei

2026. május 08., péntek

Program, amiről kevesen tudnak: önkéntes fiatalokat vár a Hargita megyei tűzoltóság

Bemutatta középiskolás aktív önkéntesét a Hargita megyei tűzoltóság az Életmentő szenvedéllyel elnevezésű program tízéves évfordulóján. A parancsnokság új jelentkezőket is vár a programba.

2026. május 08., péntek

Virágkiállítás és néptánctalálkozó lesz Udvarfalván és Marosvásárhelyen

Legszebb virágaikat mutatják be, és kínálják eladásra az udvarfalvi termesztők szombaton és vasárnap a hagyományos kiállításon és vásáron. Szombaton a településen Májusfa néptánctalálkozót is tartanak, immár nyolcadik alkalommal.

2026. május 07., csütörtök

Mégsem lesz igazságügyi miniszter Magyar Péter sógora

Lemondott igazságügyi miniszteri jelöltségéről Melléthei-Barna Márton, aki ezt Facebook-oldalán jelentette be csütörtökön.

2026. május 07., csütörtök

Népszavazással akarnak lemondatni egy Maros megyei polgármestert

Maros megyében 1990 óta először írtak ki népszavazást, hogy lemondassanak egy polgármestert. A mezőszengyeliek június 14-én döntenek arról, hogy maradjon a jelenlegi községvezető vagy mennie kell.

2026. május 07., csütörtök

Cseke Attila szerint Romániának nincs oka aggodalomra a hantavírus miatt

Az ügyvivő egészségügyi miniszter csütörtöki nyilatkozatának előzménye, hogy hantavírus-járvány tört ki egy Európához közeledő óceánjáró hajón.

2026. május 07., csütörtök

Ügyvivő gazdasági miniszter: nőni fog Románia gazdasága a második félévben

Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter szerint a helyreállítási és a kohéziós alapból megvalósuló beruházások miatt borítékolható, hogy Románia gazdasága növekedéssel zárja a 2026-os évet.

2026. május 07., csütörtök

Maros Megye Tanácsánál kihívásokkal teli esztendőre számítanak, aminek harmada el is telt

A kihívások éve lesz az idei – állítja a Maros Megyei Tanács elnöke, aki szerint az 1,18 milliárd lejes összköltségvetés fókuszában a megkezdett uniós pályázatok lezárása áll, miközben az állami források szűkössége miatt prioritásokat kellett felállítani.

2026. május 07., csütörtök

Versenytanács-elnök: a romániai üzemanyagárak 16 százalékkal alacsonyabbak az európai átlagnál

A romániai üzemanyagárak jelenleg 16 százalékkal alacsonyabbak az európai átlagnál – nyilatkozta csütörtökön az Agerpresnek a Versenytanács elnöke.

2026. május 07., csütörtök

Már a 11. könyvvásárnál tartanak a csíkszeredaiak

Megnyílt a 11. Csíkszeredai Könyvvásár: a nyitónapon a gyerekeket Varró Dániel humoros gondolatai, a felnőtt közönséget pedig az olvasásról, figyelemről és kultúráról szóló ünnepi beszédek szólították meg.

2026. május 07., csütörtök

Péntektől ismét elszállítják a tilosban parkoló járműveket Marosvásárhelyen

Újra elkezdődik péntektől a tilosban parkoló járművek elszállítása Marosvásárhelyen, miután a városháza autója visszakapta a rendszámát a rendőrségtől.

