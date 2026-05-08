Házhoz mennek: megkönnyítik Szentegyházán a traktorok törzskönyvezését

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

Szentegyházi traktortulajdonosok számára szervez törzskönyvezési akciót a polgármesteri hivatal együttműködésben a román autófelügyelettel (RAR).

2026. május 08., 09:39

2026. május 08., 09:552026. május 08., 09:55

A kezdeményezés célja, hogy a helyszínen biztosítsák a mezőgazdasági járművek törzskönyvezését, megkönnyítve ezzel a gazdák ügyintézését.

A hivatal erről szóló bejegyzésében felhívja a figyelmet arra, hogy

a kiszállás során kizárólag a törzskönyvezését végzik el a traktoroknak.

A jelentkezéseket május 22-ig fogadják a polgármesteri hivatal titkárságán, valamint a 0266 246 634-es telefonszámon, munkanapokon 8 és 15 óra között. A beosztás a jelentkezések érkezési sorrendje alapján készül el.

Udvarhelyszék Szentegyháza
A rovat további cikkei

2026. május 08., péntek

Tisztább várost ígérnek olcsóbban Székelyudvarhelyen

Hangsúlyt fektetnek a járdák és a bicikliutak tisztítására, megszervezik a hóeltakarítást és ellenőrizni is fogják – ezért, valamint a költségek csökkentéséért ruházták át az Urbana Rt.-re a köztisztasági és hóeltakarítási feladatokat Székelyudvarhelyen.

Filisnek lenni szívügy – idén is megrendezik a Filinapokat Szentegyházán

Szentegyházán idén is megünneplik a zenét május 8–9-én. A város legrangosabb zenei ünnepe összegyűjti az erdélyi ifjú zenészek legjavát, s velük azokat, akiknek az idén 44 éves Szentegyházi Gyermekfilharmónia nemcsak egy intézmény, hanem szívügy.

2026. május 07., csütörtök

Azt hisszük, velünk nem történhet meg? Negyvenezer lejt csaltak ki egy székelyudvarhelyi nőtől

Kicsaltak 40 ezer lejt egy 50 éves székelyudvarhelyi nőtől telefonon keresztül: az egyik elkövető rendőrnek, a másik a Román Nemzeti Bank alkalmazottjának adta ki magát, és azt állították, hogy a pénze veszélyben van.

2026. május 07., csütörtök

Költségvetés hiányában maradtak helyben a megrongált táblák

Több forgalmi táblát is megrongáltak az elmúlt időszakban a nemrég felújított 137-es megyei úton, Székelyudvarhely és Székelykeresztúr között. Hargita Megye Tanácsa – lapunknak tett ígérete szerint – helyre fogja állítani a károkat.

2026. május 07., csütörtök

Kilőtték a lakókat riogató medvét Parajdon

Már napközben is bejárt a parajdi házak közé az a fiatal medve, amely a sóbánya közelében élőket riogatta. Többszöri elkergetés után voltak kénytelenek kilőni.

2026. május 06., szerda

Megváltozott a forgalmi rend Székelyudvarhely központi részén

Elkezdődött a városközpont útjainak felújítása Székelyudvarhelyen, ezzel párhuzamosan, – a nagy mobilitási terv keretében – a város több pontján is felújítások zajlanak, ezért ideiglenes megoldásokkal igyekeznek könnyíteni a forgalmat.

2026. május 05., kedd

Recorder: egy év után sincs felelőse a parajdi bányakatasztrófának

Egy évvel a tragédia után sincs felelőse a parajdi bányakatasztrófának, miközben a román Országos Sóipari Társaság (Salrom) csak a sürgősségi munkálatok felét végezte el – állapítja meg a Recorder oknyomozó portál a bányakatasztrófáról készült videójában.

2026. május 05., kedd

Harapásokkal borított holttestet találtak a Kalonda-tetői nárciszrét közelében, egy medve is jelen volt

Egy hete tűnt el az az idős férfi, akinek vasárnap találták meg a harapásokkal borított holttestét a Kalonda-tetői nárciszrét közelében. A helyszínen egy medve támadt rá a kiérkező rendőrökre.

2026. május 05., kedd

Forgalmi kihívások előtt Székelyudvarhely: elkezdődtek az útfelújítások a városközpontban

Elkezdődött az útfelújítás Székelyudvarhely központi részén kedd reggeltől, ezzel pedig újabb megterhelő időszak veszi kezdetét a közlekedésben, ugyanis párhuzamosan több helyen is felújítások zajlanak a város útjain.

2026. május 05., kedd

Már ez is valami: a sókitermelés lehetőségét vizsgálják a parajdi sóbányánál

Vizsgálják a kősó bányászására alkalmas munkapont megnyitásának lehetőségét Parajdon, miközben a Korond-patak elterelését szolgáló lebetonozott meder kivitelezőjének kiválasztása is zajlik a sóbányánál tavaly történt födémbeomlás után.

